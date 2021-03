Thiền sư Thích Nhất Hạnh tổ chức triển lãm với trên 100 tác phẩm thư pháp độc đáo

TPO - Từ ngày 27/3, tại nhà sách Hải An (Số 2B- Nguyễn Thị Minh Khai- Quận 1) người yêu thư pháp tại Việt Nam có thể chiêm ngưỡng trên 100 tác phẩm thư pháp của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Đây là bộ thư pháp độc đáo do Thiền sư thực hiện bằng nhiều thứ tiếng như Anh, Pháp, Hoa, Việt và lần đầu tiên được triển lãm tại Việt Nam mang tên “Hương thơm quê mẹ”.

Cũng tại triển lãm, người yêu thư pháp sẽ được chiêm ngưỡng quyển sách giai phẩm thư pháp cùng tên do Thiền sư thực hiện. Với Thiền sư Thích Nhất Hạnh, viết thư pháp cũng là một môn thiền định. Những tác phẩm của thiền sư lan tỏa năng lượng của tuệ giác, chuyển tải được tinh thần văn hóa dân tộc và nếp sống tỉnh thức. Ở đó, nghệ thuật, văn hóa và nếp sống tỉnh thức hòa quyện với nhau một cách rất tuyệt vời.

Thiền sự đã từng chia sẻ về thư pháp của ông: “Viết thư pháp là một môn thiền định. Trong thư pháp của tôi có mực, có trà, hít thở, chánh niệm và tập trung. Khi viết thư pháp, tôi luôn tìm cách viết như thế nào để có thể chế tác và duy trì được năng lượng niệm, định, tuệ và từ bi trong suốt thời gian viết"

Có lẽ chính sức mạnh từ sự thiền tập và tuệ giác đó đã làm cho nghệ thuật thư pháp của Thiền sư Thích Nhất Hạnh trở nên đặc biệt. Những bức thư pháp mang thông điệp: Breathe, you are alive (Thở, bạn đang còn sống), "The tears I shed yesterday have become rain" (Nước mắt ngày xưa nay đã thành mưa), "Be beautiful, be yourself" (Ta có là ta thì ta mới đẹp), I have arrived, I am home (Con đã về, con đã tới)… của Thiều sư đã được rất nhiều người tâm đắc, thỉnh đặt ở những nơi trang trọng.

Ngoài ra, các triển lãm thư pháp của thiền sư luôn được giới nghiên cứu mỹ thuật và thiền học trên thế giới quan tâm đặc biệt. Các tác phẩm thư pháp thiền của Thiều sư từng gây tiếng vang lớn tại các cuộc trưng bày trước đây ở Pháp, Đức, Canada, Mỹ, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc)... được đông đảo công chúng đến xem và trân trọng.

Tại cuộc triển lãm “Hương thơm quê mẹ” lần này, ngoài việc thưởng ngoạn các bức thư pháp độc đáo của Thiền sư, khách xem còn có thể đọc hơn 145 đầu sách tiếng Việt của thiền sư Thích Nhất Hạnh.

Đặc biệt không gian triển lãm được trình bày trí tinh tế đậm chất thiền, sự tao nhã và tĩnh tại. Ngoài ra khách còn được thưởng thức Thiền trà, lắng nghe Thiền ca đồng thời tham gia vào những bài thực hành Thiền định dưới sự hướng dẫn của các học trò của Thiền sư.

Cũng tại triển lãm, lần đầu tiên là cuốn sách “Hương thơm quê mẹ” do Thiền sự thực hiện với hơn 200 trang song ngữ Việt – Anh (Bao gồm 2 phần: Thư pháp tiếng Việt và Thư pháp tiếng Anh) sẽ ra mắt độc giả. Sách in màu trên nền giấy couche matt với giấy lót scan, trong đó có bức thư pháp cuối cùng của thiền sư Thích Nhất Hạnh viết tại Pháp.

Triển lãm sẽ kéo dài cho đến hết ngày 5/4 và sau đó, triển lãm sẽ tiếp tục được mở tại Thủ đô Hà Nội, Huế… để cho người yêu thư pháp có cơ hội thưởng ngoạn.