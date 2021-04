Thời tiết 3 miền từ nay đến nghỉ lễ 30/4-1/5 ra sao?

TPO - Trước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ đón 2 đợt mưa dông liên tiếp. Tuy nhiên, trong kỳ nghỉ lễ mưa ít, có nắng vào trưa chiều.

Khu vực Bắc Bộ hôm nay và ngày mai (24-25/4), trời ít mưa, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-33 độ, chiều tối có mưa dông cục bộ ở một vài nơi. Riêng phía Tây Bắc Bộ trong hai ngày cuối tuần có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, Điện Biên – Lai Châu 36-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Dự báo từ chiều tối 25/4 đến ngày 26/4, các tỉnh miền Bắc đón một đợt không khí lạnh. Do tác động của không khí lạnh, miền Bắc có mưa rào và dông nhiều nơi, vùng núi có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Đông Bắc Bộ ngày 26/4 trời chuyển mát, vùng núi có nơi chuyển lạnh.

Trong hai ngày 27-28/4, miền Bắc ít mưa, trời nắng, chiều tối và đêm có mưa dông cục bộ.

Dự báo từ chiều tối 28-30/4, các tỉnh miền Bắc lại đón một đợt không khí lạnh. Không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao khiến miền Bắc có mưa lớn diện rộng và dông, nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi chuyển rét. Dự báo trên sông suối nhỏ khu vực miền núi Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1,0-3,0m. Lũ quét, sạt lở đất có khả năng xảy ra tại các tỉnh miền núi thuộc khu vực Tây Bắc và Việt Bắc.

Dự báo từ 1-3/5, các tỉnh miền Bắc mát mẻ, trời có mưa rào và dông cục bộ ở vài nơi, trưa chiều hửng nắng.

Các tỉnh Trung Bộ trong hai ngày cuối tuần trời ít mưa. Trong đó, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 33-36 độ, riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ. Vào chiều tối và tối có mưa dông cục bộ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các tỉnh Khánh Hòa đến Bình Thuận trời mát mẻ hơn với nhiệt độ cao nhất phổ biến 33-34 độ.

Dự báo từ đêm 25/4-26/4, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa rào và dông nhiều nơi, nắng nóng chấm dứt, trời chuyển mát. Các tỉnh Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Nam có mưa dông cục bộ, ngày nắng gián đoạn. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo từ 27-30/4, các tỉnh miền Trung có mưa rào và dông cục bộ, ngày nắng gián đoạn. Riêng ngày 29 đến ngày 30/4 ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và dông nhiều nơi, trời chuyển lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ 1-3/5, các tỉnh miền Trung thời tiết mát mẻ, ngày nắng gián đoạn, chiều tối cục bộ có thể xuất hiện mưa rào và dông ở vài nơi.

Tây Nguyên và Nam Bộ hai ngày cuối tuần trời nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 26-30/4, ngày nắng, chiều tối có mưa dông cục bộ ở vài nơi, riêng ngày 28-30/4 chiều tối và tối có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo từ 1-3/5, khu vưc Tây Nguyên và Nam Bộ trời mát mẻ, có nắng gián đoạn, có mưa rào và dông cục bộ ở vài nơi, riêng ngày 1/5, vào chiều tối, khu vực này có mưa rào và dông rải rác.

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên theo triều. Xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long tăng dần và có khả năng đạt mức cao nhất vào những ngày cuối tháng 4.

Thủ đô Hà Nội hai ngày 24-25/4 ít mưa, ngày trời nắng. Từ chiều tối 25/4 đến ngày 26/4, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày 26/4, trời chuyển mát.

Trong hai ngày 27-28/4, Hà Nội ít mưa, trời nắng, chiều tối và đêm có mưa dông cục bộ.

Từ chiều tối 28-29/4, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển lạnh.

Từ ngày 30/4-3/5, Hà Nội dự báo ít mưa, trưa chiều trời hửng nắng.