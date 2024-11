THẾ GIỚI 24H: NATO và Ukraine họp khẩn cấp

TPO - Ngày 26/11 tới, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Ukraine sẽ họp khẩn cấp sau khi Nga tấn công vào một thành phố trung tâm của Ukraine bằng tên lửa đạn đạo siêu thanh Oreshnik và tuyên bố sẽ tiếp tục thử nghiệm loại vũ khí này.

Với việc phóng tên lửa Oreshnik, Nga dường như muốn gửi đi thông điệp rõ ràng về khả năng quân sự, đồng thời nhấn mạnh lập trường cứng rắn trước những áp lực gia tăng từ Ukraine và các quốc gia phương Tây. Quốc hội Ukraine đã hủy một phiên họp sau cuộc tấn công của Nga vào một cơ sở quân sự ở thành phố Dnipro. Trong một tuyên bố cảnh báo nghiêm khắc với phương Tây, Tổng thống Putin cho biết, cuộc tấn công bằng tên lửa tầm trung Oreshnik là nhằm trả đũa việc Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa của Mỹ và Anh có khả năng tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Theo Tổng thống Putin, mặc dù không phải là tên lửa liên lục địa, nhưng tên lửa Oreshnik mạnh ngang với việc sử dụng nhiều tên lửa được trang bị đầu đạn thông thường, có thể gây ra hậu quả tàn khốc như một cuộc tấn công bằng vũ khí chiến lược, hoặc vũ khí hạt nhân.

Ba Lan tuyên bố sẽ không ủng hộ thỏa thuận Liên minh châu Âu – Mercosur. Phó thủ tướng Ba Lan Kosiniak-Kamysz mới đây tuyên bố, nước này sẽ không ủng hộ việc ký hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Liên minh châu Âu (EU) và Khối thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) - một thỏa thuận đã được đàm phán từ lâu và gây ra sự phản đối mạnh mẽ từ nông dân Ba Lan và đa số các quốc gia châu Âu. Đồng thời nhấn mạnh chính phủ Ba Lan sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề này trong cuộc họp vào tuần tới.

Mỹ quyết tâm tìm giải pháp ngoại giao tại Li-băng. Liên quan tới tình hình căng thẳng tại Trung Đông, Mỹ ngày 23/11 đã một lần nữa khẳng định quyết tâm hướng tới một giải pháp ngoại giao trong cuộc xung đột tại Li-băng, đồng thời kêu gọi Israel cải thiện tình hình hiện nay tại Dải Gaza.

Nga xóa nợ cho tân binh tham chiến trong xung đột với Ukraine. Ngày 23/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký đạo luật về việc xóa nợ cho tân binh đăng ký tham gia chiến đấu tại Ukraine. Truyền thông Nga đưa tin rằng luật này quy định xóa nợ lên tới 10 triệu ruble, tương đương gần 96.000 USD, cho những người ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng để chiến đấu tại Ukraine trong ít nhất một năm, bắt đầu từ ngày 1/12.

Phương Tây quan ngại về kế hoạch triển khai các máy ly tâm mới của Iran. Mỹ, Anh, Pháp và Đức hôm qua (23/11) đã bày tỏ “mối quan ngại nghiêm trọng” về kế hoạch của Iran trong việc sử dụng các máy ly tâm mới phục vụ cho chương trình hạt nhân của nước này. Iran đưa ra thông báo về kế hoạch triển khai các máy ly tâm mới, sau khi IAEA hôm 21/11 thông qua nghị quyết do các nước Anh, Pháp, Đức soạn thảo và được Mỹ ủng hộ, yêu cầu nước này cải thiện hoạt động hợp tác về chương trình hạt nhân với cơ quan này.

Cảnh sát Anh tiến hành vụ nổ có kiểm soát gần ga Euston ở London. Ngày 23/11, cảnh sát Anh thực hiện vụ nổ có kiểm soát gần ga Euston ở London sau khi nhận được báo cáo về một "gói hàng đáng ngờ" được phát hiện trong hành lý của một hành khách. Trước đó một ngày, cảnh sát Anh cũng đã tiến hành một vụ nổ có kiểm soát sau khi phát hiện gói hàng khả nghi bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại London.

Triều Tiên lên án cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn – Nhật. Triều Tiên đã lên án các cuộc tập trận quân sự chung mới đây của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản, cảnh báo sẽ hành động ngay lập tức nếu cần để bảo vệ nhà nước. Theo đó, Bộ Quốc phòng Triều Tiên cảnh báo Mỹ và đồng minh ngừng ngay các hành động thù địch, gây thêm khiêu khích và bất ổn, đẩy bán đảo Triều Tiên vào cuộc đối đầu quân sự và đưa khu vực vào một cuộc xung đột vũ trang thực sự.

Mỹ đề nghị Israel đảm bảo an toàn cho lực lượng UNIFIL ở Li-băng. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã điện đàm với người đồng cấp Israel Israel Katz trong ngày 23/11. Lầu Năm Góc công bố nội dung cuộc điện đàm, cho hay: "Bộ trưởng Austin đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn và an ninh cho Các lực lượng Vũ trang Li-băng và Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (UNIFIL) tại Li-băng".

Mỹ cảnh báo Triều Tiên đã sẵn sàng cho vụ thử hạt nhân lần thứ 7. Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết nước này tin rằng Triều Tiên đã sẵn sàng cho vụ thử hạt nhân lần thứ 7. Một động thái có thể làm leo thang hơn nữa căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Phát biểu tại một diễn đàn ở thủ đô Washington, bà Alexandra Bell, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về kiểm soát vũ khí, răn đe và ổn định tuyên bố, Triều Tiên đã chuẩn bị bãi thử Punggye-ri cho vụ thử hạt nhân thứ 7 có thể xảy ra, hiện chỉ chờ quyết định chính trị để tiến hành.

New York cấp tốc áp phí lái xe vào Manhattan trước khi ông Trump nhậm chức. Từ ngày 5/1/2025, các lái xe vào khu trung tâm Manhattan sẽ phải nộp phí tắc đường 9 USD/lượt. Việc thu phí có hiệu lực ngay trước thời điểm nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump, người phản đối một kế hoạch như vậy. Mục tiêu chính của chương trình là huy động 15 tỷ USD cho Cơ quan Giao thông Vận tải Đô thị (MTA) để chi trả cho việc hiện đại hóa hệ thống giao thông công cộng của thành phố.