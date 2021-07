Thi tốt nghiệp THPT: TPHCM bố trí phà riêng vận chuyển đề thi đi Cần Giờ

TPO - Ngày 5/7, Sở GD&ĐT TPHCM cho biết trong những ngày thi tốt nghiệp THPT, Sở Giao thông Vận tải sẽ ưu tiên những chuyến phà riêng vận chuyển đề thi và cán bộ coi thi, thanh tra điểm thi ở huyện Cần Giờ làm nhiệm vụ.

Năm nay, TPHCM có hơn 89.200 thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT. TPHCM bố trí 155 điểm thi, các điểm thi này ở khắp các quận huyện và TP Thủ Đức. Trong đó, huyện Cần Giờ có 2 điểm thi là THPT Bình Khánh và An Nghĩa với tổng thí sinh ở huyện này là 974; cán bộ, giáo viên coi thi, nhân viên phục vụ khoảng 200 người.

Riêng 34 học sinh lớp 12 trường THCS - THPT Thạnh An (xã đảo Thạnh An) sẽ đi đò về các điểm thi từ ngày 6/7. Trường Thạnh An đã sắp xếp chỗ ở tập trung cho các em tại trường trường Tiểu học Bình Phước (xã Bình Khánh) trong những ngày thi, hạn chế đi lại để tránh dịch.

Với đặc thù là huyện đảo, từ TP đi huyện Cần Giờ phải di chuyển bằng phà, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó giám đốc phụ trách Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, rạng sáng ngày 7 và 8/7, đề thi tốt nghiệp THPT sẽ được bàn giao từ Ban in sao đến các điểm thi dưới sự bảo vệ của công an. Bài thi được tập hợp và nhận vào cuối mỗi ngày.

Ông Hiếu cũng cho biết thêm, công tác in sao đề thi tốt nghiệp THPT đang hoàn thành. Tất cả thành viên in sao đề thi đã cách ly, được xét nghiệm và tiêm vắc xin phòng COVID-19 đầy đủ.

Theo lịch trình, ngày mai 6/7, thí sinh sẽ tập trung tại điểm thi để làm thủ tục dự thi. Kỳ thi sẽ diễn ra trong hai ngày 7 và 8/7. Trước đó, TPHCM cũng đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho các đối tượng dự thi kỳ thi đợt 1. Kết quả có hơn 85.000 thí sinh tham dự lấy mẫu, chiếm tỉ lệ hơn 95%.