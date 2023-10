Thí sinh Vietnam Idol xuống phong độ không phanh, nhưng không bị loại

TPO - Top 5 Vietnam Idol 2023 đã ổn định với Hà An Huy, Xuân Định, Lâm Phúc, Hà Minh và nhân vật gây tranh cãi Thanh Thảo Muộii - từng đầy máu lửa nhưng xuống phong độ không phanh và suýt bị loại. Nhưng đến đêm bán kết, Thảo lại thành người mẫu quảng cáo cho nhà tài trợ.

Nhà tài trợ ưu ái thí sinh?

Thảo Muộii và Lê Khoa là hai thí sinh gây ấn tượng mạnh tại đêm nhạc Thần tượng ấn định Top 10 Vietnam Idol. Ngay tuần sau, Lê Khoa với hình mẫu phi giới tính ra đi nhiều khả năng do khán giả chưa kịp “thích nghi” cùng lời từ biệt của Mỹ Tâm “em không đủ độ đại chúng”.

Thảo khi đó vẫn còn được kỳ vọng là một trong vài ứng viên cho ngôi vị quán quân. Tuy nhiên ngoài khả năng chơi nhiều nhạc cụ ra, cô ngày càng bộc lộ những hạn chế trong giọng hát. Và cho đến tận đêm bán kết, sau khi được giám khảo cứu cô vẫn chưa khắc phục được.

Trong khi đó những thí sinh phong cách rõ nét như Diễm Hằng và có tiến bộ rõ rệt như Hiền Hellen phải ra về. Chỉ vì họ không biết chơi nhạc cụ hay sáng tác?

Tất nhiên trên lý thuyết đây là lựa chọn của khán giả, nhưng chương trình hình cũng chỉ có mỗi một lần hé lộ kết quả bình chọn của từng thí sinh, còn tại đêm thi mang tính quyết định này thì không. Tóm lại MC công bố sao khán giả biết vậy.

Thảo Muộii vừa được cứu tuần trước nếu tuần này lại bị loại thì kể cũng hơi ngại mặt ban giám khảo (BGK). Thêm một lợi thế nữa là Thảo rất được nhà tài trợ ưu ái. Bằng chứng là cô xuất hiện ngay trong live show: Thảo và người thân cùng xuất hiện trong một đoạn phim hậu trường nhưng thực ra là quảng cáo sản phẩm đồ uống của nhà tài trợ.

Ai cũng biết vai trò của nhà tài trợ ngày nay rất quan trọng. Nếu muốn họ cũng có thể tác động đến kết quả.

Kỳ thi năm nay không công bố quy chế và lịch trình ngay từ đầu. Đùng một cái có vẻ top 5 vào đêm chung kết xác định quán quân luôn, không còn chung kết xếp hạng hay các màn song ca cùng nghệ sĩ thành danh nữa. Qua việc chương trình nóng vội để kết thúc sớm có thể phỏng đoán kinh phí sản xuất không được rủng rỉnh cho lắm.

Cũng có thể nói cả BGK, BTC và nhà tài trợ đều có tầm nhìn xa trông rộng về khả năng phát triển của Thanh Thảo Muộii? Vì cô có xuất thân cơ bản (gia đình bán cơm gà, ở nhà thuê…) dễ gây cảm tình.

Dù sao Thảo cũng được trang bị phông nền âm nhạc tốt, lại có chiều cao 1,76 m và vẫn hay được “xui” đi thi hoa hậu. Tuy nhiên hiện tại sự xuất hiện của cô tại đêm chung kết vẫn có gì đấy gượng ép sau tất cả những gì cô thể hiện và được ưu ái.

Một lợi thế nữa có thể kể đến: Muộii thi đấu trên sân nhà. Trong top 5 cô là thí sinh duy nhất là người TP.HCM. Cũng có thể đây là một yếu tố khiến nhà tài trợ lưu tâm. Nếu không họ có thể đã chọn Hà An Huy - là một gương mặt thậm chí còn có độ phủ sóng tốt hơn do đã thắng một cuộc thi trước đó.

Ứng viên quán quân quá an toàn

Hà An Huy xem ra thường xuyên ở vị trí dẫn đầu bình chọn và là thí sinh giữ vững phong độ về giọng. Mặc dù cậu thường bị BGK kêu là an toàn quá do không chịu bung phá khi thể hiện ca khúc. Phải nói là cả Huy, Xuân Định và Muộii đều có khả năng sáng tác nhưng họ đều thận trọng, càng vào trong càng không hát bài của mình.

Ban giám khảo nhất là Mỹ Tâm thường xuyên nhắc nhở thí sinh phải ưu tiên những giai điệu quen thuộc để dễ tiếp cận khán giả. Sau đêm nhạc Mỹ Tâm và đêm bán kết do giám khảo trực tiếp chọn bài, các thí sinh đã có dịp thể hiện một loạt bài quen thuộc.

Nhưng có thể thấy với đa số thí sinh, chất lượng chuyên môn vẫn không có gì cải thiện. Họ vẫn giữ lối hát nhè nhẹ, đớt đớt không rõ lời và nhiều khi không rõ cả nhạc. Nên cho dù họ hát những bài rất dễ như Lời tỏ tình dễ thương (Diễm Hằng) hay tưởng như rất đúng sở trường là Chim sáo ngày xưa (Xuân Định) vẫn không bứt lên được. Hà Minh tự làm khó mình bằng một bản phối lên tông liên tục nên phần trình diễn cũng chưa thực sự tròn trịa, tuy nhiên giúp cô khoe được giọng dầy với quãng trầm đẹp.

Bài hát dành cho Thảo cũng rất phù hợp khi không đòi hỏi quãng giọng quá rộng nhưng cô vẫn tiếp tục hát chưa chuẩn cao độ và thiếu cảm xúc. Trong khi Lâm Phúc mới 18 tuổi nhưng thể hiện khá tốt những cung bậc của một bản tình ca như Trái tim em cũng biết đau.

Như vậy có hai sự kiện hi hữu liên quan đến Vietnam Idol. Đầu tiên, thí sinh đóng quảng cáo khi đang thi, dù rơi vào top nguy hiểm nhưng vẫn ở lại. Nếu không do khán giả phải chăng nhờ hợp đồng ràng buộc của nhà tài trợ?

Hai là ngay trước thềm đêm chung kết, thí sinh vào top 10 Lê Khoa đã kịp ra một MV công phu với sự xuất hiện của một số gương mặt trong top 10.

Bài I won’t give up do chính cậu sáng tác cho đêm thi Thần tượng tại Vietnam Idol. Lê Khoa đang định cư tại Mỹ và đã có hoạt động và giải thưởng bên đó nên dù sao đến lúc này, cậu vẫn là thí sinh tiến xa nhất.