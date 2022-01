THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên tuyên bố phóng thành công tên lửa siêu thanh

TPO - Ngày 6/1, Triều Tiên cho biết họ đã tiến hành phóng thử thứ mà họ gọi là một tên lửa "siêu thanh" một ngày trước đó.

Bình Nhưỡng khẳng định họ đã tiến hành thành công vụ phóng thử tên lửa siêu thanh. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) nêu rõ: "Được tách ra sau khi phóng, tên lửa đã di chuyển theo chiều ngang 120km trong cự ly bay của đầu đạn siêu thanh từ phương vị phóng ban đầu đến phương vị mục tiêu và đánh trúng mục tiêu đã định cách đó 700km".

Tổng thống Kazakhstan kêu gọi CSTO giúp đỡ ngăn chặn nguy cơ khủng bố. Tối 5/1 theo giờ địa phương, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã yêu cầu sự hỗ trợ của các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) trước tình hình bạo lực leo thang trong nước mà nguyên nhân được cho là do các phần tử khủng bố đứng đằng sau. Nhà lãnh đạo Kazakhstan cho rằng các băng nhóm khủng bố hoạt động ở Kazakhstan đã được đào tạo ở nước ngoài và do đó có thể coi là khủng bố quốc tế.

Sáng 6/1, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, người đang giữ chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng tối cao Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), đã quyết định cử các lực lượng gìn giữ hòa bình tới Kazakhstan. Theo ông Pashinyan, quyết định này được đưa ra sau khi tham vấn với lãnh đạo các quốc gia thành viên của CSTO và xuất phát từ sự can thiệp từ bên ngoài vào tình hình của Kazakhstan.

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 1.549.518 trường hợp mắc COVID-19 và 5.362 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt 297 triệu ca, trong đó trên 5,47 triệu người không qua khỏi. Trong bối cảnh có nhiều quốc gia ghi nhận số ca nhiễm mới ở mức cao chưa từng có, nhiều nước đã quyết định hủy sự kiện hoặc giới hạn hoạt động chào mừng năm mới 2022, do lo ngại việc tụ tập đông người sẽ tạo cơ hội cho biến thể Omicron lây lan.

Tổng thống Ba Lan mắc COVID-19 lần hai. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2, một trợ lý của ông thông báo hôm 5/1. (XEM CHI TIẾT…)

Bộ Ngoại giao Belarus hôm nay cho biết sẽ trục xuất một nhân viên ngoại giao Ba Lan do đã giúp che giấu một công dân Ba Lan bị tình nghi gây tai nạn chết người. Phía Belarus thông báo rằng một công dân Ba Lan đã trở thành nghi phạm trong một vụ tai nạn khiến hai công dân Belarus thiệt mạng.

Ít nhất 13 người được phát hiện đã thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một ngôi nhà ở khu phố Fairmount thuộc thành phố Philadelphia, Mỹ, vào sáng 5/1. Thông báo của lực lượng cứu hỏa thành phố Philadelphia cho biết đã nhận được cuộc gọi thông báo hỏa hoạn vào lúc 6h38 sáng cùng ngày. Theo nhà chức trách thành phố Philadelphia, ngọn lửa bùng phát bên trong một ngôi nhà gồm 2 căn hộ. Hiện lực lượng chữa cháy đã kiểm soát được ngọn lửa.

Nguồn tin an ninh Iraq cho biết ngày 5/1, một quả rocket Katyusha đã rơi trúng một căn cứ quân sự của Iraq có lính Mỹ đồn trú, gần sân bay quốc tế ở thủ đô Baghdad. Quân đội Iraq cho biết đã tìm thấy súng bắn rocket và một quả rocket tại quận al-Jihad, phía Tây thủ đô Baghdad, gần sân bay trên.