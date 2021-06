Thông tin chi tiết về sức khỏe bệnh nhân 22 tuổi mắc COVID-19 ở Long An

TPO - Nam bệnh nhân 22 tuổi ở Long An mắc COVID-19 có phổi tổn thương rất nặng với Hội chứng suy hô hấp cấp (ARDS), tổn thương gan nặng, đang được thở máy, lọc máu và ECMO. Tiên lượng bệnh nhân rất nguy kịch, đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM

Chiều 1/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố (HCDC) đã thông tin cụ thể về tình hình bệnh nhân 22 tuổi ở Long An mắc COVID-19. Bệnh nhân nam, 22 tuổi ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM lúc 4h sáng ngày 1/6, trong tình trạng sốc, suy hô hấp.

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, bệnh nhân được các bác sĩ khẩn trương đặt nội khí quản thở máy, hồi sức tích cực. Qua khai thác sơ bộ từ người nhà, bệnh nhân là sinh viên năm cuối của một trường Đại học trên địa bàn TP.HCM.

Ngày 23/5 sau khi đi từ TPHCM về nhà, có mắc mưa, bệnh nhân cảm thấy mệt mỏi, ớn lạnh, đau nhức cơ, đau họng, ho khan nên có sử dụng thuốc mua tại nhà thuốc tây, tình trạng diễn tiến nhẹ, không tăng thêm.

Đến ngày 31/5 tức là ngày thứ 8 của bệnh, bệnh nhân khó thở tăng dần, được người nhà đưa đến khám tại Trung tâm Y tế huyện Bến Lức. Tại đây, bệnh nhân được khám sàng lọc, có yếu tố nghi ngờ COVID-19 và diễn tiến nặng nên được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Long An. Tại đây, bệnh nhân được làm xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Hiện tại bệnh nhân có phổi tổn thương rất nặng với Hội chứng suy hô hấp cấp (ARDS), tổn thương gan nặng, đang được thở máy, lọc máu và ECMO. Tiên lượng bệnh nhân rất nguy kịch.

Theo thông tin từ Viện Pasteur TPHCM, bố và anh trai bệnh nhân cũng có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Người anh trai hiện đang điều trị tại BV Cần Đước cũng đang có tình trạng viêm phổi nặng tiến triển nhanh, vượt quá khả năng của tỉnh đang được chuyển khẩn cấp về TPHCM để điều trị.

HCDC đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành điều tra, truy vết các trường hợp đã tiếp xúc với bệnh nhân tại TPHCM. Theo HCDC, trưa 1/6, một số thông tin được lan truyền về bệnh nhân này đã tử vong tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM là không chính xác. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới đang áp dụng các phương pháp điều trị để điều trị cho bệnh nhân.