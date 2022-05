THẾ GIỚI 24H: Phát hiện quả bom nặng gần 1 tấn giữa lòng thủ đô Phnom Penh

TPO - Trung tâm hành động bom mìn Campuchia (CMAC) đã phát hiện một quả bom khổng lồ dưới lòng sông, phía trước khu vực Hoàng Cung, thủ đô Phnom Penh.

Theo ông Heng Ratana, Tổng Giám đốc Trung tâm hành động bom mìn Campuchia (CMAC), đây là quả bom ANM 66, nặng gần 1 tấn, trong đó có hơn 500 kg thuốc nổ, được chế tạo tại Mỹ. Đây là một trong những quả bom thời chiến lớn nhất được tìm thấy tại Campuchia. Tổng Giám đốc Trung tâm hành động bom mìn Campuchia (CMAC) Heng Ratana đã khẳng định, quả bom này đã bị vô hiệu hóa, đảm bảo an toàn và đã được vận chuyển đến nơi quy định.

Ông Putin xin lỗi Israel vì phát ngôn của ngoại trưởng Nga. Hôm 5/5, Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết trong một cuộc hội đàm qua điện thoại, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời xin lỗi tới Thủ tướng Israel Naftali Bennett vì những phát biểu của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Trước đó, ông Lavrov đã nói rằng có thể tổ tiên Hitler là người Do Thái và một số người bài Do Thái hăng hái nhất cũng chính là người Do Thái, đài RT cho hay. Văn phòng Thủ tướng Israel thông báo: “Thủ tướng chấp nhận lời xin lỗi của Tổng thống Putin về những nhận xét của Ngoại trưởng Lavrov và cảm ơn ông ấy vì đã làm rõ thái độ của mình đối với người Do Thái và ký ức về thảm họa diệt chủng người Do Thái Holocaust”.

Giới chức Fiji đã bắt giữ siêu du thuyền Amadea trị giá 300 triệu USD của nhà tài phiệt Nga Suleiman Kerimov theo đề nghị của Mỹ, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết ngày 5/5. Một tòa án Fiji ngày 3/5 ra phán quyết Mỹ có thể bắt giữ siêu du thuyền thuộc sở hữu của nhà tài phiệt Nga, vài tuần sau khi du thuyền cập cảng Fiji và bị cảnh sát nước này tạm giữ. Nhiều nước đã thu giữ các siêu du thuyền và biệt thự thuộc sở hữu của các tỷ phú Nga sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Nga trục xuất 7 nhân viên Đại sứ quán Đan Mạch. Bộ Ngoại giao Nga ngày 5/5 thông báo 7 nhân viên tại Đại sứ quán Đan Mạch ở Moscow là "những nhân vật không được hoan nghênh" và những người này có hai tuần để rời khỏi Nga. Quyết định trên nhằm đáp trả động thái tương tự của Copenhagen hồi tháng trước, đồng thời thể hiện rằng Moskva cũng phản đối việc Đan Mạch hỗ trợ quân sự cho chính quyền Kiev trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine đang diễn ra.

Nga - Trung Quốc thảo luận việc sử dụng các hệ thống thanh toán của nhau. Ngày 5/5, Đại sứ Trung Quốc tại Nga Trương Hán Huy cho biết, Trung Quốc và Nga sẽ thảo luận việc sử dụng các hệ thống thanh toán của nhau. Theo Đại sứ Trương Hán Huy, việc thúc đẩy và sử dụng hệ thống thanh toán quốc gia Mir của Nga và China UnionPay của Trung Quốc ở cả hai nước sẽ do ngân hàng trung ương của hai bên quyết định thông qua tham vấn, đàm phán.

Phần Lan cáo buộc trực thăng Nga xâm phạm không phận. Bộ Quốc phòng Phần Lan cho biết một máy bay trực thăng của quân đội Nga đã xâm phạm không phận của nước này hôm 4/5, trong bối cảnh Helsinki đang cân nhắc việc gia nhập NATO. "Loại máy bay thực hiện vụ xâm nhập của Nga là trực thăng Mi-17, đã bay vượt qua đường biên giới tầm 4-5km về phía lãnh thổ Phần Lan", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Phần Lan cho biết, theo Thời báo Moscow.

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 497.963 trường hợp mắc COVID-19 và 2.070 ca tử vong. Tới nay, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã vượt 515 triệu ca, trong đó trên 6,27 triệu người không qua khỏi. Trong 24 giờ qua, Đức là nước có số ca mắc mới cao nhất (với trên 87.000 ca), trong khi Vương quốc Anh là quốc gia có số ca tử vong mới cao nhất thế giới với trên 430 ca.

Liên Hợp Quốc tiến hành đợt sơ tán dân thường thứ ba ở Ukraine. Ngày 5/5, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết Liên hợp quốc đang tiến hành đợt sơ tán dân thường thứ ba ở Ukraine và các chi tiết liên quan sẽ được công bố sau khi công việc hoàn tất. Phát biểu trước Hội đồng Bảo an, ông Guterres cho biết Liên Hợp Quốc đã phối hợp với Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế hoàn thành được hai đợt sơ tán trước đó, đợt một vào ngày 3/5 đã đưa được 101 dân thường ra khỏi nhà máy thép Azovstal ở thành phố cảng Mariupol và đợt hai vào ngày 4/5 đưa được 320 dân thường ra khỏi Mariupol và vùng phụ cận.

Các nhà tài trợ quốc tế gây quỹ 6,5 tỷ USD cho Ukraine. Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki thông báo hội nghị các nhà tài trợ quốc tế do Ba Lan và Thụy Điển đăng cai ngày 5/5 ở Vácsava đã gây quỹ 6,5 tỷ USD dành cho Ukraine.