Người phụ nữ ở Bạc Liêu tử vong trong tiệm tạp hóa với nhiều vết bầm trên cổ

TPO - Người dân phát hiện thi thể chị N.T.Tr tử vong bất thường trong tiệm tạp hóa của nạn nhân với nhiều vết bầm trên cổ nên trình báo công an địa phương.

Ngày 2/2, Công an huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu) đang phối hợp cùng đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bạc Liêu tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của người phụ nữ trên địa bàn.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 16h ngày 1/2, người dân sinh sống tại ấp Thạnh Trị, xã Long Điền, huyện Đông Hải phát hiện thi thể chị N.T.Tr (SN 1988, ngụ ấp Thạnh Trị, xã Long Điền, huyện Đông Hải) trong tiệm tạp hóa của chính nạn nhân, với nhiều vết bầm trên cổ.

Vụ việc sau đó được trình trình báo đến Công an xã Long Điền. Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Đông Hải đã phối hợp cùng đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bạc Liêu tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.