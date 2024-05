Thiệt hại hơn 2.900ha tôm, trên 400 điểm sạt lở, sụt lún do hạn hán ở Kiên Giang

TPO - Do ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang có một số vùng bị thiếu nước ngọt cho sản xuất và sinh hoạt; gây thiệt hại gần 3.000ha nuôi tôm nước lợ; nhiều tuyến đường và 38 nhà dân bị sụt lở...

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kiên Giang cho biết, hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô năm nay đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới sản xuất, sinh hoạt và cơ sở hạ tầng của địa phương.

Về cung cấp nước sạch cho người dân, một số trạm cấp nước ở khu vực huyện Kiên Lương, An Minh, Kiên Hải lưu lượng khai thác bị giảm. Đáng chú ý, xã đảo Tiên Hải, TP. Hà Tiên thiếu nước cục bộ, hàng ngày phải vận chuyển nước sạch từ đất liền ra đảo để cung cấp cho người dân, bình quân 700m3/ngày.

Với sản xuất, do nắng nóng kéo dài, nhiệt độ cao, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn đã làm gần 3.000ha nuôi tôm nước lợ bị thiệt hại, do tôm sốc môi trường, tập trung ở các huyện An Biên, An Minh.

Tình hình hạn hán gay gắt, nắng nóng kéo dài, nhiệt độ tăng cao làm nước bốc hơi nhanh, khô cạn mặt nước trên các kênh trong khu vực vùng đệm U Minh Thượng, dẫn đến tình trạng sạt lở, sụt lún đường giao thông, nhà ở, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân.

Tính đến ngày 1/5, trên địa bàn huyện U Minh Thượng có 404 điểm sạt lở, sụt lún với tổng chiều dài đường hư hỏng hơn 10km; làm 38 căn nhà bị sạt lở, sụt lún. Ước tính thiệt hại về vật chất khoảng 5 tỷ đồng.

Để ứng phó, huyện U Minh Thượng đã rà soát, tổng hợp, trình tỉnh Kiên Giang bố trí kinh phí hỗ trợ, khắc phục tạm thời sạt lở trên, với tổng kinh phí dự kiến gần 3,5 tỷ.

Để hạn chế tình trạng sạt lở, sụt lún ảnh hưởng đến đời sống người dân, UBND huyện U Minh Thượng đã huy động lực lượng tham gia hỗ trợ người dân thực hiện di dời tài sản, cảnh báo giao thông, khắc phục tạm một số vị trí...

Trước đó, ngày 10/4, UBND tỉnh Kiên Giang đã quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, sạt lở, sụt lún đất do hạn hán khu vực vùng đệm U Minh Thượng.