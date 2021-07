THẾ GIỚI 24H: Tướng Hàn Quốc bị bắt vì quấy rối tình dục cấp dưới

TPO - Một tướng quân đội 2 sao Hàn Quốc đã bị bắt giữ về cáo buộc quấy rối tình dục một phụ nữ là cấp dưới của người này.

Hãng tin Yonhap ngày 6/7 cho biết tướng 2 sao kể trên (không được tiết lộ danh tính) đã bị đình chỉ chức vụ sau bê bối quấy rối tình dục. Theo các quan chức Hàn Quốc, cấp dưới của người này trình báo nhà chức trách việc mình bị cấp trên quấy rối. Ông ta bị cáo buộc "có những tiếp xúc thể chất không phù hợp với cấp dưới" sau bữa tối với các binh sĩ khác. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Boo Seung-chan tuyên bố họ sẽ mở cuộc điều tra kỹ lưỡng. Đồng thời, quân đội Hàn Quốc sẽ hỗ trợ về mặt pháp lý cho nạn nhân.

Nhà Trắng ngày 6/7 cho biết, Mỹ đã bắt đầu chuyển cho Việt Nam hai triệu liều vaccine Covid-19 của Moderna. Đây là một phần của kế hoạch của Mỹ nhằm trợ giúp các nước gặp khó khăn ứng phó với dịch bệnh. Theo một quan chức Nhà Trắng, hai triệu liều vaccine dành cho Việt Nam là khởi đầu của số lượng vaccine được chuyển cho các quốc gia ở Đông Nam Á và là một phần của gói 80 triệu liều vaccine đầu tiên mà Tổng thống Joe Biden cam kết hỗ trợ các nước trên thế giới. Theo dự kiến, Việt Nam có thể nhận được lô vaccine này vào cuối tuần.

Ngày 6/7, theo Trung tâm Quan hệ Công chúng -Cơ quan An ninh Liên bang Nga, các nhân viên của cơ quan này đã bắt giữ lãnh sự Estonia ở St.Petersburg, khi ông này nhận tài liệu mật từ một người Nga. Trung tâm quan hệ Công chúng - Cơ quan An ninh Liên bang Nga cho biết, các nhân viên của cơ quan này ở St.Petersburg đã bắt quả tang nhà ngoại giao Estonia Mart Lyatte - lãnh sự của Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Estonia tại St.Petersburg khi ông này nhận tài liệu mật từ một công dân Nga. Cơ quan An ninh liên bang Nga nhấn mạnh rằng “hoạt động này không phù hợp với tư cách của một nhân viên ngoại giao và có tính chất thù địch rõ ràng đối với Liên bang Nga”. Các biện pháp sẽ được áp dụng đối với nhà ngoại giao nước ngoài phù hợp với các quy tắc của luật pháp quốc tế.

Lực lượng cứu hộ ngày 6/7 thông báo đã tìm thấy nhiều mảnh vỡ rải rác cho thấy chiếc máy bay An-26 của Nga đã rơi sau khi đâm vào vách núi, và có thể không còn ai sống sót. Quá trình cứu hộ hiện đang bị cản trở bởi thuỷ triều và trời tối. Trước đó cùng ngày, chiếc máy bay Antonov An-26 mất liên lạc khi đang trên đường từ Petropavlovsk-Kamchatsky (thủ phủ của Bán đảo Kamchatka) đến làng Palana ở phía Bắc bán đảo. Quãng đường này dài khoảng 700km.

Lầu Năm Góc cho biết quá trình rút quân khỏi Afghanistan của Mỹ đã hoàn thành hơn 90%, song khẳng định sẽ không công bố các số liệu về việc rút quân. Đài CNBC dẫn thông tin từ lực lượng quân đội Mỹ cho biết việc rút quân khỏi Afghanistan của nước này đã hoàn tất hơn 90%, trong khi Taliban đang ngày càng mở rộng quyền kiểm soát của mình.

