Thông tin 3 điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa tại Lâm Đồng

TPO - Tỉnh Lâm Đồng sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại hai thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm vào ngày 29/1 (Mùng 1 Tết).

Ngày 13/1, UBND tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại 3 địa phương trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Theo đó, hai thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm sẽ là các điểm diễn ra lễ hội pháo hoa vào ngày 29/1 (Mùng 1 Tết).

Tại Đà Lạt, pháo hoa sẽ được bắn ở hai điểm: trước công viên Yersin và bến du thuyền hồ Xuân Hương. Thành phố Bảo Lộc sẽ tổ chức pháo hoa tại khu vực cầu Trắng, hồ Đồng Nai. Còn huyện Bảo Lâm bắn pháo hoa tại sân vận động trung tâm văn hóa - thể thao của huyện. Tổng số giàn pháo hoa dự kiến 240 giàn ở Đà Lạt, 120 giàn ở Bảo Lộc và 150 giàn ở Bảo Lâm.

UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định, việc tổ chức bắn pháo hoa sẽ được huy động từ nguồn xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước hay đóng góp của người dân. Đây là một trong những hoạt động đặc sắc chào đón năm mới, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân và du khách.

Đà Lạt kiểm soát giá cả, chất lượng dịch vụ du lịch dịp Tết

UBND thành phố Đà Lạt cũng ra chỉ thị yêu cầu các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn thực hiện niêm yết giá dịch vụ, tránh tình trạng ép giá, chèo kéo khách và bảo đảm chất lượng dịch vụ tương xứng với giá cả trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu kiểm tra và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, ngăn chặn việc sản xuất, kinh doanh hàng giả và thực phẩm kém chất lượng.

Cùng với đó, các cơ sở chưa được công nhận là khu du lịch nhưng vẫn kinh doanh dịch vụ ăn uống, bán vé sẽ được quản lý chặt chẽ.

Công an thành phố Đà Lạt sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông tại các khu du lịch, điểm du lịch và khu vực công cộng.

Theo báo cáo từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, năm 2024, địa phương đã đón 10 triệu lượt khách du lịch, tăng 15,6% so với năm 2023. Doanh thu từ du lịch của tỉnh Lâm Đồng trong năm 2024 ước đạt 18.000 tỷ đồng. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 600.000 lượt, khách nội địa là 9,4 triệu lượt. Đặc biệt, Đà Lạt tiếp tục là điểm đến chính thu hút du khách với những sản phẩm du lịch đặc sắc, đa dạng và chất lượng.