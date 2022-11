THẾ GIỚI 24H: Nga bắn hạ tên lửa HIMARS ở Kherson, đẩy lùi cuộc phản công của Ukraine ở Donetsk

TPO - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, trong ngày 26/11, phòng không Nga đã bắn hạ 4 tên lửa HIMARS và 3 UAV ở khu vực Kherson.

"Lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 3 UAV ở khu vực Chervony Chaban thuộc Kherson. Ngoài ra, 4 tên lửa HIMARS cũng bị đánh chặn trong khu vực Mirnoye", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho hay. Nga cũng phá hủy 2 hệ thống pháo phản lực Grad của Ukraine tại khu vực Kharkov và đẩy lùi cuộc phản công của quân đội Ukraine ở Donetsk. Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng, Nga đã gây thương vong cho 70 binh lính Ukraine, cũng như phá hủy 3 xe tăng và 2 xe bọc thép của đối phương trong ngày 26/11. Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Ngoại trưởng Belarus đột ngột qua đời. Ông Vladimir Makey, nắm giữ chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao Belarus từ năm 2012, đã đột ngột qua đời ở tuổi 64 hôm thứ Bảy, hãng thông tấn Belta đưa tin, dẫn lời người phát ngôn của bộ - ông Anatoly Glaz. (XEM CHI TIẾT...)

Bà Thái Anh Văn từ chức lãnh đạo đảng. Lãnh đạo Đài Loan (Trung Quốc) - bà Thái Anh Văn ngày 26/11 đã từ chức người đứng đầu đảng Dân tiến (DPP) sau khi đảng này nhận kết quả đáng thất vọng trong cuộc bầu cử ở địa phương. Trước đó, bà Thái cũng từ chức lãnh đạo DPP sau cuộc bầu cử địa phương năm 2018.(XEM CHI TIẾT...)

Peru có nữ Thủ tướng mới. Tổng thống Peru Pedro Castillo đã chỉ định Bộ trưởng Văn hóa Betssy Chavez làm Thủ tướng mới của nước này, thay thế người tiền nhiệm Anibal Torres vừa từ chức. Bà là Thủ tướng thứ năm kể từ khi Tổng thống Pedro Castillo nắm quyền cách đây 16 tháng.

Triều Tiên muốn có lực lượng hạt nhân mạnh nhất thế giới. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết mục tiêu cuối cùng của nước ông là sở hữu lực lượng hạt nhân mạnh nhất thế giới, hãng thông tấn KCNA đưa tin ngày 27/11. Ông Kim cũng nói các nhà khoa học Triều Tiên đã đạt được "bước tiến tuyệt vời trong việc phát triển công nghệ lắp đầu đạn hạt nhân vào tên lửa đạn đạo".

Lực lượng người Kurd ở Syria tuyên bố ngừng chiến dịch tấn công IS. Theo AP, ngày 26/11, ông Mazloum Abdi, chỉ huy Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) cho biết SDF đã tạm dừng chiến dịch chống lại nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng do các cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ vào miền Bắc Syria trong tuần qua. Ông Abdi đưa ra tuyên bố trên với báo giới sau gần một tuần Thổ Nhĩ Kỳ không kích vào miền Bắc Syria, trong bối cảnh Ankara hiện đang chuẩn bị phát động chiến dịch tấn công trên bộ ở đây.

Ukraine tổ chức hội nghị thượng đỉnh về an ninh lương thực và xuất khẩu nông sản. Ngày 26/11, tại thủ đô Kiev, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh quốc tế về an ninh lương thực. Tham dự hội nghị có thủ tướng các nước Bỉ, Ba Lan, Litva và Tổng thống Hungary. Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen có bài phát biểu qua video. Chương trình nghị sự tập trung thảo luận về vấn đề an ninh lương thực và xuất khẩu nông sản.

Xả súng vào đám đông xem ca nhạc ở Mexico, 10 người bị thương. Đêm nhạc của Danny Ocean ở bang Michoacán, Mexico tối 25/11 xảy ra vụ nổ súng khiến ít nhất một người thiệt mạng và 10 người khác bị thương, Fox News đưa tin hôm 26/11. Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường và bắt giữ một nghi phạm. Hiện vẫn chưa rõ động cơ của vụ xả súng.

Ukraine khôi phục hệ thống điện tại thành phố Kherson. Hệ thống truyền tải điện của thành phố Kherson đã được khôi phục và chính quyền ưu tiên cung cấp điện cho hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu, sau đó là đến các hộ gia đình. Giới chức Ukraine cũng kêu gọi người dân nước này tiết kiệm điện và tránh sử dụng điện trong giờ cao điểm.