Cảnh sát Hong Kong bắt 6 học sinh cấp hai và 3 người lớn với cáo buộc âm mưu đặt bom khủng bố xung quanh đặc khu. Hãng tin AFP cho biết cảnh sát Hong Kong hôm 6/7 đã bắt 9 người bị tình nghi tham gia vào hoạt động khủng bố, âm mưu chế tạo thuốc nổ và đặt bom khắp đặc khu. Ông Li Kwai-wah, chỉ huy cao cấp của Sở Cảnh sát Hong Kong, cho hay 9 người bị bắt có độ tuổi từ 15 đến 39, gồm năm nam và bốn nữ. Theo ông Li, những nghi phạm đã cố tình tuyển những học sinh trung học đang có kế hoạch rời khỏi Hong Kong vào nhóm của mình.

Hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin an ninh cho biết sân bay Erbil ở khu vực người Kurd tại miền Bắc Iraq đã bị tấn công rocket. Tiếng còi báo động đã vang lên tại Lãnh sự quán Mỹ ở Erbil. Giới chức người Kurd cũng cho hay sân bay Erbil đã bị tấn công bằng các thiết bị bay không người lái mang theo bom. Tuy nhiên, nữ phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết theo các thông tin sơ bộ, không hề có thiệt hại về hạ tầng hay thương vong trong vụ tấn công này.

Ngày 6/7, hai vụ nổ lớn đã làm rung chuyển một nhà máy sản xuất mỹ phẩm và thiết bị y tế ở thủ đô Bangkok của Thái Lan. Theo cảnh sát khu vực, hai vụ nổ trên xảy ra vào khoảng 18 giờ 10 ngày 6/7. Một số bồn lớn chứa dầu và chất để pha loãng của nhà máy Floral Manufacturing Group ở khu công nghiệp Lat Krabang phát nổ và gây cháy. Lực lượng cứu hỏa đã ngay lập tức được triển khai đến hiện trường. Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại về người và tài sản cũng như nguyên nhân dẫn đến vụ nổ.

Ngày 6/7, các nhà chức trách Thái Lan xác nhận ba hòn đảo ở ngoài khơi Vịnh Thái Lan nói trên sẽ mở cửa cho du khách nước ngoài từ 15/7 theo chương trình “Mô hình Samui+” (Samui Plus Model). Tổng Thư ký Văn phòng Thủ tướng (PMO) Thanakorn Wangboonkongchana cho biết du lịch quốc tế đã sẵn sàng tiếp tục hoạt động trên những hòn đảo đó vì 71,4% cư dân (89.000 người) đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ngày 6/7 thông báo Iran có ý định làm giàu kim loại urani lên mức 20%, trong bối cảnh các vòng đàm phán tại Vienna về việc Mỹ và Iran trở lại tuân thủ thỏa thuận hạt nhân năm 2015 dường như rơi vào bế tắc. IAEA cho biết Iran đã thông báo kế hoạch gửi các thanh urani đã được làm giàu ở mức trên tới phòng thí nhiệm và phát triển ở nhà máy sản xuất nhiên liệu ở Esfahan, với mục đích làm nhiên liệu cho một lò phản ứng nghiên cứu. Cùng ngày, Mỹ và các cường quốc châu Âu đã đồng loạt thể hiện thái độ thất vọng trước động thái mới nhất của Iran. Tuyên bố của ngoại trưởng ba nước Anh, Pháp, Đức bày tỏ "quan ngại sâu sắc", cho rằng đây là động thái gây nguy hiểm cho các cuộc đàm phán tại Vienna.

Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 7/7 (theo giờ VN), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 185.337.343 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 4.008.086 ca tử vong. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua là 409.158 và 7.435 ca tử vong mới. Số bệnh nhân bình phục đã đạt 169.689.525 người, 11.639.732 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 77.711 ca nguy kịch. Mỹ, Ấn Độ và Brazil là 3 nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thế giới.