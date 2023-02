Thông tin nóng vụ nữ chủ tiệm tạp hóa ở Bạc Liêu bị sát hại

TPO - Cơ quan công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lương Thanh Lâm, để điều tra, làm rõ về hành vi "Giết người".

Ngày 4/2, theo thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu, cơ quan công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lương Thanh Lâm (SN 1983, ngụ ấp Rạch Rắn, xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu), để điều tra, làm rõ về hành vi “Giết người”.

Theo điều tra ban đầu, Lâm có quan hệ tình cảm với chị N.T.Tr (làm nghề buôn bán tạp hóa tại ấp Thạnh Trị, xã Long Điền, huyện Đông Hải). Thời gian gần đây, chị Tr yêu cầu chấm dứt quan hệ tình cảm nhưng Lâm không đồng ý, thường xuyên níu kéo.

Khoảng 16h30 ngày 1/2, Lâm đến nhà chị Tr, với mong muốn hàn gắn tình cảm nhưng chị Tr không đồng ý. Tức giận, Lâm dùng áo siết cổ chị Tr khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Lâm chạy về vuông tôm gần nhà uống thuốc diệt cỏ với ý định tự tử, nhưng không chết. Sau đó, Lâm đến công an đầu thú và được đưa đến bệnh viện để điều trị.