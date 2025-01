Thị trường giao dịch ảm đạm, hàng chục công ty chứng khoán báo lỗ

TPO - Thị trường chứng khoán liên tục ảm đạm trong nhiều tháng qua đã khiến hàng loạt công ty giảm mạnh lợi nhuận trong quý IV/2024. Đáng chú ý, tính đến ngày 21/1, trong 76 công ty chứng khoán báo cáo kết quả kinh doanh, có 23 công ty báo lỗ.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vndirect (VND) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2024. Trong bối cảnh thị trường giao dịch èo uột, VND ghi nhận doanh thu chỉ đạt hơn 1.200 tỷ đồng, giảm 37% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, doanh thu môi giới chỉ đạt hơn 140 tỷ đồng, giảm 34%.

Tình hình kinh doanh của VND sụt giảm mạnh còn do các khoản đầu tư tài chính của doanh nghiệp này giảm đáng kể. Chẳng hạn, lãi từ FVTPL (tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ) chỉ đạt hơn 600 tỷ đồng, giảm 47% so với cùng kỳ năm trước.

Một số cổ phiếu và chứng chỉ quỹ niêm yết của doanh nghiệp này cũng ghi nhận lỗ lớn vào thời điểm cuối năm 2024. VND lãi ròng hơn 250 tỷ đồng trong quý IV/2024, giảm 69% so với cùng kỳ năm 2023. Cả năm 2024, doanh thu của VND đạt hơn 5.320 tỷ đồng, giảm 19%. Khấu trừ các chi phí, doanh nghiệp này lãi ròng 1.718 tỷ đồng, tương ứng giảm 15%.

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (SSI) vừa công bố báo cáo tài chính riêng quý IV/2024 với tổng doanh thu đạt hơn 2.060 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đóng góp cho kết quả này, lãi từ các tài sản tài chính (FVTPL) đạt hơn 1.040 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu tăng 30%, đạt hơn 570 tỷ đồng.

Ngược lại, doanh thu từ hoạt động môi giới sụt giảm 15%, đạt 320 tỷ đồng. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn cũng giảm 39%, về mức 69 tỷ đồng. Trừ đi các chi phí khác, lợi nhuận sau thuế của SSI đạt 368 tỷ đồng, giảm 25% so với quý 4/2023 và thấp nhất trong 8 quý gần đây

Cả năm 2024, chứng khoán SSI ghi nhận hơn 8.200 tỷ đồng doanh thu, tăng 19%. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.680 tỷ đồng, tăng trưởng 23%.

Trong danh mục tài sản tài chính của chứng khoán SSI, cổ phiếu và chứng khoán niêm yết có giá trị gốc 1.370 tỷ đồng, với mức lỗ nhẹ. Cổ phiếu VPB chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 824 tỷ đồng, tăng hơn 400 tỷ đồng so với đầu năm nhưng đang lỗ tạm thời 14 tỷ đồng. SSI đã tăng mạnh tỷ trọng cổ phiếu ngân hàng này trong quý II/2024.

Tính đến 21/1, có 76 công ty chứng khoán đã công bố báo cáo tài chính. Trong đó, thống kê cho thấy có 23 công ty báo lỗ trong quý IV/2024.

Điển hình, phải kể đến chứng khoán APS lỗ 40 tỷ đồng, chứng khoán APG lỗ 60 tỷ đồng, chứng khoán Tân Việt lỗ 33 tỷ đồng, chứng khoán Rồng Việt lỗ 25 tỷ đồng, chứng khoán Stanley Brothers lỗ 18 tỷ đồng...

Theo ước tính, tổng lợi nhuận trước thuế nhóm chứng khoán trong quý IV/2024 đạt gần 5.800 tỷ đồng, tăng nhẹ 6% so với cùng kỳ năm trước nhưng tiếp tục giảm khoảng 16% so với quý 3 liền trước, ghi nhận chuỗi 2 quý liên tiếp lợi nhuận tăng trưởng âm so với quý trước.