THẾ GIỚI 24H: Tấn công khủng bố kinh hoàng ở Istanbul, 87 người thương vong

TPO - Chiều 13/11, một vụ nổ lớn đã xảy ra trên con phố Istiklal đông đúc nằm ở khu vực Taksim, thuộc trung tâm thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Vụ nổ đã khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, đồng thời gây ra tình trạng hoảng loạn khi mọi người sợ hãi, tìm cách chạy thoát khỏi hiện trường.

Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 13/11 đã lên án vụ tấn công kinh hoàng ở trung tâm thành phố Istanbul. Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Fuat Oktay cho biết vụ nổ khiến 6 người thiệt mạng và 81 người bị thương là một vụ tấn công khủng bố. Các cơ quan thực thi pháp luật Thổ Nhĩ Kỳ đang trong tình trạng cảnh giác cao độ, các nhân viên cảnh sát được tăng cường tại các khu vực trọng yếu và máy bay trực thăng tuần tra khắp thành phố này. Theo nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ, 5 công tố viên đã được chỉ định để điều tra vụ nổ.

Ukraine lên kế hoạch phản công giành lại quyền tiếp cận biển Azov. Quân đội Ukraine đang xem xét các phương án tiến hành một cuộc tấn công vào thành phố Berdyansk nhằm giành lại quyền tiếp cận Biển Azov, ông Vladimir Rogov, các nhà lãnh đạo phong trào “Chúng ta cùng với nước Nga” cho biết ngày 13/11.

Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ phối hợp đáp trả nếu Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ 7. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 13/11 cho biết Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ phối hợp đáp trả nếu Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân lần thứ 7. Tuyên bố trên được ông Sullivan đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Biden tới Indonesia để dự hội nghị thượng đỉnh G20. Ông Sullivan cho biết, các biện pháp đáp trả chung của ba nước có thể bao gồm các yếu tố an ninh, kinh tế và ngoại giao. Theo ông Sullivan, một vụ thử hạt nhân của Triều Tiên sẽ là động thái vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc.

Israel không kích Syria khiến hai binh sỹ thiệt mạng. Tối qua (13/11), Israel đã tiến hành cuộc không kích mới nhằm vào một sân bay quân sự ở tỉnh Homs của Syria, khiến hai binh sỹ nước này thiệt mạng. Lực lượng phòng không của Syria tuyên bố đã bắn hạ một số tên lửa của Israel trong vụ tấn công xảy ra vào khoảng 18h23 (theo giờ địa phương). Trong khi đó, Đài quan sát Nhân quyền Syria có trụ sở tại London cho biết, đây đã là mục tiêu thứ 29 tại Syria bị Israel tấn công kể từ đầu năm 2022.

Slovenia có nữ Tổng thống đầu tiên. Slovenia đã có nữ Tổng thống đầu tiên sau khi ứng cử viên Natasa Pirc Musar giành chiến thắng trước đối thủ trực tiếp Anze Logar tại vòng 2 của cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra ngày hôm qua (13/11).

Ukraine áp đặt lệnh giới nghiêm sau khi tiếp quản thành phố Kherson. Chính quyền Ukraine đã áp đặt lệnh giới nghiêm và hạn chế ra vào Kherson sau khi tiếp quản thành phố này, Yaroslav Yanushevich - người đứng đầu cơ quan quân sự địa phương cho biết hôm 13/11.

Nga yêu cầu nối lại hệ thống ngân hàng quốc tế để gia hạn thỏa thuận ngũ cốc. Hãng thông tấn TASS ngày 12/11 đưa tin, các bên vẫn chưa thống nhất được điều khoản gia hạn thỏa thuận cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen, trong khi phía Nga yêu cầu việc xuất khẩu thực phẩm và phân bón của nước này không bị cản trở đến các thị trường thế giới.

Phương Tây "đứng ngồi không yên" lo Nga giúp Iran phát triển vũ khí siêu thanh. Iran dường như đã phát triển vũ khí siêu thanh sử dụng công nghệ Nga sau khi cung cấp vũ khí cho Moscow trong cuộc xung đột với Ukraine, Asia Times đưa tin, đồng thời nhận định, nếu điều này là sự thật, Mỹ và các đồng minh chiến lược sẽ "đứng ngồi không yên".