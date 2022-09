THẾ GIỚI 24H: Ukraine phá hủy hàng loạt cây cầu ở Kherson

TPO - Theo Sky News, lực lượng vũ trang Ukraine trong những ngày qua vẫn liên tục pháo kích các cây cầu quan trọng ở Kherson. Chiến lược này đang cho thấy hiệu quả, khi Nga bị cắt con đường hậu cần và phải từ bỏ việc sửa chữa các cây cầu.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy cây cầu Kakhovsky đã bị phá hủy, một phần của công trình này chìm xuống lòng sông. Đây là cây cầu dẫn tới nhà máy Thủy điện Kakhovka, cách thành phố Kherson 80km về phía đông. Việc cây cầu không thể sử dụng được nữa khiến Nga không thể di chuyển các khí tài quân sự và vật tư từ Crimea tới miền Nam Ukraine, làm chậm quá trình tiến công. Bên cạnh cầu Kakhovsky, các cây cầu khác bắc qua sông Dnipro cũng liên tục bị bắn phá. Theo Bộ Tư lệnh tác chiến phía Nam Ukraine, Nga đã chuyển sang dùng trực thăng vận tải để cung cấp đạn dược cùng nhu yếu phẩm cho các binh lính ở bên trong thành phố Kherson.

Ukraine phản công theo nhiều hướng. Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 7/9 cho biết, quân đội nước này đang triển khai nhiều mũi tiến công khác nhau nhằm gây sức ép và ngăn Nga tập trung lực lượng ở cả miền Đông và miền Nam. Ông Oleksiy Arestovych - cố vấn cấp cao của Tổng thống Zelensky cho biết, lực lượng vũ trang Ukraine đang tiến hành phản công trên toàn chiến tuyến, tập trung vào việc đẩy lùi lực lượng Nga khỏi khu vực Kherson và tiến công mạnh ở miền Đông. Chiến lược này buộc Nga phải phân tán lực lượng và ngăn cản các nỗ lực củng cố cho tiền tuyến của Moscow.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 5 thành viên cấp cao của tổ chức khủng bố IS. Ngày 7/9, Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ thông báo, nước này đã bắt giữ 5 thành viên cấp cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng với cáo buộc 5 người này đã âm mưu thực hiện các cuộc tấn công ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Albania cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran. Chính phủ Albania đã quyết định ngay lập tức chấm dứt quan hệ ngoại giao với Iran, hãng tin Reuters dẫn lời Thủ tướng Albania Edi Rama ngày 7/9 cho biết. Theo đó, ông Rama đã yêu cầu các nhà ngoại giao và nhân viên đại sứ quán Iran rời khỏi nước này trong vòng 24 giờ. Động thái này diễn ra sau khi giới chức Albania hồi tháng 7 mở cuộc điều tra về vụ rò rỉ dữ liệu cá nhân hàng loạt, trong đó có cả dữ liệu của tổng thống và thủ tướng nước này.

Ukraine nhận trách nhiệm các vụ tập kích ở Crimea. Theo Reuters, trong ngày 7/9 (giờ địa phương), Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Valeriy Zaluzhnyi đã chính thức nhận trách nhiệm về các vụ tập kích xảy ra tại bán đảo Crimea thời gian qua. "Chúng tôi đang nói về loạt cuộc tấn công bằng tên lửa thành công nhắm vào các căn cứ không quân ở Crimea, trước hết là căn cứ Saki", ông Zaluzhnyi cho biết.

Mỹ phóng thử tên lửa Minuteman III lần thứ hai trong 20 ngày. Mỹ đã thực hiện một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Minuteman III vào ngày 7/9, theo Bộ tư lệnh Tấn công toàn cầu của lực lượng không quân. Vụ phóng thử được thực hiện lúc 1h13’ (giờ địa phương) từ căn cứ Vandenberg (California, Mỹ). (XEM CHI TIẾT...)

Đài Loan (Trung Quốc) tập trận bắn đạn thật. Quân đội Đài Loan (Trung Quốc) hôm nay tiến hành tập trận bắn đạn thật, trong bối cảnh căng thẳng trên eo biển Đài Loan gia tăng sau chuyến thăm hồi tháng trước của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Cuộc tập trận mang tên Liên Dũng diễn ra tại huyện Bình Đông của Đài Loan (Trung Quốc), với sự tham gia của lính bắn tỉa, xe tăng, xe bọc thép và súng cối. Đây là cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn mà lực lượng phòng vệ trên bộ Đài Loan (Trung Quốc) thường tổ chức 6 lần trong một năm.

Ukraine nhận 20 UAV Warmate đầu tiên. Theo Pravda, trong ngày 7/9, quân đội Ukraine đã nhận 20 UAV Warmate đầu tiên trong lô hàng 40 chiếc đặt mua từ Ba Lan. Toàn bộ số tiền mua các UAV này đều do người dân Ukraine quyên góp.

IS chiếm một thị trấn ở Mali. Các chiến binh thánh chiến có liên hệ với Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã chiếm được thị trấn Talataye ở miền Bắc Mali sau khi giao chiến với các lực lượng đối địch. Đây là nơi liên tục xảy ra giao tranh trong khủng hoảng an ninh kéo dài cả thập kỷ của Mali.

Thủ tướng Burundi bị sa thải. Tổng thống Burundi Evariste Ndayishimiye sa thải thủ tướng cùng cố vấn cấp cao trong chính phủ vào ngày 7/9, sau khi đưa ra cảnh báo về âm mưu “chính biến” vào tuần trước. Thủ tướng Alain Guillaume Bunyoni và Tham mưu trưởng, tướng Gabriel Nizigama đã bị thay thế trong một phiên họp khẩn của quốc hội. Toàn bộ 113 nhà lập pháp của Quốc hội Burundi đã phê chuẩn quyết định để Bộ trưởng An ninh Gervais Ndirakobuca thay thế ông Bunyoni, đài RTNB đưa tin.