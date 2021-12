Thông tin mới vụ công trình 'trăm tỷ' sụt lún trước khi đưa vào sử dụng

TPO - Chương trình “Cùng Tiền Phong tiếp sức tuyến đầu chống dịch COVID-19” đang nhận được sự quan tâm, hỗ trợ tích cực từ các mạnh thường quân. Ngày 15/12, đại diện báo Tiền Phong đã trao 100 phần quà đến học sinh gặp khó khăn do đại dịch và 8 bơm tiêm điện đến Bệnh viện dã chiến 3 tầng số 16.

TP - Cơ quan điều tra Công an quận Kiến An (Hải Phòng) đang làm rõ vai trò của 5 cán bộ ở quận Kiến An về hành vi làm giả, sử dụng tài liệu của cơ quan nhà nước quanh vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một hộ dân trên địa bàn. Đồng thời rà soát các hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở có dấu hiệu nghi vấn tại quận này.