THẾ GIỚI 24H: Ông Zelensky kêu gọi NATO tấn công phủ đầu Nga, Điện Kremlin lên tiếng

TPO - Điện Kremlin ngày 6/10 đã cáo buộc Tổng thống Ukraine Zelensky cố gắng châm ngòi cho một cuộc chiến tranh thế giới thứ 3, sau khi ông yêu cầu Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thực hiện cuộc tấn công phủ đầu Nga để ngăn chặn việc sử dụng vũ khí hạt nhân.

Trước đó cùng ngày, trong phát biểu tại Viện Lowy Australia, ông Zelensky cho rằng NATO phải đảm bảo Moscow không sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại quân đội Ukraine. “Tôi một lần nữa kêu gọi cộng đồng quốc tế tấn công phủ đầu để họ [Nga] biết điều gì sẽ xảy ra với họ nếu họ sử dụng các loại vũ khí hạt nhân, chứ không phải điều ngược lại”. Ngay lập tức Nga đã lên án yêu cầu của ông Zelensky. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng tuyên bố bình luận của nhà lãnh đạo Ukraine không khác gì nỗ lực châm ngòi cho một cuộc chiến tranh thế giới có thể dẫn đến “những hậu quả tai hại không thể lường trước được”.

Ukraine tố Nga pháo kích Vùng Zaporozhye sau khi sáp nhập. Oleksandr Starukh – một quan chức thân Kiev cho biết tên lửa Nga đã bắn trúng một khu chung cư ở Zaporozhye, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng. Starukh cho biết vụ tấn công là lời nhắc nhở về khả năng của quân đội Nga ngay cả khi lực lượng của họ đã bị đẩy lùi về phía Nam và phía Đông. (XEM CHI TIẾT...)

12 máy bay Triều Tiên áp sát biên giới Hàn Quốc. Các quan chức Seoul cho biết 12 máy bay quân sự Triều Tiên đã xuất hiện theo đội hình và dường như đã tiến hành một cuộc tập trận ngày 6/10 nhằm phản đối hoạt động diễn tập chung gần đây giữa Mỹ và Hàn Quốc.(XEM CHI TIẾT...)

Liên minh châu Âu (EU) hôm 6/10 đã phê chuẩn gói trừng phạt thứ 8 nhằm vào Nga do các hành động quân sự của nước này tại Ukraine. Thông báo trên website chính thức của EU cho biết, gói trừng phạt đã được đưa vào luật của EU, là cơ sở để áp giá trần đối với dầu mỏ vận chuyển bằng đường biển của Nga và hạn chế hơn nữa việc vận chuyển dầu thô cũng như các sản phẩm từ dầu mỏ của Nga sang các nước thứ 3.

Ba Lan đề nghị Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân ở lãnh thổ của mình. Ba Lan cho biết nước này đã đề nghị Mỹ đưa vũ khí hạt nhân tới lãnh thổ của mình giữa bối cảnh phương Tây ngày càng lo ngại về việc Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda nhận định, có "một cơ hội tiềm năng" cho Ba Lan để tham gia vào "chương trình chia sẻ hạt nhân" mà theo đó, các phi công ở nước bố trí hạt nhân được huấn luyện để thực hiện nhiệm vụ chở bom hạt nhân của Mỹ.

Nga bác tin 700.000 người rời đất nước từ khi phát lệnh động viên. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 6/10 phủ nhận thông tin 700.000 người Nga rời khỏi đất nước từ khi ban bố lệnh động viên một phần lực lượng. "Tôi không nghĩ con số này đáng được xem xét một cách nghiêm túc", ông Dmitry Peskov nói trong cuộc họp báo vào hôm 6/10, theo Reuters.

Mỹ bất ngờ đột kích tiêu diệt thủ lĩnh IS. Hôm 6/10, lực lượng Mỹ bất ngờ đột kích bằng đường không vào khu vực do quân đội chính phủ Syria kiểm soát để tiêu diệt một thủ lĩnh IS cấp cao.

Ukraine kiểm soát thêm 400km2 lãnh thổ tại Kherson. Theo CNN, trong ngày 6/10 (giờ địa phương), Bộ Chỉ huy quân đội miền Nam Ukraine cho biết, lực lượng vũ trang nước này đã tái chiếm hơn 400km2 lãnh thổ ở vùng Kherson trong một tuần. "Tôi không thể cung cấp vị trí cụ thể, nhưng một diện tích lãnh thổ hơn 400km2 đã được kiểm soát. Chúng tôi đang tiếp tục tiến lên phía trước", Natalia Gumeniuk, phát ngôn viên Bộ Chỉ huy quân đội miền Nam Ukraine nói.

Bulgaria tạm dừng các lệnh trừng phạt với Nga. Theo RT, trong ngày 6/10, Chính phủ Bulgaria tuyên bố, do tình trạng khan hiếm năng lượng trong nước, các lệnh trừng phạt của EU đối với nhiên liệu Nga sẽ bị tạm ngừng thực thi ở nước này. Thông báo cho biết, Bulgaria được phép ký kết các hợp đồng nhà nước mới với các nhà cung cấp nhiên liệu ô tô ở Nga kể từ ngày 10/10. Lệnh trừng phạt sẽ có hiệu lực trở lại từ ngày 31/12/2024.