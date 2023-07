Threads - kẻ đe dọa hủy diệt Twitter

TP - Nền tảng mạng xã hội mới của CEO Facebook có khả năng cướp đi phần lớn người dùng cũng như doanh thu quảng cáo khỏi trang mạng vốn đã đang chật vật của Elon Musk.

Hãy hình dung một mạng xã hội nơi người dùng đã đầu tư rất nhiều thời gian, dữ liệu về bản thân, thậm chí tiền bạc đến mức việc họ rời đi gần như là bất khả thi. Chuyển sang một trang web mới sẽ là một rủi ro lớn, bởi vì bạn sẽ mất mạng lưới bạn bè của mình. Theo lý thuyết, sự tồn tại của trang mạng được đảm bảo bởi những rào cản này, để ngăn chặn việc bắt đầu lại từ đầu ở một nền tảng mới.

Đây là cách Myspace được mô tả vào năm 2007, khi mạng xã hội có 150 triệu người dùng toàn cầu, một con số lớn đến mức người ta cho rằng họ sẽ không bao giờ chuyển đi nơi khác. Nhưng rồi kết cục, Myspace nhanh chóng bị Facebook soán ngôi và nhà đầu tư Rupert Murdoch mất gần như toàn bộ số tiền đã bỏ ra để mua trang này.

Mười sáu năm sau, giả thuyết rằng mọi người có thể đột nhiên từ bỏ mạng xã hội yêu thích của họ và chuyển sang nơi khác thể hiện một lần nữa qua Twitter của tỷ phú Elon Musk. Tuần này, Mark Zuckerberg đã ra mắt Threads, một nền tảng mới nhằm thu hút những người, theo lời của một giám đốc điều hành, muốn một nơi giống như Twitter nhưng được “vận hành một cách tỉnh táo”.

Sau một ngày sử dụng Threads, một điều khá rõ ràng là đó không phải là Twitter. Nhưng Threads có tiềm năng trở thành một thứ gì đó khác biệt và mạnh mẽ: một phiên bản Twitter với ít khiếm khuyết hơn, được rèn giũa hơn và đủ tiềm năng để có thể cướp đi phần lớn người dùng cũng như doanh thu quảng cáo khỏi trang mạng vốn đã đang chật vật của Musk.

Sự khác biệt lớn nhất là Threads ít tính đối đầu hơn, ít hung hăng hơn và ít dựa vào việc cãi nhau với những người lạ có quan điểm chính trị khác nhau so với Twitter. Nạn phân biệt chủng tộc, người chuyển giới, chủ nghĩa bài Do Thái và sự thù hận nói chung trên Twitter hầu như không xuất hiện ở Threads. Theo ông Zuckerberg, đây là một tính năng có chủ đích: “Mục tiêu là giữ cho trang web thân thiện khi nó mở rộng… Đó là một lý do tại sao Twitter chưa bao giờ thành công như tôi nghĩ và chúng tôi muốn làm mọi thứ khác đi”.

Threads cũng đã giải quyết vấn đề bắt đầu một mạng xã hội từ tay trắng, bằng cách mượn một nền tảng sẵn có từ Instagram. Bất kỳ người dùng Instagram nào cũng có thể đăng ký và nhanh chóng kết nối lại những người theo dõi họ trên ứng dụng, nghĩa là Threads không bị cản trở bởi cảm giác như thể bạn vừa mới đến một ngôi trường mới mà không hề quen biết ai.

Mặt khác, hiện tại, không ai thực sự chắc chắn họ sử dụng Threads vì mục đích gì. Nói tóm gọn, có ba nhóm người dùng đang thống trị trang web: những người đã nổi tiếng từ trước với việc đăng ảnh lên Instagram; các nhà quản lý phương tiện truyền thông đang khao khát duy trì độ nổi tiếng bằng cách đi theo xu hướng và những người chạy trốn khỏi môi trường ngày càng độc hại của Twitter. Tất cả mọi người đều có một ý tưởng khác nhau về cách sử dụng trang web. Phần lớn các bài đăng trong ngày đầu tiên là những người tự hỏi tại sao họ lại tạo tài khoản.

Threads thiếu tính tức thời của Twitter, với nguồn tin chính của ứng dụng hiện chỉ là một bản tóm tắt các bài đăng gần đây được tạo bằng thuật toán. Cho đến khi tính năng này được thay đổi để cho phép người dùng ưu tiên các bài đăng theo trình tự thời gian, nó sẽ hạn chế việc sử dụng trang web làm nơi cung cấp tin tức nóng hổi. Khi chính trị gia Anh Keir Starmer bị chỉ trích tại một sự kiện vào sáng thứ Năm (6/7), đoạn video ngay lập tức được lan truyền trên Twitter. Nhưng nó ít hiển thị hơn trên Threads, hiện cũng thiếu chức năng tìm kiếm văn bản. Thay vào đó, Threads giống như sự giao thoa giữa Twitter và Instagram với một chút phong cách TikTok trong việc tập trung thu hút sự tương tác giữa các bài đăng. Bạn có nhiều khả năng nhìn thấy một bài đăng có tính hài hước hơn một cuộc thảo luận nghiêm túc về chính trị.

Tất cả những điều này là tin xấu đối với Twitter dưới thời Musk, nơi đã đang để mọi người tranh cãi nhau về mọi vấn đề trên thế giới. Trong thời hoàng kim vào giữa những năm 2010, trải nghiệm trên Twitter giống như bạn được tham gia bữa tiệc thú vị nhất trong thị trấn. Trang web đã được chứng minh là một trong những cơ quan quản lý truyền thông tốt nhất từng tồn tại, một nơi hoàn hảo để nhanh chóng lật tẩy báo chí kém chất lượng và những lời dối trá chính trị. Nó không phải là nơi mà đại đa số thế giới tìm hiểu về mọi thứ - đó là Facebook - nhưng Twitter có lẽ là nơi thông tin được đăng đầu tiên.

Nó cũng hoàn hảo trong việc xây dựng các cộng đồng trực tuyến xung quanh các sở thích chung. Tuy nhiên, việc đặt nhiều cộng đồng khác nhau vào cùng một ngôi nhà trực tuyến có những sai sót của nó. Gây phẫn nộ và tức giận hóa ra lại là cách tốt nhất để lan truyền thông tin và tiếp cận khán giả. Donald Trump đã sử dụng trang web này như một chiếc loa phóng thanh để thống trị mảng truyền thông trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.

Cuối cùng, sự ra mắt của Threads có thể là bước đệm trong quá trình sụp đổ của khái niệm truyền thông xã hội của những năm 2010 và sự tái sinh của nó thành một môi trường thân thiện với các nhà quảng cáo hơn, thay vì một cuộc thảo luận tự do lộn xộn. Ông Zuckerberg tin rằng, Threads sẽ vượt qua 250 triệu người dùng hàng tháng của Twitter. “Sẽ mất một thời gian, nhưng tôi nghĩ nên có một ứng dụng đối thoại công cộng với hơn 1 tỷ người sử dụng. Twitter đã có cơ hội làm điều này nhưng vẫn chưa thành công. Chúng tôi hy vọng sẽ làm được”, ông nói.

Hoài Vy