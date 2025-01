THẾ GIỚI 24H: Tổng thống đắc cử Trump sẽ bị tuyên án trước ngày nhậm chức

TPO - Một thẩm phán ở New York, Mỹ ngày 3/1 cho biết Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ bị tuyên án trong vụ án chi tiền "bịt miệng" một nữ diễn viên năm 2016.

Tòa án Tối cao Manhattan ở New York hồi tháng 5 đã tuyên ông Trump phạm tất cả 34 tội danh trong vụ kiện ông làm giả hồ sơ kinh doanh để che đậy khoản thanh toán nhằm "bịt miệng" một nữ diễn viên trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Với phán quyết này, ông Trump đã trở thành cựu tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ bị tuyên phạm tội hình sự. Trong thông báo mới nhất, Thẩm phán Merchan ngày 3/1 cho biết phiên tòa kết án ông Trump sẽ diễn ra vào ngày 10/1 bất chấp việc đội ngũ trợ lý của ông Trump trước đó yêu cầu hủy bỏ phiên tòa này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhiệm kỳ của ông Trump sau chiến thắng trong cuộc bầu cử vừa qua. Theo Thẩm phán Merchan, ông Trump được phép lựa chọn có mặt trực tiếp tại tòa hoặc tham dự qua hình thức trực tuyến.

Mỹ cân nhắc tấn công các địa điểm hạt nhân của Iran. Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là đã tổ chức các cuộc thảo luận bí mật cách đây vài tuần để bàn về khả năng thực hiện một hành động quân sự chống lại các cơ sở hạt nhân của Iran. Trang Axios dẫn lời các quan chức Mỹ cho hay, các cuộc thảo luận diễn ra như một phần của kế hoạch đề phòng Iran tiến gần hơn tới phát triển vũ khí hạt nhân trước khi Tổng thống Joe Biden rời Nhà Trắng vào ngày 20/1.

Hàn Quốc tạm ngừng thi hành lệnh bắt giữ Tổng thống Yoon Suk Yeol. Theo Hãng tin Yonhap, Văn phòng Điều tra tham nhũng đối với các quan chức cấp cao (CIO) của Hàn Quốc cho biết, đã tạm dừng lệnh bắt giữ Tổng thống Yoon Suk Yeol ngày 3/1, sau cuộc đối đầu kéo dài hàng giờ giữa các nhà điều tra và nhân viên an ninh của Phủ Tổng thống.

Mỹ chủ trì họp với hơn 50 quốc gia thảo luận viện trợ quân sự cho Ukraine. Theo tờ Politico, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin dự kiến sẽ triệu tập một cuộc họp Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine với các đồng minh của Ukraine tại căn cứ không quân Ramstein ở Đức vào ngày 9/1 sắp tới để thảo luận về viện trợ quân sự - chỉ vài ngày trước khi Tổng thống đắc cử Donald Trump trở lại Nhà Trắng.

Dầu rò rỉ từ tàu chở dầu của Nga lan đến nơi đóng quân của hạm đội Biển Đen. Ngày 3/1, giới chức Nga cho biết dầu rò rỉ từ sự cố hai tàu chở dầu gặp nạn ở eo biển Kerch đã được phát hiện ngoài khơi thành phố Sevastopol thuộc Crimea. Tháng trước, hai tàu chở dầu nhiên liệu Volgoneft-212 và Volgoneft-239 đã gặp nạn do bão ở eo biển Kerch, nối Crimea với vùng Krasnodar phía Nam của Nga và cách Sevastopol khoảng 250 km. Vào thời điểm đó, cả hai tàu này chở khoảng 9.200 tấn dầu nhiên liệu. Sevastopol, với dân số hơn 500.000 người, là nơi đóng quân của hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gọi sự cố của hai tàu chở dầu là “thảm họa sinh thái”. Hàng trăm tình nguyện viên đã được triển khai để thu gom đất bị ô nhiễm tại các bãi biển ở Crimea và dọc theo bờ biển phía Nam của Nga.

Thủ tướng Ukraine công bố kế hoạch sản xuất tên lửa. Ngày 3/1, Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal tuyên bố nước này có kế hoạch sản xuất khoảng 3.000 tên lửa hành trình và "missile-drone" (mẫu vũ khí kết hợp giữa tên lửa và thiết bị bay không người lái) trong năm 2025. Tại cuộc họp chính phủ, ông nhấn mạnh chi tiêu cho vũ khí và trang thiết bị quân sự sẽ lên tới ít nhất 739 tỷ UAH (khoảng 17,5 tỷ USD) trong tổng số 2.230 tỷ UAH chi cho quốc phòng và an ninh.

Cộng hoà Séc mở lại Đại sứ quán tại Syria. Cộng hoà Séc đã khôi phục hoạt động của phái bộ ngoại giao của nước này tại Syria sau khi tạm ngừng hoạt động vào tháng 12/2024 sau diễn biến đáng kể tại quốc gia Trung Đông này dẫn đến sự sụp đổ của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad.

Israel bắn hạ tên lửa, thiết bị bay không người lái từ Yemen. Quân đội Israel thông báo đã bắn hạ một tên lửa và một thiết bị bay không người lái được phóng từ Yemen vào ngày 3/1. Đây là vụ việc mới nhất trong bối cảnh tình hình khu vực Trung Đông tiếp tục căng thẳng. Trong thông báo trên mạng xã hội Telegram, quân đội Israel nêu rõ tên lửa từ Yemen đã bị chặn lại khi bay vào lãnh thổ Israel. Mảnh đạn từ vụ đánh chặn rơi xuống khu vực Modi'in, miền Trung Israel. Tên lửa phóng từ Yemen đã kích hoạt còi báo động ở miền Trung và miền Nam Israel.

Đức, Pháp muốn hỗ trợ tiến trình chuyển giao quyền lực ở Syria. Ngày 3/1, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock và người đồng cấp Pháp Jean-Noel Barrot đã đến thủ đô Damascus trong chuyến thăm chính thức đầu tiên kể từ khi chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ ngày 8/12/2024. Trên mạng xã hội X, bà Baerbock viết: “Với chúng tôi, rõ ràng con đường phía trước sẽ gập ghềnh. Chuyến đi hôm nay của tôi cùng với người đồng cấp Pháp Jean-Noel Barrot, thay mặt cho Liên minh châu Âu là tín hiệu rõ ràng cho thấy sự khởi đầu mới về mặt chính trị giữa châu Âu và Syria, giữa Đức và Syria là điều có thể”.

Cơ quan điều tra Hàn Quốc triệu tập người đứng đầu Cơ quan An ninh Tổng thống. Đơn vị điều tra chung của Hàn Quốc ngày 3/1 đã triệu tập những người đứng đầu của Cơ quan An ninh Tổng thống liên quan đến hành vi cản trở việc bắt giữ Tổng thống Yoon Suk-yeol. Cơ quan điều tra ra lệnh triệu tập Giám đốc và Phó Giám đốc Cơ quan An ninh Tổng thống để tiến hành thẩm vấn vào ngày 4/1.