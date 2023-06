Thông tin mới nhất về đợt mưa lớn ở miền Bắc

TPO - Dự báo từ đêm nay (23/6), mưa mở rộng ra các tỉnh từ Thanh Hóa và Nghệ An, cường độ mưa có thể lớn hơn những nhận định ban đầu.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay (23/6), miền Bắc đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính 7-15h hôm nay có nơi trên 50mm như Bản Liền (Lào Cai) 67mm, Thẻn Sin (Lai Châu) 53.2mm.

Dự báo từ chiều tối nay đến 25/6, các tỉnh miền Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa trong hai ngày (từ 19h tối 23/6-19h tối 25/6) ở miền Bắc và Thanh Hóa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm, ở Nghệ An từ 30-60mm, có nơi trên 80mm.

Cảnh báo từ đêm 25/6, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 50mm.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn cũng có thể gây ngập úng tại các khu đô thị, nhất là Hà Nội.

Dự báo ngày 26-29/6, miền Bắc và Thanh Hóa vẫn tiếp tục có mưa dông, tuy nhiên cường độ giảm so với những ngày trước, thời gian mưa tập trung chủ yếu vào tối và đêm, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, thời tiết miền Bắc mát mẻ từ nay đến cuối tháng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức từ 30-33 độ.

Cũng do ảnh hưởng của mưa lớn, dòng chảy trên một số sông đang lên như sông Thao, sông Lô, sông Cầu, dự báo lưu lượng nước chảy về các hồ chứa thủy điện ở miền núi phía Bắc có thể được cải thiện.

Tại các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên, hôm nay có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13h trên 38 độ như Tây Hiếu (Nghệ An) 39.0 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 38.8 độ.

Dự báo ngày mai (24/6), Nghệ An giảm nắng nóng, các tỉnh Hà Tĩnh đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Từ ngày 25/6 nắng nóng ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên tiếp tục có xu hướng giảm.