Thiếu tướng Đinh Văn Nơi thăm hỏi gia đình các liệt sĩ vụ tấn công tại Đắk Lắk

TPO - Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các liệt sĩ và cán bộ công an bị thương khi làm nhiệm vụ tại xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur (huyện Cư Kuin, Đắk Lắk).

Ngày 4/7, đoàn công tác của Công an tỉnh Quảng Ninh do Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, thăm hỏi, động viên gia đình các liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ tại xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur (huyện Cư Kuin).

Tại nhà các liệt sĩ, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi ân cần thăm hỏi, động viên các gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau, mất mát to lớn này.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi chia sẻ, sự hy sinh của các đồng chí mãi mãi được Đảng, Nhà nước, lực lượng công an ghi nhận, biết ơn. Các đồng chí là tấm gương, là động lực để cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh học tập, phấn đấu hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, nhân dân tin tưởng giao phó.

Cùng ngày, đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên gia đình đại úy Lê Kiên Cường và thượng úy Đàm Đình Bốp (đều là cán bộ Công an xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin) hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Dịp này, đoàn công tác đã trao số tiền 700 triệu đồng cho cho 6 gia đình liệt sĩ và 2 cán bộ công an bị thương trong khi làm nhiệm vụ tại huyện Cư Kuin.

Trước đó, vào rạng sáng 11/6, một nhóm người dùng súng tấn công trụ sở UBND 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur làm 8 cán bộ xã, công an xã hi sinh và bị thương, đồng thời cướp đi tính mạng 3 người dân trên địa bàn.