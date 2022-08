THẾ GIỚI 24H: Người đứng đầu cơ quan thời tiết tại Hungary bị sa thải vì dự báo sai

TPO - Người đứng đầu Cơ quan Khí tượng quốc gia Hungary và cấp phó của mình đã bị sa thải vì dự báo thời tiết không chính xác khiến kế hoạch tổ chức ngày quốc khánh phải thay đổi.

Theo kế hoạch ban đầu, Chính phủ Hungary dự định tổ chức màn trình trình diễn pháp hoa lớn nhất châu Âu vào tối 20/8 để kỷ niệm ngày Thánh Stephen, cũng là ngày Quốc khánh Hungary. Tuy nhiên, trước khi sự kiện bắt đầu khoảng 7 tiếng, Cơ quan Khí tượng Quốc gia cảnh báo rằng, sẽ có một cơn bão tiến vào Thủ đô Budapest vào thời điểm tổ chức. Nhận được cảnh báo, chính phủ buộc phải hoãn sự kiện này trong một tuần. Mặc dù vậy, cuối cùng cơn bão mà cơ quan khí tượng dự báo đã đổi hướng và thủ đô Budapest hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì. Ngày hôm sau, cơ quan này đã đăng lời xin lỗi công khai trên trang facebook của mình và giải thích rằng kịch bản ít có khả năng nhất đã xảy ra và sự không chắc chắn là một phần của dự báo thời tiết.

Mali bổ nhiệm thủ tướng tạm quyền. Chính phủ Mali thông báo đã bổ nhiệm Đại tá Abdoulaye Maiga làm thủ tướng tạm quyền của nước này, thay ông Choguel Maiga, giữa lúc truyền thông đưa tin ông Choguel Maiga đã nhập viện và cần nghỉ ngơi.

New Zealand trừng phạt quan chức chính quyền khu vực do Nga kiểm soát tại Ukraine. Trong thông báo vừa được công bố vào chiều 22/8, Ngoại trưởng Nanaia Mahuta tuyên bố New Zealand sẽ áp đặt lệnh trừng phạt nhằm vào 48 quan chức người Ukraine do Nga bổ nhiệm, bao gồm các bộ trưởng, thị trưởng và một tổ chức thuộc chính quyền các khu vực hiện do các lực lượng của Nga kiểm soát. New Zealand cho rằng các cá nhân và tổ chức này có quan hệ thân cận với chính quyền Nga và chịu trách nhiệm thúc đẩy các chính sách và sự hiện diện của Nga tại Ukraine.

FSB công bố danh tính kẻ ám sát con gái triết gia Nga Dugin. Cơ quan An ninh Nga (FSB) vừa kết luận: Tình báo Ukraine đứng đằng sau vụ ám sát Daria Dugina - con gái của triết gia chính trị Alexander Dugin. Người trực tiếp thực hiện vụ ám sát này là một công dân Ukraine tên là Natalya Vovk. Hãng thông tấn Sputnik (Nga) dẫn nguồn Cơ quan An ninh Nga (FSB) thông báo vào hôm 22/8: “Tội ác đã được chuẩn bị và thực hiện bởi cơ quan đặc biệt của Ukraine. Kẻ thủ ác là Natalya Pavlovna Vovk, một công dân Ukraine sinh năm 1979, đã đến Nga vào ngày 23/7/2022 cùng với con gái của mình”.

Ông Donald Trump tìm cách ngăn chặn quá trình điều tra của FBI. Theo Reuters, ngày 22/8, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu một tòa án liên bang tạm thời chặn Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) xem xét các tài liệu mà họ đã thu giữ từ nhà ông ở Florida hai tuần trước cho đến khi một chuyên gia đặc biệt có thể được chỉ định để giám sát việc xem xét này.

