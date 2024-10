THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên lên tiếng về tin đồn gửi quân đến Nga

TPO - Triều Tiên bác bỏ thông tin triển khai quân tới Ukraine để hỗ trợ chiến dịch đặc biệt của Nga, gọi đây là "tin đồn vô căn cứ".

Ngày 22/10, đại diện Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc cho biết Triều Tiên không gửi quân đến Nga để giúp Moscow trong cuộc xung đột với Ukraine, gọi tuyên bố của Hàn Quốc là "tin đồn vô căn cứ". "Về cái gọi là hợp tác quân sự với Nga, phái đoàn Triều Tiên cảm thấy không cần bình luận về những tin đồn rập khuôn vô căn cứ như vậy. Tuyên bố của Seoul [về việc Bình Nhưỡng gửi quân đến Nga] là nhằm bôi nhọ hình ảnh của Triều Tiên và làm suy yếu mối quan hệ hợp tác và hữu nghị giữa hai quốc gia có chủ quyền (Nga-Triều Tiên)" - quan chức Triều Tiên nói.

Nga dọa đáp trả việc Ba Lan đóng cửa lãnh sự quán. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Mátxcơva sẽ đưa ra phản ứng “đau đớn” và nhận định động thái của Ba Lan là “một bước đi thù địch khác”. Bộ Ngoại giao Nga cho biết thêm, Lãnh sự quán tại Poznan là một trong bốn lãnh sự quán của quốc gia này tại Ba Lan, bên cạnh Đại sứ quán Nga tại thủ đô Warsaw.

Bầu cử Mỹ 2024: Bà Harris dẫn trước ông Trump trên toàn quốc. Kết quả thăm dò mới đây của Reuters/Ipsos cho thấy Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris dẫn trước cựu Tổng thống Donald Trump 3 điểm trên toàn quốc. Theo kết quả trên, bà Harris giành được 46% ủng hộ và ông Trump giành được 43%. Khoảng cách dẫn trước của ứng cử viên đảng Dân chủ không thay đổi so với cuộc thăm dò được tiến hành vào tuần trước, trong đó bà Harris giành được 45% ủng hộ so với 42% của ứng cử viên đảng Cộng hòa.

Thêm 50 chuyến bay ở Ấn Độ bị đe dọa đánh bom. Tổng cộng có 50 chuyến bay nội địa và quốc tế do các hãng hàng không Ấn Độ khai thác đã bị đe dọa đánh bom kể từ đêm 21/10 đến tối 22/10. Các hãng hàng không lớn của Ấn Độ, bao gồm IndiGo, Vistara và Akasa Air, đã báo cáo về các mối đe dọa đánh bom đối các chuyến bay của họ trong thời gian này. Một sĩ quan an ninh Nepal xác nhận rằng đội xử lý bom của Quân đội Nepal đã được cử đến sân bay để kiểm tra toàn diện. Trước đó một ngày, Bộ trưởng Hàng không dân dụng Ấn Độ Ram Mohan Naidu cho hay, bộ này đã ra lệnh kiểm tra bổ sung tại các sân bay để đảm bảo an toàn cho hành khách mà không gây thêm bất tiện.

Bắt 7 cư dân Jerusalem do âm mưu thực hiện các vụ ám sát người Israel. Ngày 22/10, Lực lượng an ninh Israel cho biết đã bắt giữ 7 cư dân Jerusalem với cáo buộc lên kế hoạch ám sát các quan chức Israel và thực hiện các cuộc tấn công khác theo sự chỉ đạo của cơ quan tình báo Iran. Theo tuyên bố của lực lượng an ninh Israel, các nghi phạm đã có kế hoạch thực hiện vụ ám sát một nhà khoa học và thị trưởng của một thành phố ở Israel. Cuộc điều tra của cơ quan an ninh Israel cũng xác định, các nghi phạm còn được giao nhiệm vụ cho nổ tung một xe cảnh sát và ném lựu đạn vào một ngôi nhà.

Xả súng gây nhiều thương vong ở Mỹ. Chính quyền bang Washington, Mỹ ngày 21/10 cho biết đã có 5 người thiệt mạng trong một vụ xả súng xảy ra tại một ngôi nhà gần thành phố Seatle thuộc bang này. Một nghi phạm 15 tuổi đã bị bắt giữ.

Iraq xác nhận tiêu diệt một chỉ huy của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Ngày 22/10, Thủ tướng Iraq Mohammed Shia' al-Sudani xác nhận lực lượng an ninh nước này đã tiêu diệt chỉ huy của tổ chức khủng bố IS tại Iraq trong chiến dịch tại một vùng núi ở miền Bắc nước này.

Trưởng công tố Ukraine từ chức do bê bối. Trưởng công tố Ukraine Andriy Kostin thông báo từ chức, trong vụ bê bối liên quan tới việc hàng chục quan chức Ukraine bị cáo buộc đã lạm dụng chức vụ để trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Thông tin sau đó đã được Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận.

Nổ lớn tại nhà máy sản xuất vũ khí ở Ấn Độ. Cảnh sát Ấn Độ ngày 22/10 cho biết vụ nổ lớn gây sập một tòa nhà tại một nhà máy sản xuất vũ khí ở bang Madhya Pradesh, miền Trung nước này đã chôn vùi một số nạn nhân dưới đống đổ nát. Vụ nổ xảy ra bên trong nhà máy sản xuất vũ khí của Viện An ninh Trung ương tại thị trấn Khamaria thuộc huyện Jabalpur của bang Madhya Pradesh.

Nghị viện châu Âu nhất trí cho Ukraine vay 38 tỷ USD. Ngày 22/10, với 518 phiếu thuận, 56 phiếu chống và 61 phiếu trắng, Nghị viện châu Âu (EP) đã phê chuẩn kế hoạch của Liên minh châu Âu (EU) cho Ukraine vay 38 tỷ USD. Đây là ngân sách được lấy từ những tài sản của Nga bị phong tỏa trên lãnh thổ châu Âu.