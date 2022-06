THẾ GIỚI 24H: Ukraine áp đặt trừng phạt với ông Putin và loạt quan chức Nga

TPO - Ngày 9/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký sắc lệnh về việc áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin và một số quan chức Nga.

Các biện pháp trừng phạt, vốn được áp đặt vô thời hạn, bao gồm phong tỏa tài sản, cấm các hoạt động xuất nhập khẩu, cũng như ngăn chặn việc rút vốn khỏi Ukraine. Sắc lệnh có hiệu lực kể từ ngày công bố. Lệnh trừng phạt cũng tác động tới người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, Thủ tướng Mikhail Mishustin, Ngoại trưởng SergeI Lavrov, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, các phó thủ tướng và bộ trưởng, cũng như những quan chức khác của Nga.

Hàng loạt tàu chiến, máy bay Nga tập trận trên biển Baltic. Bộ Quốc phòng Nga ngày 9/6 cho biết Hạm đội Baltic của nước này tập trận ngoài khơi Kaliningrad ở biển Baltic, giữa lúc NATO cũng đang tập trận trên vùng biển này. Bộ Quốc phòng nga thông báo 60 tàu chiến, xuồng và tàu hỗ trợ, hơn 40 máy bay và trực thăng, cùng gần 2.000 vũ khí và khí tài của hạm đội Baltic đã tham gia tập trận ngoài khơi thành phố Kaliningrad, Guardian đưa tin.

Ba người nước ngoài đánh thuê cho Ukraine bị kết án tử hình. Một tòa án ở Donetsk đã kết án tử hình 3 người đàn ông nước ngoài, từng phục vụ trong lực lượng vũ trang Ukraine và chiến đấu cho Ukraine tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR). Theo đài RT ngày 9/6, các công dân Anh là Aiden Aslin và Shaun Pinner, cùng công dân Maroc là Saadun Ibrahim đã bị tuyên có tội vì làm lính đánh thuê và tìm cách chiếm quyền bằng vũ lực ở DPR.

Sập mỏ kim cương làm hơn 40 người thiệt mạng tại Congo. Ngày 9/6, chính quyền địa phương tỉnh Kasai, miền Trung CHDC Congo (DRC), cho biết hơn 40 người đã thiệt mạng trong vụ sập mỏ kim cương xảy ra tối 7/6 ở Samba thuộc tỉnh này. Bộ trưởng Nội vụ tỉnh Kasai, ông Alain Tshisungu Ntumba, xác nhận đánh giá tạm thời này và lưu ý ít nhất 6 thi thể đã được tìm thấy. Lực lượng cứu hộ hiện vẫn đang tiếp tục việc tìm kiếm để đưa các nạn nhân ra khỏi đống đổ nát.

Thái Lan thu giữ 200 kg ma túy đá giấu trong một bức tượng. Cảnh sát Thái Lan ngày 9/6 cho biết đã thu giữ 200 kg ma túy đá giấu trong một bức tượng đang chờ để vận chuyển sang Đài Loan (Trung Quốc). Đây là những bản sao tượng Moai (tượng khổng lồ bằng đá cổ xưa trên Đảo Phục sinh của Chile). Các bức tượng ban đầu được vận chuyển từ Đài Loan (Trung Quốc) đến Thái Lan cuối năm 2020 để trưng bày triển lãm.

Mỹ bán trang thiết bị tàu chiến trị giá 120 triệu USD cho Đài Loan (Trung Quốc). Ngày 9/6, Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ cho biết, đã gửi thông báo đến Quốc hội nước này về việc Bộ Ngoại giao chấp nhận bán các trang thiết bị tàu chiến trị giá 120 triệu USD, để giúp Đài Loan (Trung Quốc) duy trì các tàu chiến, đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu khi đối mặt với các hoạt động xâm phạm vùng biển.

Israel trình làng tên lửa chính xác thế hệ thứ 6. Hãng công nghiệp quốc phòng Rafael của Israel ngày 9/6 đã trình làng tên lửa dẫn đường chính xác thế hệ thứ 6, hoạt động trên cơ sở quang điện tử, với tên gọi là SPIKE NLOS. Tên lửa mới được trang bị hệ thống điều khiển salvo mới, hệ thống truyền tín hiệu, ghi nhận hình ảnh mục tiêu và nâng cấp tầm bắn xa hơn.

Ba Lan chấm dứt tình trạng khẩn cấp dọc biên giới với Belarus. Ngày 9/6, Chính phủ Ba Lan ra thông báo sẽ dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp vào ngày 1 /7 dọc theo biên giới với Belarus sau khi nước này hoàn thành việc xây dựng một bức tường nhằm ngăn người di cư và tị nạn.

Nga cân nhắc quốc hữu hóa tài sản của Ukraine. Tài sản của các quan chức và thành viên quân đội Ukraine liên quan đến vụ pháo kích vào lãnh thổ của Nga và vùng Donbass có thể bị quốc hữu hóa, theo bản đề nghị được gửi lên Chính phủ và Ủy ban Điều tra Nga. Nhiều người cho rằng số tiền quốc hữu hóa nên được dùng để bồi thường cho các nạn nhân. Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) vốn ủng hộ ý tưởng này, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu cần thiết trong việc phát triển một cơ chế pháp lý để có thể duy trì thể chế tài sản tư nhân.

Cháy nổ làm tê liệt nhà máy sản xuất khí hóa lỏng tại Mỹ. Một trong những nhà máy lớn nhất của Mỹ sản xuất khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) để xuất khẩu đã bị hư hại do xảy ra vụ nổ và hỏa hoạn. Theo đài RT, vụ việc đã buộc nhà máy ở Texas phải ngừng hoạt động. Dự báo sự cố này sẽ ảnh hưởng đến thị trường châu Âu và châu Á.

Trung Quốc thưởng tiền cho ai cung cấp tin về an ninh quốc gia. Ngày 9/6, CNN đưa tin chính quyền Trung Quốc sẽ trao giải thưởng lên đến 100.000 nhân dân tệ (15.000 USD) cho những ai cung cấp thông tin về những người gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Những người cung cấp thông tin thành công có thể nhận được "phần thưởng tinh thần" bằng giấy chứng nhận hoặc "phần thưởng vật chất" bằng tiền mặt, theo quy định được Bộ An ninh Nhà nước công bố. Phần thưởng tiền mặt được chia thành bốn cấp độ dựa trên giá trị của khoản tiền, từ dưới 10.000 nhân dân tệ (1.500 USD) đến hơn 100.000 nhân dân tệ.