Thông tin mới nhất về những khu 'đất vàng' Vạn Thịnh Phát thâu tóm; Chiêu trò của dân nhậu khi bị kiểm tra nồng độ cồn

TPO - Thông tin mới nhất về những khu 'đất vàng' tập đoàn Vạn Thịnh Phát thâu tóm; Cấm xe nhiều đường trung tâm TPHCM trong 18 ngày; TPHCM có hơn 156.000 người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp; Dự chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ; Chiêu trò của dân nhậu đối phó CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn... là những tin tức phương Nam nổi bật tuần qua.

Thông tin mới nhất về những khu 'đất vàng' Vạn Thịnh Phát thâu tóm

Tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan sở hữu khối "đất vàng" đồ sộ, có giá trị lên đến hàng chục ngàn tỷ đồng ở TPHCM thông qua các thương vụ thâu tóm như Times Square, VTP Office Building, khách sạn Duxton, Union Square, Thuận Kiều Plaza...

Cấm xe nhiều đường trung tâm TPHCM trong 18 ngày

Sở GTVT TPHCM yêu cầu cấm xe vào buổi sáng trên nhiều đường trung tâm thành phố trong 18 ngày để diễn tập chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Nhà ga Bến Thành của metro số 1.

Phạm vi cấm bao gồm các tuyến đường: Trần Hưng Đạo (từ đường Ký Con đến Hàm Nghi), Lê Lợi (từ đường Hàm Nghi đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa), Hàm Nghi (từ đường Trần Hưng Đạo đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa), Lê Lai (từ đường Trương Định đến Lê Lợi), Huỳnh Thúc Kháng (từ đường Lê Lợi đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa), Phan Chu Trinh (từ đường Lê Thánh Tôn đến Lê Lai), Phan Bội Châu (từ đường Lê Thánh Tôn đến Lê Lợi), Nguyễn An Ninh (từ đường Trương Định đến Phan Chu Trinh), Lưu Văn Lang (từ đường Nguyễn Trung Trực đến Phan Bội Châu), Đặng Thị Nhu (từ đường Ký Con đến Calmette), Calmette (từ đường Lê Thị Hồng Gấm đến Trần Hưng Đạo), Phạm Ngũ Lão (từ đường Yersin đến Trần Hưng Đạo), Phó Đức Chính (từ đường Hàm Nghi đến Lê Công Kiều).

Thời gian cấm từ ngày 4 - 18/12 và ngày 20/12 trong khung giờ 5h đến 7h30; các ngày 21/12 và 23/12 sẽ cấm từ 9h đến 12h.

Dự chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ

Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Huỳnh Thanh Nhân cho biết trong 5 tháng cuối năm 2023, TPHCM áp dụng mức chi thu nhập tăng thêm bằng 0,5 lần lương ngạch, bậc, chức vụ. Dự kiến năm 2024, Sở Nội vụ sẽ phối hợp Sở Tài chính tham mưu UBND TPHCM trình HĐND TPHCM quyết định hệ số chi thu nhập tăng thêm từ 0,8 năm 2023 lên 1,5.

Cảnh sát giao thông TPHCM lập 10 cụm kiểm tra nồng độ cồn từ nay đến Tết

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông TPHCM cho biết theo kế hoạch từ ngày 24/11 đến trước Tết Nguyên đán 2024, lực lượng sẽ chia làm 10 cụm, trong đó có 5 cụm kiểm tra nồng độ cồn khu vực trung tâm và 5 cụm ở vùng ven. Các cụm này thực hiện kế hoạch, chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn cả ngày lẫn đêm trên các tuyến đường và địa bàn của các đội, trạm mà cụm đó đảm trách. Mỗi ngày chia ra làm 4 ca, mỗi ca 6 tiếng.

Chiêu trò đối phó của dân nhậu ở TPHCM khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Trước việc CSGT TPHCM triển khai cao điểm kiểm tra nồng độ cồn, nhiều tài xế ăn nhậu đối phó bằng cách đi xe máy cũ nát và không mang theo giấy tờ tùy thân.

Lập biên bản vi phạm đối với cô gái chở thanh niên nước ngoài ngồi quay lưng lại để quay video

Ngày 30/11, mạng xã hội TikTok xuất hiện video ghi lại cảnh nam thanh niên chở cô gái đứng trên yên xe quay phim cho một thanh niên không đội mũ bảo hiểm, ngồi quay mặt về phía sau trên xe máy khác. Vụ việc xảy ra trên đường Trần Hưng Đạo, hướng từ đường Calmette về đường Lê Lợi (quận 1).

Đội Cảnh sát giao thông Bến Thành (thuộc Phòng PC08) xác minh và xác định cô gái lái xe máy chở nam thanh niên ngồi quay lưng lại là T.A.T (22 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh); còn người lái xe máy chở cô gái đứng trên xe quay phim là N.V.L (22 tuổi, ngụ quận 8).

Đội Cảnh sát giao thông Bến Thành đã tiến hành lập biên bản đối với T. về hành vi "chở người không đội mũ bảo hiểm", đồng thời lập biên bản với L. về hành vi "điều khiển xe chở người đứng trên yên" với mức phạt 400.000 - 600.000 đồng/người.