Thủ tướng Phần Lan công khai kết quả xét nghiệm ma túy. Ngày 22/8, Văn phòng Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin cho biết nữ thủ tướng đã có kết quả âm tính với ma túy sau khi bà tự nguyện tiến hành cuộc xét nghiệm vào tuần trước, theo tờ The Guardian. Dù không cho biết chi tiết về loại thử nghiệm đã được sử dụng, văn phòng của bà Marin cho biết bà sẽ tự chi trả cho cuộc xét nghiệm này.

Cố vấn Y tế của Tổng thống Mỹ thông báo từ chức. Cố vấn của Tổng thống Joe Biden về dịch COVID-19, Tiến sĩ Anthony Fauci, chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của Mỹ, người đã trở thành gương mặt đại diện cho cuộc chiến chống lại đại dịch của nước này, ngày 22/8 thông báo sẽ từ chức vào tháng 12 tới, sau 38 năm đảm nhiệm cương vị này.

Quân đội Trung Quốc tập trận chống tàu ngầm trên Biển Hoa Đông. Quân đội Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận chống tàu ngầm, bắn đạn thật trên Biển Hoa Đông, theo một đoạn video được đài truyền hình trung ương CCTV công bố chiều 22/8. Tham gia cuộc tập trận có tàu tuần tra Jiaxing và Shiyan. Các tàu chiến đã tiến hành tập trận bắn đạn thật tại một khu vực được chỉ định trên Biển Hoa Đông. (XEM CHI TIẾT…)

Bulgaria từ chối mua lượng lớn khí đốt hóa lỏng của Mỹ. Ngày 22/8, Chính phủ Bulgaria đã quyết định chỉ chấp nhận một trong bảy nguồn cung cấp khí đốt hóa lỏng đã được thỏa thuận với công ty Cheniere của Mỹ, mặc dù giá thấp hơn so với giá chào bán trên các sàn giao dịch khí đốt châu Âu. Chính phủ Bulgaria giải thích rằng họ đang tìm kiếm các nguồn cung năng lượng và công ty Gazprom của Nga vẫn là một lựa chọn.

Nga bắt giữ phần tử IS âm mưu khủng bố tại Ấn Độ. Ngày 22/8, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo đã bắt giữ một đối tượng đánh bom liều chết, thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đang lên kế hoạch tấn công khủng bố nhằm vào một quan chức cấp cao Ấn Độ.

Cảnh sát vô hiệu hóa một thiết bị nổ tại thủ đô Stockholm, Thụy Điển. Theo người phát ngôn cảnh sát Thụy Điển, thiết bị nổ đã được phát hiện tối muộn 21/8 trong chiếc túi bỏ lại khu vực trung tâm Stockholm - một trong những địa điểm vừa diễn ra lễ hội văn hóa hằng năm của thành phố (17 - 21/8). Ngay sau đó, toàn bộ khu vực đã được phong tỏa và đội rà phá bom mìn được triển khai khẩn cấp và vô hiệu hóa thiết bị nổ bên trong.

Sập mái thánh đường ở Pakistan, ít nhất 7 người thiệt mạng. Ít nhất 7 người đã thiệt mạng và 10 người bị thương sau khi phần mái của một thánh đường đổ sập tại huyện Khairpur, thuộc tỉnh Sindh, miền Nam Pakistan rạng sáng 22/8. Sự cố xảy ra tại khu vực Ahmadpur do mưa lớn. Trên 100 người, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em, đã bị mắc kẹt trong đống đổ nát.

Hàn Quốc công bố 10 địa phương thuộc "Khu vực thảm họa đặc biệt". Ngày 22/8, Bộ Hành chính và An ninh Hàn Quốc đã công bố “Khu vực thảm họa đặc biệt” đối với 10 địa phương bị thiệt hại lớn do đợt mưa lớn kỷ lục kéo dài 10 ngày từ ngày 8/8 vừa qua. Theo đó, những khu vực này sẽ nhận được chính sách hỗ trợ đặc biệt để khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục đời sống cho người dân.