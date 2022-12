THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Ukraine thừa nhận thực tế ‘khó khăn và đau đớn’ trên chiến trường

TPO - Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, thực tế nêu trên đòi hỏi sức mạnh và sự tập trung của cả nước.

Ngày 26/12, trong một phát biểu qua video, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết tình hình mặt trận tại khu vực Donbass rất “khó khăn và đau đớn”. Ông Zelensky nói: “Trước hết là tình hình tại mặt trận. Bakhmut, Kreminna và những khu vực khác Donbass, đòi hỏi sức mạnh và sự tập trung tối đa. Tình hình tại đó rất khó khăn và đau đớn". Theo ông Zelensky, phía Nga đang huy động tất cả nguồn lực hiện có để thúc đẩy đà tiến công. Ông Zelensky cho biết thêm tình hình thiếu điện vẫn diễn ra trầm trọng, với gần 9 triệu người Ukraine hiện vẫn chưa có điện, đồng thời trấn an người dân rằng thời gian và quy mô cắt điện đang dần được thu hẹp.

Hàn Quốc: UAV của Triều Tiên vượt biên giới. Giới chức Hàn Quốc cho biết hôm qua (26/12), có 5 thiết bị bay không người lái (UAV) của Triều Tiên đã vượt qua biên giới liên Triều.

Trung Quốc công bố điều kiện nhập cảnh từ ngày 8/1. Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) hôm 26/12, tuyên bố rằng để nhập cảnh vào nước này sau khi có thể dỡ bỏ kiểm dịch từ ngày 8/1/2023, chỉ cần thực hiện xét nghiệm PCR âm tính 2 ngày trước khi đến. Hiện tại, những người vào Trung Quốc từ nước ngoài phải trải qua 5 ngày cách ly tập trung và 3 ngày cách ly tại nhà.

Ông Medvedev nêu thời gian hòa giải với phương Tây. Đài RT ngày 26/12 dẫn lời cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nói rằng quan hệ giữa Nga và phương Tây sẽ vẫn rạn nứt trong vài thập niên tới do những lời nói dối từ phương Tây. Ông cáo buộc Mỹ và châu Âu đã lừa dối Nga khi tuyên bố việc mở rộng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở châu Âu không gây ra mối đe dọa nào đối với Moscow.

Ukraine kêu gọi loại Nga khỏi Liên Hợp Quốc. Ngày 26/12, Bộ Ngoại giao Ukraine đã kêu gọi loại Nga khỏi Liên Hợp Quốc. Tuyên bố được đăng trên website của cơ quan này. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ukraine nêu rõ, "Ukraine kêu gọi các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc phục hồi áp dụng Hiến chương Liên Hợp Quốc trong các vấn đề liên quan đến tính hợp pháp của việc Liên bang Nga ở Liên Hợp Quốc, tước bỏ tư cách thành viên thường trực của Nga trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và loại nước này khỏi Liên Hợp Quốc nói chung".

Số người thiệt mạng do bão tuyết tại Mỹ tăng mạnh. Ngày 26/12, giới chức Mỹ cho biết số người thiệt mạng do bão tuyết tại hạt Erie, nơi có thành phố Buffalo, của bang New York đã tăng lên 25 người, nâng tổng số người thiệt mạng trên cả nước lên 47 người.

Rơi trực thăng quân sự tại Niger. Bộ Quốc phòng Niger thông báo một trực thăng quân sự của nước này đã rơi khi hạ cánh xuống sân bay tại thủ đô Niamey ngày 26/12. Ít nhất 3 người trên trực thăng thiệt mạng, trong đó có 1 huấn luyện viên người nước ngoài. Ngọn lửa bùng lên dữ dội khi trực thăng rơi xuống đường băng, ngăn lực lượng tiếp cận hiện trường và triển khai công tác cứu hộ. Một ủy ban đã được thành lập để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Căn cứ không quân trong lãnh thổ Nga lại bị tấn công. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã điều khiển một máy bay không người lái (UAV) tấn công sân bay Engels ở vùng Saratov của Nga, khiến 3 quân nhân nước này thiệt mạng. Bộ Quốc phòng Nga cho biết chiếc UAV di chuyển ở độ cao thấp đã bị lực lượng phòng không của căn cứ bắn hạ. Tuy nhiên, 3 quân nhân Nga đã bị thương nặng dẫn đến tử vong là do mảnh vỡ rơi xuống.

Nhà Trắng lên án Thống đốc bang Texas vì bỏ lại người di cư trên đường trong đêm Giáng sinh. Ngày 26/12, Nhà Trắng cáo buộc Thống đốc bang Texas Greg Abbott gây nguy hiểm đến tính mạng của người di cư, sau khi cho những chiếc xe buýt thả người di cư xuống gần nhà của Phó Tổng thống Kamala Harris ở Washington, D.C., ngay trong đêm Giáng sinh lạnh giá, theo hãng tin Reuters.

Máy bay Hàn Quốc rơi trong khi chặn UAV Triều Tiên. Ngày 26/12, một máy bay hạng nhẹ KA-1 của Hàn Quốc bị rơi sau khi cất cánh để chặn các máy bay không người lái (UAV) của Triều Tiên xâm phạm không phận của nước này. Thông tấn xã Yonhap dẫn tin từ quân đội Hàn Quốc cho biết, máy bay rơi xuống một khu đất ở Hoengseong, cách thủ đô Seoul khoảng 140km về phía đông lúc 11h43, sau khi cất cánh từ một căn cứ không quân ở thành phố Wonju ở gần đó. Hai phi công đã thoát khỏi máy bay và được đưa tới một bệnh viện gần đó. Vụ tai nạn không gây hư hại cho nhà cửa của người dân.