Bình Dương: Tạm đình chỉ một cán bộ CSGT có hành vi thiếu chuẩn mực

Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vào ngày 18/11, tài khoản mạng xã hội mang tên N.H.N có đăng một video ghi lại cảnh mâu thuẫn giữa 2 thanh niên khi tham gia giao thông, 1 người trong video là ông N.V.T.T cán bộ Đội CSGT đường bộ thuộc phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương.

Qua xác minh sự việc được biết, anh N.H.N (là người có liên quan trong đoạn video) điều khiển xe ô tô tránh vượt thiếu quan sát nên dẫn đến ông T. điều khiển xe ô tô cùng chiều phải thắng gấp, làm con của ông T. bị va đập vào táp-lô xe. Sau sự việc, Phòng CSGT đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác ông T. trong thời gian 30 ngày và ra quyết định kỷ luật hình thức khiển trách. Đồng thời, đề xuất Ban Giám đốc Công an tỉnh điều động ông T. sang đơn vị khác để phòng ngừa sai phạm và chấn chỉnh lực lượng Cảnh sát giao thông.

Tin mới vụ cổng chào ở Bình Dương xuất hiện dòng chữ lạ

Liên quan đến việc một cổng chào trên địa bàn xuất hiện dòng chữ lạ, ông Hà Minh Tuấn, Chủ tịch UBND xã An Sơn (TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương) cho biết, bảng điện tử LED cổng chào của xã ở ấp Phú Hưng sử dụng wifi của các hộ dân gần đó. Sau khi sự việc xảy ra, Công an xã An Sơn đã mời các hộ dân ở gần cổng chào lên làm việc để xác định trường hợp chỉnh sửa nội dung trên bảng điện tử song chưa xác định được người có nghi vấn. Để làm rõ vụ việc và xác định đối tượng đã sửa nội dung trên bảng điện tử, UBND xã An Sơn đã chuyển bo mạch cho Công an tỉnh Bình Dương để điều tra, làm rõ.

Bình Dương lập thành phố mới, kêu gọi đầu tư cảng sông 2.300 tỷ đồng

Ngày 25/11, thông tin từ HĐND tỉnh Bình Dương cho biết, đã ban hành Nghị quyết số 43 về việc tán thành chủ trương thành lập phường An Điền, phường An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thị xã Bến Cát thành thành phố Bến Cát.

Theo đó, thành lập phường An Điền, phường An Tây trên cơ sở chuyển đổi nguyên trạng diện tích, địa giới hành chính, dân số của xã An Điền, xã An Tây thuộc thị xã Bến Cát. Thành lập thành phố Bến Cát trên cơ sở chuyển đổi nguyên trạng diện tích, địa giới hành chính, dân số của thị xã Bến Cát.

Thành lập thành phố Bến Cát trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ 234,35 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số khoảng 364.578 người.

Sau khi thành lập, thành phố Bến Cát có 8 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 7 phường: Chánh Phú Hòa, Hòa Lợi, Mỹ Phước, Tân Định, Thới Hòa, An Điền, An Tây và xã Phú An.

Hiện nay, Bến Cát đang thực hiện nhiều dự án giao thông. Trong đó có dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.748 đoạn từ giáp giao lộ ngã tư Phú Thứ đến vành đai Bắc Mỹ Phước, chuẩn bị bồi thường dự án đường Vành đai 4 và dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ ĐH.606 đến giáp đường vành đai Bắc Mỹ Phước. Đặc biệt, tỉnh Bình Dương đang kêu gọi đầu tư Dự án Cảng sông An Tây nằm giáp sông Sài Gòn có diện tích 100ha, tổng vốn đầu tư gần 2.300 tỷ đồng.

Cựu giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Đồng Nai lĩnh án 7 năm tù

Chiều 27/11, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Tuấn (62 tuổi, ngụ phường Bửu Long, TP Biên Hòa, Đồng Nai, nguyên là Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai) 7 năm tù; Võ Khắc Hiển (55 tuổi, ngụ phường Tam Hiệp, TP. Biên Hòa, nguyên Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Đồng Nai) bị tuyên phạt 3 năm tù cùng về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Đồng Nai: Tài xế để trẻ em chui qua cửa sổ trời, ngồi trên nóc ô tô

Ngày 29/11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đã xác minh và mời ông C.T.Đ (38 tuổi, ngụ tại huyện Trảng Bom, Đồng Nai) đến làm việc, xác định hành vi để 2 trẻ em chui người ra khỏi cửa sổ trời khi ô tô đang lưu thông.

Theo đó, khoảng 16h30 ngày 27/11, ông này lái ô tô 5 chỗ biển số 60K-054... lưu thông trên quốc lộ 1 (hướng từ TP Biên Hòa đi huyện Trảng Bom), trong xe có chở 2 trẻ em. Trên đường đi, khi đến đoạn đối diện Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai (TP Biên Hòa), 2 trẻ em trong xe đã chui người ra cửa sổ trời của xe, trong đó 1 em đứng bên trong xe thò nửa người ra ngoài, còn 1 em ngồi lên nóc xe. Hình ảnh này đã được người dân chụp lại sau đó đăng trên các trang mạng xã hội.