THẾ GIỚI 24H: Mỹ yêu cầu công dân rời Nga ngay lập tức

TPO - Chính phủ Mỹ ngày 12/2 (giờ địa phương) đưa ra cảnh báo ở mức cao nhất, đề nghị công dân lập tức rời Nga và ngừng đi đến nước này để tránh rủi ro, Hill đưa tin.

Trong thông cáo đăng tải trên website Đại sứ quán Mỹ tại Moscow, công dân Mỹ được khuyến cáo không đi tới Nga vì “hệ lụy khó đoán” bắt nguồn từ “chiến dịch quân sự ở Ukraine”, do rủi ro bị quấy rối, bắt giữ hoặc khủng bố. Các lý do khác được đề cập trong thông cáo ngày 12/2 bao gồm việc số chuyến bay ra vào Nga hiện rất hạn chế và năng lực hỗ trợ công dân của Đại sứ quán Mỹ ở Nga có hạn. “Công dân Mỹ đang lưu trú hoặc di chuyển tại Nga nên rời đi ngay lập tức”, khuyến cáo của Đại sứ quán Mỹ viết. Khuyến cáo mới nhất của Bộ Ngoại giao Mỹ ở cấp độ 4, cấp độ cao nhất, qua đó cảnh báo người dân có các biện pháp phòng ngừa hoặc dừng các hành trình tới Nga.

Mỹ bị tố huấn luyện các phần tử khủng bố tấn công Nga. Cơ quan Tình báo đối ngoại Nga (SVR) ngày 13/2 cáo buộc Mỹ đã viện đến các phần tử Hồi giáo cực đoan để lên kế hoạch tấn công khủng bố ở Nga và các nước cộng hòa Liên Xô cũ khác. Một nhóm chiến binh đang được huấn luyện tại căn cứ Syria cho mục đích này. (XEM CHI TIẾT...)

Nga tuyên bố giành được thành trì quan trọng ở Donetsk, tiến tới kiểm soát Bakhmut. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cũng cho biết pháo binh Nga đã gây ra tổn thất cho quân đội Ukraine ở khu vực Kupyansk, loại bỏ 30 binh lính của đối phương trong ngày qua. "Theo hướng Kupyansk, pháo binh thuộc nhóm tác chiến phía Tây đã gây tổn thất cho quân đội Ukraine tại các khu vực Dvurechnaya, Krakhmalnoye, Gryanikovka và Timkovka ở Kharkov cũng như Novosyolovskoye ở nước Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng (LPR)". Ông Igor Konashenkov thông báo, các cuộc tấn công đã loại bỏ lực lượng và thiết bị của đối phương.

Động đất tại Romania và Croatia. Ngày 13/2, một trận động đất có độ lớn 5,2 đã làm rung chuyển khu vực gần thị trấn Drobeta-Turnu Severin, cách thủ đô Bucharest của nước này khoảng 300km về phía Tây. Sau đó, Croatia cũng ghi nhận trận động đất có độ lớn 4,0 làm rung chuyển thị trấn Banja. Trận động đất tại Romania xảy ra lúc 16h58 theo giờ địa phương và có thể được cảm nhận tại các thị trấn dọc sông Danube trên lãnh thổ Bulgaria và thủ đô Belgrade của Serbia. Hiện chưa có thông tin về thương vong và thiệt hại.

Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria: Số người thiệt mạng tăng lên hơn 37.000. Theo hãng tin AP, tính đến 21h00 (theo giờ Việt Nam) ngày 13/2, tổng số người thiệt mạng do động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã lên tới hơn 37.000 người. Số người thiệt mạng dự kiến sẽ còn tăng khi trọng tâm của công tác ứng phó chuyển từ giải cứu những người còn sống sót trong đống đổ nát sang cung cấp thực phẩm, nơi trú ẩn và chăm sóc cho những người bị ảnh hưởng.

Mỹ công bố báo cáo điều tra cựu Tổng thống Trump can thiệp bầu cử. Thẩm phán Robert McBurney của Tòa án Tối cao Quận Fulton, người đang giám sát việc điều tra ra lệnh công bố ba phần của báo cáo gồm phần giới thiệu, kết luận và phần thảo luận của đại bồi thẩm đoàn về những lo ngại rằng một số nhân chứng có thể đã nói dối khi tuyên thệ trước tòa. Các phần này của báo cáo sẽ được công bố vào ngày 16/2.

Quân đội Anh thiếu đạn dược trầm trọng vì viện trợ quá nhiều vũ khí cho Ukraine. Daily Mail đưa tin, các lực lượng vũ trang Anh đang gặp "những vấn đề nghiêm trọng" về nhân lực, đạn dược và thiết bị quân sự. “Những vấn đề nghiêm trọng về tình trạng thiếu đạn dược và các thiết bị khác do một phần là thiếu ngân sách, nhưng cũng do hoạt động cung cấp đạn dược và vũ khí cho Ukraine. Các lực lượng Anh đang bị kéo căng do cường độ huấn luyện cho các lực lượng Ukraine”, một nguồn tin giấu tên tại Bộ Quốc phòng Anh chia sẻ với Daily Mail.

Biểu tình bên ngoài trụ sở Quốc hội Israel phản đối cải cách tư pháp. Ngày 13/2, hàng chục nghìn người Israel đã kéo tới bên ngoài trụ sở Quốc hội (Knesset) nhằm phản đối kế hoạch cải cách tư pháp gây tranh cãi của chính phủ nước này. Ước tính chỉ riêng Jerusalem đã có khoảng 80.000 người tham gia biểu tình. Cùng ngày, các nhà tổ chức cũng kêu gọi người lao động trên cả nước đình công để phản đối kế hoạch cải cách của chính phủ.

Mỹ lên tiếng về vụ bắn hạ 3 vật thể bay. Nhà Trắng ngày 13/2 nói rằng việc nghi ngờ 3 vật thể bay ở không phận Mỹ trong tuần qua có khả năng do thám đã dẫn đến quyết định bắn hạ. "Chúng tôi không chắc rằng liệu các khí cầu có khả năng do thám hay không, nhưng chúng tôi không loại trừ khả năng đó. Với sự thận trọng, Tổng thống (Joe Biden) đã chỉ đạo bắn hạ", người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby nói. Ông nói những vật thể bay này không người lái, trôi vào không phận Mỹ do gió, theo Hill.

Vật thể lạ bị Lầu Năm Góc bắn hạ là quả bóng kim loại nhỏ. Theo một bản ghi nhớ Lầu Năm Góc gửi cho các nhà lập pháp hôm 13/2 mà CNN có được, vật thể bay không xác định bị bắn hạ trong không phận Canada hôm 11/2 dường như là một “quả bóng kim loại nhỏ với một khối hàng được buộc bên dưới”.