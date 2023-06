Thu giữ gần 3.000 phụ kiện điện thoại không rõ nguồn gốc, xuất xứ

TPO - Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An vừa kiểm tra cơ sở kinh doanh linh kiện điện thoại, thu giữ gần 3.000 phụ kiện điện thoại các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Chiều 1/6, Đội quản lý thị trường số 3 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An) phối hợp với Công an TP Vinh (Công an tỉnh Nghệ An) đã tiến hành kiểm tra cửa hàng kinh doanh linh kiện, phụ kiện điện thoại do ông Nguyễn Xuân Lâm làm chủ có địa chỉ tại LK04 đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Hưng Bình, TP. Vinh.

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện cửa hàng kinh doanh nhiều mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ: 1.900 miếng dán cường lực điện thoại, 210 mặt kính điện thoại, 200 màn hình điện thoại di động và 850 ốp điện thoại các loại. Tại thời điểm kiểm tra, số hàng hóa nêu trên không có hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Đội Quản lý thị trường số 3 đã xử phạt hộ kinh doanh Nguyễn Xuân Lâm về hành vi kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Trong đó xử lý vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng và tịch thu toàn bộ số hàng vi phạm trị giá 31,2 triệu đồng.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xác minh làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.