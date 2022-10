Thủ phủ sầu riêng Krông Pắc nỗ lực chuyển đổi số

TP - Trong thực hiện chuyển đổi số, huyện Krông Pắc đã và đang gặp không ít khó khăn nhưng với mục tiêu vì sự phát triển bền vững, huyện đã và đang quyết tâm, từng bước thực hiện tốt nội dung này.

Người dân hài lòng

Vừa qua, anh Y Minh Ayun (SN 1978, buôn Pan, xã Ea Yông) khi đến làm thủ tục cấp lại giấy khai sinh cho bản thân. Y Minh cho biết, UBND xã đã phổ biến cho người dân sử dụng ứng dụng Zalo trên điện thoại, để đăng ký nộp hồ sơ. “Sau khi được cán bộ xã hướng dẫn, tôi đã điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu để gửi vào nhóm hỗ trợ. Thủ tục giải quyết nhanh chóng, tôi đã nhận được bản khai sinh mới nên rất hài lòng về cách thức cũng như thái độ làm việc của cán bộ tiếp nhận và trả kết quả tại đây”, Y Minh Ayun nói.

Đối với những người dân tộc thiểu số, người cao tuổi không sử dụng được máy tính, điện thoại để đăng ký thủ tục hành chính. Tại các cơ quan hành chính ở huyện Krông Pắc luôn có cán bộ, Đoàn Thanh niên sẵn sàng hướng dẫn, hỗ trợ và giải quyết hồ sơ nhanh nhất, không để người dân phải chờ đợi lâu. Ông Huỳnh Khương, người cao tuổi (trú thôn Tân Tiến 2, xã Hòa An) cho biết, khi đến UBND xã Hoà An để làm giấy xác nhận hôn nhân cho con gái với người Việt ở nước ngoài. Ông Khương rất phấn khởi vì được cán bộ xã giải thích cặn kẽ các thủ tục, tra cứu giúp các nội dung bằng tiếng Anh và những phần ông không nhìn thấy rõ do mắt kém.

Duy trì dẫn đầu

Chuyển đổi số là một chủ trương lớn, đã được triển khai từ Chính phủ xuống tỉnh, huyện. Ngày 3/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia. Ở Đắk Lắk, thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, của UBND tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. “Với nhận thức xây dựng bộ máy chính quyền vì nhân dân phục vụ, những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn huyện Krông Pắc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số”, ông Đinh Xuân Diệu, Chủ tịch UBND huyện Krông Pắc cho hay.

Theo ông Đinh Xuân Diệu, hiện nay, huyện Krông Pắc đã và đang gặp không ít khó khăn như “hạ tầng số, con người, cơ chế, chính sách”. Cụ thể, đó là việc thiếu trang thiết bị, máy móc, phần mềm, đường truyền chưa thuận lợi; thiếu hụt cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin; người dân ở một số xã là đồng bào dân tộc thiểu số chưa có nhiều kiến thức, cộng với tư tưởng ngại khó, chậm tiếp thu ứng dụng công nghệ thông tin nên việc tiếp cận còn gặp nhiều khó khăn. “Việc phát triển chính quyền số nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch của chính quyền, từng bước loại bỏ việc xử lý công việc bằng văn bản giấy, góp phần tiết kiệm ngân sách hàng năm; giảm phiền hà cho nhân dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính”, ông Đinh Xuân Diệu cho biết thêm.

Huyện Krông Pắc xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu, các cấp chính quyền huyện Krông Pắc quyết tâm thực hiện nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính (TTHC) nhằm nâng cao mức độ hài lòng của người dân.

Kết quả công bố và xếp hạng Chỉ số chuyển đổi số (DTI) của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2021, UBND huyện Krông Pắc đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số chuyển đổi số ở cấp huyện.