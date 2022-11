Xuân Bắc: 'Nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam phải tạm dừng nhận show'

TPO - NSƯT Xuân Bắc - Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam - cho biết để chuẩn bị cho chuỗi chương trình nghệ thuật lớn mừng 70 năm kỷ niệm thành lập Nhà hát, nhiều nghệ sĩ chấp nhận hy sinh quyền lợi cá nhân để dồn sức cho các chương trình của Nhà hát Kịch Việt Nam.

Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam khẳng định 70 năm (12/1952-12/2022) là bề dày truyền thống đáng tự hào của các thế hệ nghệ sĩ, diễn viên, người lao động của nhà hát. “Các thế hệ của Nhà hát Kịch Việt Nam không ngừng sáng tạo, vươn lên để khẳng định vị trí của một đơn vị sân khấu kịch nói hàng đầu của đất nước”, NSƯT Xuân Bắc nói.

Sau thời gian dài hoạt động khó khăn do dịch COVID-19, Nhà hát Kịch Việt Nam tổ chức gần 150 buổi diễn phục vụ khán giả kể từ thời điểm mở cửa tháng 3, với khoảng 50.000 lượt khán giả. Trong thời gian tới, các nghệ sĩ tỏa đi nhiều địa phương, nhiều địa điểm khác nhau với loạt chương trình biểu diễn đặc sắc.

NSƯT Xuân Bắc nói rằng khi nhà hát thực hiện các kế hoạch biểu diễn dày đặc, với đồng lương ít ỏi và điều kiện còn khó khăn, nhiều nghệ sĩ hy sinh quyền lợi cá nhân để phục vụ nhiệm vụ biểu diễn của Nhà hát - tạm dừng nhận các lời mời, dự án ở bên ngoài để tập trung cho chuỗi chương trình biểu diễn của Nhà hát.

Tuy nhiên, tập thể nghệ sĩ nhà hát, đặc biệt là thế hệ trẻ thấy rõ trách nhiệm, sự may mắn được kế tục sự nghiệp và phát huy thành tựu của các lớp cha anh đi trước, đóng góp vào sự phát triển sân khấu và sự phát triển của Nhà hát Kịch Việt Nam - xứng danh "anh cả đỏ" của kịch nói nước nhà.

Kỷ niệm dấu mốc 70 năm nhà hát “anh cả đỏ”, Nhà hát Kịch Việt Nam tổ chức biểu diễn 10 buổi diễn phục vụ khán giả từ 8-17/12 tại Nhà hát Kịch Việt Nam và Nhà hát Lớn Hà Nội. Nhà hát dành tặng 50 vé mỗi đêm diễn cho khán giả yêu mến các chương trình của nhà hát. Những vở diễn được lựa chọn diễn trong dịp này đều là các vở nổi bật trong kịch mục thời gian gần đây.

Có thể kể tới Đêm trắng do NSƯT Xuân Bắc đạo diễn, Kiều do cố đạo diễn NSND Anh Tú dàn dựng, Bệnh sĩ của cố tác giả Lưu Quang Vũ, đạo diễn NSND Tuấn Hải, vở Bão tố Trường Sơn do cố đạo diễn NSND Anh Tú dàn dựng, Điều còn lại do NSƯT Kiều Minh Hiếu dàn dựng, Người trong cõi nhớ (tác giả Lưu Quang Vũ, NSƯT Trịnh Mai Nguyên đạo diễn), Người tốt nhà số 5 (tác giả Lưu Quang Vũ, NSƯT Tạ Tuấn Minh dàn dựng), Người yêu Hoa hậu (tác giả NSND Doãn Hoàng Giang, đạo diễn Tùng Linh).

NSƯT Xuân Bắc hứa hẹn một số vở diễn có sự trở lại sàn diễn của nhiều nghệ sĩ gạo cội, những người gắn bó với Nhà hát Kịch Việt Nam đã nghỉ chế độ như NSND Lan Hương, NSND Trung Anh, NSND Việt Thắng, NSƯT Quốc Khánh, NSƯT Đỗ Kỷ…

Trong số này, Bệnh sĩ là một trong những vở diễn ăn khách bậc nhất của Nhà hát thời gian qua, với gần 300 buổi diễn. Bên cạnh bàn tay đạo diễn của NSND Tuấn Hải, khán giả không thể không cười với sự dẫn dắt duyên dáng của NSƯT Xuân Bắc với vai trò đứng đằng sau cũng như góp một vai diễn quan trọng.

Nhà hát Kịch Việt Nam cho ra đời 4 chương trình nghệ thuật kể từ thời gian mở cửa trở lại: chùm kịch ngắn về hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh Sáng mãi tên Người, vở Nhân thế, Người trong cõi nhớ, Người yêu hoa hậu. Đặc biệt, Nhà hát Kịch Việt Nam thực hiện thành công hai dự án hợp tác với nước ngoài gồm nhạc kịch Alice in Wonderland và vở kịch Bến không chồng - vừa được biểu diễn thành công tại Hàn Quốc.