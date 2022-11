THẾ GIỚI 24H: Nga và Ukraine giao tranh ác liệt tại thành phố Bakhmut

TPO - Theo các nguồn tin của cả Nga và Ukraine, cuộc giao tranh ác liệt đang diễn ra quanh thành phố Bakhmut ở khu vực Donetsk, miền Đông Ukraine.

Thành phố này đã trở thành mục tiêu quan trọng của các lực lượng Nga. Ông Denis Pushilin, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng do Nga chỉ định ngày 28/11 cho biết, các lực lượng Nga hiện đã gần bao vây Bakhmut. “Tình hình ở Bakhmut vẫn còn khó khăn, nhưng các đơn vị của chúng tôi vẫn đang tiến về phía trước”, ông Pushilin phát biểu trên truyền hình Nga. Theo quan chức này, quân đội Nga cũng đạt được một số bước tiến ở khu vực lân cận Bakhmut. Cùng ngày, Ukraine thừa nhận Nga đang đẩy mạnh các cuộc tấn công song bác bỏ thông tin cho rằng quân đội Ukraine đang bị mất vùng lãnh thổ họ kiểm soát.

Ukraine áp cắt điện khẩn cấp. Nhà chức trách Ukraine tuyên bố, họ buộc phải cắt điện khẩn cấp thường xuyên ở nhiều khu vực khắp cả nước vì chưa thể khôi phục cơ sở hạ tầng năng lượng bị tàn phá do các cuộc tấn công của Nga. Trong một tuyên bố ngày 28/11, Ukrenergo, nhà điều hành lưới điện quốc gia Ukraine cho biết, các máy phát tại nhiều nhà máy điện đã phải ngưng hoạt động khẩn cấp, giữa lúc nhu cầu điện tăng cao do trời mùa đông có tuyết rơi ở thủ đô Kiev và những nơi khác.

Thị trưởng Kiev (Ukraine) cảnh báo nguy cơ sơ tán một phần thủ đô. Thị trưởng thành phố Kiev của Ukraine, ông Vitali Klitschko ngày 28/11 cảnh báo nguy cơ người dân sinh sống trong khu vực này phải sơ tán một phần vì chính quyền dự đoán tình trạng mất điện sẽ trở nên tồi tệ hơn trong năm 2023. Khi được hỏi về kế hoạch sơ tán, ông Klitschko trả lời: “Tôi không loại trừ trường hợp xấu nhất. Sẽ có một cuộc sơ tán”. Ông giải thích rằng đây sẽ là "sự di dời tạm thời số nhóm người nhất định đến vùng ngoại ô - nơi có thể sẵn có điện, nước hơn”. Quan chức này cho rằng, Kiev cần chuẩn bị trước kịch bản tình trạng mất điện có thể tiếp tục kéo dài đến mùa Xuân năm 2023.

Rơi trực thăng cảnh sát ở Indonesia, chưa tìm thấy nạn nhân sống sót. Tân Hoa xã dẫn lời Aswind, người đứng đầu đơn vị khẩn cấp và hậu cần của tỉnh Bangka Belitung hôm 28/11 cho biết, trực thăng mang số hiệu P-1103 gặp nạn khi đang chở theo phi hành đoàn gồm 4 người, đều là thành viên của lực lượng cảnh sát quốc gia. Các quan chức Indonesia cho biết, ít nhất một thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng sau khi một trực thăng của cảnh sát quốc gia bị rơi ở ngoài khơi quần đảo Bangka Belitung, miền tây đất nước.

Nga triển khai máy bay không người lái tích hợp trí tuệ nhân tạo ở Ukraine. Để phục vụ chiến dịch quân sự đặc biệt, Nga được cho là đã huy động máy bay không người lái (UAV) mới có tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) đến Ukraine. Theo những hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, quân đội Nga được cho là sử dụng UAV KUB-BLA để tiến hành nhiệm vụ trinh sát và tấn công. (XEM CHI TIẾT...)

Quân đội Mỹ công bố chiến lược an ninh mạng mới. Bộ Quốc phòng Mỹ vừa công bố chiến lược an ninh mạng mới (còn gọi là mô hình không tin cậy – zero trust) và lộ trình triển khai chiến lược này nhằm bảo vệ những thông tin nhạy cảm trước nguy cơ bị xâm phạm. Các tài liệu nêu chi tiết hơn 100 hoạt động, năng lực và trụ cột cần thiết để đạt thực hiện mô hình zero trust, một mô hình mới cho an ninh mạng.(XEM CHI TIẾT...)

Phớt lờ cảnh báo của Nga, Anh xác nhận chuyển giao vũ khí tối tân cho Ukraine. Bộ Quốc phòng Anh xác nhận cung cấp cho Ukraine tên lửa dẫn đường bằng laser hiện đại Brimstone 2, phớt lờ cảnh báo nhiều lần của Nga về nguy cơ gây ra xung đột trực tiếp giữa Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Moscow.(XEM CHI TIẾT...)

Nga và Mỹ hoãn đàm phán về việc nối lại hoạt động thanh sát hạt nhân. Ngày 28/11, Bộ Ngoại giao Nga thông báo cuộc đàm phán về giải trừ vũ khí hạt nhân giữa nước này và Mỹ dự kiến diễn ra trong tuần này tại Cairo (Ai Cập) đã bị hoãn. Thông báo nêu rõ cuộc họp của Ủy ban điều phối song phương (BCC) trong khuôn khổ Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) sẽ không diễn ra vào ngày 29/11-6/12 tới tại Cairo như kế hoạch mà được rời sang ngày khác. Tuy nhiên, thông báo không nêu lý do hoãn đàm phán.

Taliban Pakistan tuyên bố phát lệnh tấn công trên cả nước. Nhóm vũ trang Tehreek-i-Taliban Pakistan (TTP), nhánh Taliban ở Pakistan, tuyên bố chấm dứt lệnh ngừng bắn với quân đội chính phủ và kêu gọi thành viên tấn công mọi nơi ở nước này. "Do các chiến dịch quân sự chống lại các tay súng Hồi giáo của chúng ta đang diễn ra tại nhiều khu vực, các bạn cần phải hành động ngay lập tức và tiến hành các vụ tấn công tại bất cứ nơi nào có thể trên khắp cả nước", AP dẫn tuyên bố của TPP cho biết.

Thái Lan tổ chức đại tiệc cho gần 4.000 con khỉ. Người dân ở Lopburi, miền Trung Thái Lan đã tổ chức đại tiệc nhằm bày tỏ lòng biết ơn với gần 4.000 con khỉ đang sinh sống tại khu vực này. Đây được coi là lễ hội truyền thống hàng năm ở Lopburi - thủ phủ tỉnh cùng tên. Người dân tổ chức lễ hội này như một cách bày tỏ lòng biết ơn với việc khỉ - biểu tượng tại Lopburi - góp công sức vào ngành du lịch địa phương.