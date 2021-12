THẾ GIỚI 24H: Trung Quốc đặt tên 15 địa danh trong lãnh thổ Ấn Độ

TPO - 15 tên gọi mới "được tiêu chuẩn hóa", cùng với tọa độ chính xác của chúng và bản đồ, đã được Bộ Dân chính Trung Quốc công bố ngày 30/12, vài ngày trước khi luật Biên giới mới của Trung Quốc có hiệu lực.

Ngày 30/12, Bộ Dân chính Trung Quốc cho biết đã công bố tên gọi "được tiêu chuẩn hóa" cho 15 địa danh nằm trong lãnh thổ Ấn Độ. Các tên gọi mới này sẽ được sử dụng trên các bản đồ chính thức của Trung Quốc. Đây được coi là một phần trong những động thái lớn hơn thời gian gần đây của Bắc Kinh nhằm củng cố yêu sách lãnh thổ của mình. Chiều 30/12, người phát ngôn bộ Ngoại giao Ấn Độ Arindam Bagchi khẳng định trong cuộc họp báo: "Đây không phải là lần đầu Trung Quốc nỗ lực đặt lại tên cho các địa danh ở bang Arunachal Pradesh. Trung Quốc cũng đã làm như vậy hồi tháng 4/2017. Arunachal Pradesh đã luôn và sẽ luôn là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Ấn Độ. Việc gán những cái tên được sáng tạo ra cho các địa danh này không thay đổi được thực tế".

Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận tới 1,7 triệu ca mắc COVID-19 và trên 6.100 ca tử vong. Số ca mắc mới tăng vọt ở nhiều nước, đẩy tổng số ca mắc trong ngày 30/12 toàn thế giới lên tới 1,7 triệu ca. Đây là ngày thứ hai liên tiếp số ca mắc mới COVID-19 hàng ngày toàn thế giới vượt mốc 1 triệu kể từ khi đại dịch bùng phát cách đây 2 năm. Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã là trên 286,6 triệu ca, trong đó trên 5,44 triệu ca tử vong.

Một giáo viên đến từ Chicago (Mỹ) đã tự cách ly trong buồng vệ sinh của máy bay sau khi phát hiện mình dương tính với SARS-CoV-2 bằng kit test nhanh mang theo trong hành lý. Theo RT, Marisa Fotieo đang trên máy bay từ Mỹ đến Iceland để nghỉ mát vào tuần trước thì đột nhiên cảm thấy đau họng. Vì mang sẵn nhiều kit test nhanh trong hành lý, Fotieo vào buồng vệ sinh và tự xét nghiệm thì nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2. (XEM CHI TIẾT...)

Một chiếc xe tải chở tiêm kích - ném bom Su-34 đã mất lái và lao xuống vệ đường ở vùng Saratov (Tây Nam nước Nga). Được biết, chiếc xe gặp nạn khi chở tiêm kích - ném bom Su-34 đến Trường Không quân Saratov. Không có ai bị thương trong vụ tai nạn, theo Defence Blog. Tuy nhiên chưa rõ chiếc Su-34 có bị ảnh hưởng hay không. (XEM CHI TIẾT...)

Lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ ngày 30/12 đã bắt giữ 23 kẻ tình nghi khủng bố thuộc lực lượng Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại nhiều địa điểm ở thành phố Ankara. Đây là một trong những hoạt động ngăn ngừa khủng bố được nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đẩy mạnh trước thềm năm mới. Dựa trên thông tin tình báo, lực lượng chống khủng bố Thổ Nhĩ Kỳ phát hiện có 30 kẻ tình nghi thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đang hoạt động mạnh tại nước này. Lực lượng an ninh đã bắt giữ 23 đối tượng tại nhiều địa điểm và đang truy tìm tung tích các đối tượng đã đào tẩu.

Một quả bom đã phát nổ tại thành phố Quetta, thủ phủ của tỉnh Balochistan ở khu vực Tây Nam Pakistan, hôm 30/12 khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương. Theo cảnh sát địa phương, vụ nổ xảy ra gần trường Cao đẳng Khoa học Chính phủ khi một nhóm sinh viên đang rời trường sau một cuộc họp. Chưa có nhóm hoặc cá nhân nào lên tiếng thừa nhận thực hiện vụ tấn công trên.

Trong cuộc điện đàm kéo dài khoảng 50 phút hôm 30/12, Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã thảo luận về vấn đề Ukraine. Một quan chức Nhà Trắng cho biết cuộc điện đàm được tổ chức theo đề xuất của nhà lãnh đạo Điện Kremlin. Quan chức Nhà Trắng cho biết tổng thống Mỹ đồng ý về cuộc điện đàm nhằm tìm kiếm "giải pháp ngoại giao" trong vấn đề Ukraine với ông Putin.

Iran ngày 30/12 thông báo nước này đã phóng một tên lửa mang theo khoang vệ tinh có chứa 3 thiết bị vào không gian. Hiện chưa có thông tin về 3 thiết bị này. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iran, ông Ahmad Hosseini cho biết tên lửa được sử dụng cho vụ phóng vì mục đích nghiên cứu này là Simorgh hoặc Phoenix và đây là lần đầu tiên nước này phóng cùng lúc nhiều thiết bị. Ông này cho biết thêm 3 thiết bị đã được đưa lên độ cao 470km. Theo ông, trung tâm phóng và khoang vệ tinh đã hoàn thành sứ mệnh. Tuy nhiên, hiện chưa rõ 3 thiết bị trên có bay vào quỹ đạo hay không.