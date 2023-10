Thu hồi gần 30 tỷ đồng tài sản tham nhũng tại TT-Huế

TPO - Ngày 16/10, thông tin từ UBND tỉnh TT-Huế cho biết, vừa có báo cáo gửi Thanh tra Chính phủ về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng trong quý III và 9 tháng đầu năm 2023.

Theo đó, đối với kết quả điều tra, truy tố, xét xử, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh TT-Huế đã tiếp nhận và khởi tố 11 vụ, với 20 bị can; kết thúc điều tra 5 vụ, 5 bị can và đang tiếp tục điều tra 6 vụ, 15 bị can khác.

Qua công tác điều tra, nhà chức trách đã thu hồi tài sản tham nhũng với số tiền hơn 29,4 tỷ đồng trong tổng số hơn 37,6 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 78%.

Cơ quan thanh tra các cấp tại TT-Huế đã thực hiện 55 cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ tại các đơn vị, địa phương. Qua đó phát hiện vi phạm với số tiền hơn 1,9 tỷ đồng.

Việc kê khai tài sản đối với người có chức vụ, quyền hạn tại tỉnh này được thực hiện với 6.319 người; trong đó Thanh tra tỉnh TT-Huế tiếp nhận bản kê khai của 3.944 người công tác tại 989 cơ quan, đơn vị.

Theo đó, 100% bản kê khai tài sản, thu nhập được công khai theo quy định. Thanh tra tỉnh đã bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên 43 người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2023. Đến nay, đã xác minh tài sản, thu nhập 6 trường hợp, trong đó đã ban hành kết luận xác minh 2 trường hợp; 4 trường hợp hiện tổng hợp kết quả.

Viện KSND tỉnh TT-Huế thụ lý 8 vụ, với 26 bị can; trong đó cấp tỉnh 5 vụ, với 20 bị can, cấp huyện 3 vụ, 6 bị can, đã giải quyết và truy tố chuyển tòa 6 vụ, 20 bị can. Tòa án Nhân dân tỉnh thụ lý mới 5 vụ, 24 bị cáo; trong đó đã giải quyết 3 vụ, 22 bị cáo.

UBND tỉnh TT-Huế đã chỉ đạo cơ quan thanh tra tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, ngăn chặn, xử lý theo thẩm quyền những hành vi tham nhũng. Qua đó, góp phần hạn chế phát sinh tiêu cực, tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.