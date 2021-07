Đề thi tốt nghiệp THPT 'đi' máy bay, tàu thủy ra đảo sớm

TPO - Các địa phương có điểm thi ở đảo như Bình Thuận, Bà Rịa- Vũng Tàu đã bắt đầu vận chuyển đề thi ra điểm thi sớm nhằm đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, hôm nay (5/7) địa phương bắt đầu vận chuyển đề thi ra huyện Côn Đảo để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đoàn sẽ bao gồm cán bộ coi thi, lực lượng an ninh áp tải, bảo vệ đề thi, bài thi, lực lượng cán bộ thanh tra, giám sát tại điểm thi.

Lãnh đạo Sở này cũng cho biết thêm, những năm trước, địa phương thuê riêng một chuyến bay trực thăng để đưa đề ra đảo tuy nhiên năm nay, địa phương vận chuyển đề thi, bài thi và mua vé đi lại cho cán bộ, giáo viên làm công tác coi thi từ Vũng Tàu đi Côn Đảo bằng chuyến bay thương mại. Điều này làm giảm chi phí so với năm 2020.

Tại huyện Côn Đảo chỉ có 1 điểm thi là Trường THPT Võ Thị Sáu với 90 thí sinh dự thi. Nhiều năm nay, nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho thí sinh và giảm chi phí cho các gia đình nên đã tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT tại đảo và vận chuyển đề thi, bài thi bằng máy bay. Lãnh đạo Sở này lý giải, việc vận chuyển đề thi, bài thi bằng máy bay sẽ nhanh chóng, đảm bảo an toàn.

Hôm qua (4/7), Sở GD&ĐT tỉnh Bình Thuận cũng cho biết, đề thi đã được lực lượng an ninh áp tải ra đảo Phú Quý. Khi kỳ thi kết thúc, tàu biển sẽ chở bài thi, lực lượng cán bộ coi thi, lực lượng an ninh, giám sát về lại đất liền. Toàn bộ cán bộ của đoàn được xét nghiệm COVID-19 trước khi đi.

Đây là năm đầu tiên địa phương này tổ chức điểm thi trên đảo Phú Quý tại Trường THPT Ngô Quyền cho 262 thí sinh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các em được thi tại chỗ. Những năm trước, thí sinh tại đảo phải đi tàu vào đất liền để dự thi, nhiều em say sóng, mệt mỏi.

Kỳ thi THPT quốc gia tổ chức đợt 1 từ ngày 7-8/7 và do các địa phương tổ chức. Theo quy định, các địa phương tự thành lập ban in sao đề thi, vận chuyển đề đến các điểm thi đảm bảo an toàn, có lực lượng an ninh áp tải, bảo vệ 24/24 giờ. Những địa phương có địa hình miền núi khó khăn hoặc ở đảo xa thường quyết định vận chuyển đề đến điểm thi sớm.