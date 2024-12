Thị trường bất động sản tái khởi động cuộc chơi

TPO - Nhiều chủ đầu tư đã kéo dài việc quan sát thị trường cả năm qua, nên những tháng cuối năm là thời điểm chạy nước rút để hoàn thành kế hoạch kinh doanh cả năm. Về phía khách hàng, sự quan tâm đến bất động sản sẽ tăng mạnh vào năm tới khi niềm tin của thị trường cũng như tâm lý nhà đầu tư cải thiện hơn.

Dạt về tỉnh

Realty Holdings vừa ký kết hợp tác với 22 đối tác đại lý chiến lược, triển khai phân phối dự án Quy Nhơn Iconic. Đây là cột mốc quan trọng, đánh dấu việc siêu dự án này sẵn sàng ra mắt thị trường với kỳ vọng trở thành biểu tượng bất động sản mới tại Bình Định. Tại dự án Quy Nhơn Iconic, Realty Holdings đảm nhận vai trò tư vấn chiến lược, marketing, phân phối, và xây dựng thương hiệu cho dự án.

Quy Nhơn Iconic là khu đô thị hiện đại có quy mô hơn 43 ha, nằm dọc theo sông Hà Thanh với công viên ven sông lớn nhất khu vực, dài 2 km. Dự án gồm các sản phẩm nhà phố, shophouse, và biệt thự ven sông được thiết kế theo phong cách Địa Trung Hải tân cổ điển, mang đến không gian sống đẳng cấp và độc đáo. Đáng chú ý, đây là dự án tiên phong tại Bình Định hoàn tất thủ tục pháp lý theo quy định mới, với giai đoạn 1 đã được cấp sổ hồng.

Chủ đầu tư KN Holdings cũng vừa tổ chức lễ ra quân dự án Caraworld Cam Ranh với sự tham gia của 80 sàn môi giới. Caraworld Cam Ranh rộng 800 ha, nằm ở TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa là dự án nhà phố đô thị biển hiếm hoi sở hữu lâu dài được chào bán ra thị trường cuối năm nay với mức giá trung bình từ 75 triệu đồng/m2.

Caraworld Cam Ranh sở hữu đường bờ biển riêng dài gần 5 km tại Bãi Dài thiên đường. KN Holdings đặt mục tiêu phát triển Caraworld thành tâm điểm vui chơi - giải trí - nghỉ dưỡng sôi động với 38 đại tiện ích bài bản, mang tới nhịp sống sầm uất cho một Cam Ranh đổi mới. Sân golf đã hoạt động hiệu quả thu hút hàng ngàn golfer mỗi tuần. Sắp tới, những đại tiện ích khác như tổ hợp bãi biển, công viên nước, quảng trường sự kiện, nhà ánh sáng, cung điện mùa hè, CLB thể thao biển, bảo tàng Yến... sẽ lần lượt hiện diện.

Trong dự án CaraWorld Cam Ranh, khách hàng sẽ nhận được chính sách bán hàng đặc biệt ở phân khu Sông Town, khi bàn giao hoàn thiện đầy đủ nội thất, chỉ cần xách vali vào ở hoặc dễ dàng cho thuê. Với khách hàng có booking sớm, trước ngày mở bán được chiết khấu 12%, tặng 2 năm phí quản lý. KN Holdings cũng tặng ngay 500 triệu đồng cho 500 khách hàng đầu tiên hoàn thành thủ tục với chủ đầu tư…

Công ty DKRA Group thông báo mở bán dự án Saigon Riverpark tại huyện Cần Giuộc (Long An). Dự án với diện tích 32 ha, gồm 1.229 nền, giá bán 20 - 25 triệu đồng/m2. Cũng tại Long An, dự án khu phức hợp căn hộ Destino Centro với khoảng hơn 2.000 căn hộ do Công ty CP Bất động sản Seaholdings đầu tư và phát triển đã khởi công tại cửa ngõ phía Tây TPHCM. Nằm trên tuyến giao thông huyết mạch quốc lộ 1A, Destino Centro sở hữu tổng diện tích hơn 2,1 ha với 5 block, cung cấp hơn 2.000 căn hộ.

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt Trời Phan Thiết được UBND tỉnh Bình Thuận chấp thuận dự án Khu đô thị thương mại dịch vụ mới Hàm Tiến - Mũi Né rộng 219 ha tại TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Dự án này có tổng mức đầu tư hơn 12.077 tỷ đồng. Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt Trời Phan Thiết là doanh nghiệp có liên quan đến Tập đoàn Sungroup. Sắp tới, Sungroup sẽ đổ bộ vào thị trường phía Nam với hàng loạt dự án ở Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương…

Cải thiện hơn

Ông Dương Minh Tiến, Tổng giám đốc Công ty Bất động sản Asia New Time cho biết, sự dịch chuyển của dòng vốn tìm kiếm cơ hội tại các khu vực được cho là đô thị vệ tinh trong xu thế giãn dân của TPHCM trong tương lai như Long Thành, Nhơn Trạch (Đồng Nai) hay Long An đang gia tăng nhanh. Nhiều dự án đất nền, nhà phố tại khu vực này giá giao dịch tăng lên từ 10-20% so với cùng kỳ năm trước.

“Đến thời điểm hiện tại, có thể khẳng định giai đoạn khó khăn nhất của bất động sản đã qua và thị trường đang bước vào một chu kỳ mới. Nhiều nhà đầu tư đã bắt đầu quay lại thị trường bất động sản để tìm kiếm các sản phẩm phù hợp”, ông Tiến nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó tổng giám đốc PropertyGuru Việt Nam khẳng định, sự quan tâm đến bất động sản sẽ tăng mạnh vào năm tới khi niềm tin của thị trường cũng như tâm lý nhà đầu tư cải thiện hơn.

“Từ nay đến hết quý I/2025, thị trường sẽ tiếp tục được củng cố. Người mua sẽ tập trung vào nhu cầu nhà ở thực tế và sản phẩm được lựa chọn nhiều nhất sẽ là nhà riêng và nhà phố. Năm 2026, thị trường có thể bước vào chu kỳ ổn định, giá cả và thanh khoản tăng ở nhiều loại hình sản phẩm”, ông Quốc Anh nói.

Ông Võ Hồng Thắng, Phó tổng giám đốc DKRA Group nhận định, nhiều chủ đầu tư đã kéo dài việc quan sát thị trường cả năm qua, nên những tháng cuối năm là thời điểm chạy nước rút để hoàn thành kế hoạch kinh doanh cả năm.

Việc triển khai các chương trình bán hàng hấp dẫn sẽ giúp chủ đầu tư cải thiện thanh khoản, nhất là những đơn vị đang có nhiều hàng tồn kho. Về phía khách hàng, ngoài thủ tục pháp lý hoàn chỉnh, chất lượng sản phẩm tốt… chính sách thanh toán linh hoạt cũng là yếu tố được quan tâm.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong 11 tháng của năm 2024 có 4.241 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thành lập mới, giảm 2,6% so với cùng kỳ năm trước. Cùng đó, có 1.137 doanh nghiệp bất động sản giải thể, cũng giảm khoảng 1%.