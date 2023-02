Bắt giám đốc Trung tâm đăng kiểm TT-Huế và hai cấp phó

TPO - Giám đốc và hai phó giám đốc của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh TT-Huế đã bị bắt giữ, sau quá trình điều tra của lực lượng công an tỉnh này.

Chiều 16/2, Công an tỉnh TT-Huế đã thực hiện quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Đào Hữu Long- Giám đốc; các ông Trần Hưng Huy và ông Dương Phúc Thiện- Phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh TT-Huế, do phát hiện dấu hiệu vi phạm về hoạt động đăng kiểm tại đơn vị trong thời gian qua.

Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với các đối tượng nêu trên đã được Viện KSND tỉnh TT-Huế phê chuẩn trước đó.

Theo thông tin ban đầu, cả ba đối tượng trên bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi nhận hối lộ cùng với các sai phạm diễn ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới TT-Huế trong nhiều năm.

Hai ngày trước, vào chiều 13/2, Công an tỉnh TT-Huế đã đồng loạt thực hiện khám xét trụ sở của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 75.01S, 75.02S tỉnh TT-Huế đóng tại đường Điện Biên Phủ (TP Huế) và phường Hương Văn (thị xã Hương Trà).

Theo ghi nhận của PV, vào chiều 16/2, lực lượng Công an tỉnh TT-Huế đã có mặt tại trụ sở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 75.01S (địa chỉ 332 đường Điện Biên Phủ, TP Huế) để thực hiện các quyết định nêu trên.

Đến sau 18h chiều cùng ngày, đoàn xe của công an đã rời trụ sở của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 75.01S.

Theo nguồn tin của PV, trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh TT-Huế phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh phát hiện nhiều phương tiện đăng kiểm không đảm bảo an toàn nhưng vẫn được Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh TT-Huế cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, nhiều phương tiện tham gia giao thông nhưng không đúng các quy định về an toàn giao thông vẫn được hai trung tâm này cho đăng kiểm.

Cơ quan công an phát hiện những dấu hiệu sai phạm xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm này diễn ra có hệ thống, trong thời gian từ năm 2018 đến đầu năm 2023.