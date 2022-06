THẾ GIỚI 24H: Mỹ tổ chức tập trận trên biển lớn nhất thế giới

TPO - RIMPAC 2022, hoạt động diễn tập hải quân lớn nhất thế giới, sẽ diễn ra tại Mỹ với sự góp mặt của các đơn vị từ 26 quốc gia, trong đó có 4 nước Bộ Tứ và 6 nước ASEAN.

38 tàu bề mặt, 4 tàu ngầm, 170 máy bay và 25.000 nhân sự sẽ tham gia đợt diễn tập tại Honolulu và San Diego trong các ngày 29/6-4/8. Nội dung sự kiện tập trung vào “hoạt động đổ bộ, luyện tập bắn pháo, tên lửa, diễn tập chống ngầm và phòng không, chống cướp biển, rà phá - tiêu hủy thủy lôi, và trục vớt”, Hải quân Mỹ cho biết. Ngoài 4 nước Bộ Tứ (Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ), 6 nước ASEAN tham gia bao gồm Philippines, Malaysia, Brunei, Indonesia, Thái Lan và Singapore.

NATO hủy tập trận ở Biển Đen do xung đột Nga-Ukraine. Nhà ngoại giao hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một số cuộc tập trận trên Biển Đen sẽ bị hủy bỏ do tình hình căng thẳng giữa Nga và Ukraine.

Xả súng thảm khốc tại bệnh viện ở Mỹ, nhiều người thiệt mạng. Cảnh sát thành phố Tusla, bang Oklahoma của Mỹ hôm 1/6 cho biết một vụ xả súng nổ ra tại tòa nhà trong khuôn viên Bệnh viện St. Francis khiến nhiều người bị thương và tử vong. Theo Đội trưởng đội cảnh sát Tusla Richard Meulenberg nói: “Bốn người đã thiệt mạng. Một người không qua khỏi sau khi rời hiện trường để được hỗ trợ y tế, và một trong bốn người này có bao gồm cả nghi phạm”.

WHO công bố trái ngược Triều Tiên. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 1/6 nói họ không tiếp cận được dữ liệu về đợt bùng phát dịch Covid-19 ở Triều Tiên, nhưng cho rằng khủng hoảng đang ngày càng trầm trọng. Công bố trên của WHO đang trái ngược với những thông tin từ Bình Nhưỡng nói rằng tình trạng dịch bệnh đang chuyển biến tốt.

Tổng thống Biden công bố gói vũ khí 700 triệu USD cho Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 1/6 công bố gói vũ khí giá 700 triệu USD cho Ukraine, trong đó có hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao nhắm chính xác mục tiêu ở khoảng cách 80 km. “Mỹ sẽ sát cánh với Ukraine và tiếp tục cung cấp cho Ukraine vũ khí và thiết bị để tự vệ”, Reuters dẫn lời ông Biden cho biết trong một tuyên bố.

Chủ tịch Quốc hội Ecuador bị phế truất. Ngày 1/6, với 81/82 phiếu ủng hộ, Quốc hội Ecuador đã thông qua việc phế truất Chủ tịch Quốc hội Guadalupe Llori, một đồng minh thân cận của Tổng thống Guillermo Lasso, với cáo buộc không hoàn thành chức trách và nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan lập pháp.

Iran tuyên bố đáp trả mọi hành động 'không mang tính xây dựng' của IAEA. Ngày 1/6, Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố Tehran sẽ đáp trả bất kỳ "hành động không mang tính xây dựng" nào tại cuộc họp sắp tới (ngày 6/6) của Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA). Iran đưa ra tuyên bố trên sau khi có thông tin cho rằng Mỹ, Pháp, Anh và Đức đang hối thúc Hội đồng Thống đốc IAEA gây áp lực đối với Tehran vì Iran chưa giải đáp được những nghi vấn lâu nay của cơ quan này về những dấu vết urani được tìm thấy tại các cơ sở không được khai báo.

Thụy Sĩ ngăn cản thành viên NATO gửi vũ khí cho Ukraine. Bern đã bác bỏ yêu cầu của Đan Mạch về tái xuất xe bọc thép do Thụy Sĩ sản xuất cho Kiev, với lý do giữ lập trường trung lập.

Ít nhất 7 người thương vong sau 2 trận động đất liên tiếp tại Tứ Xuyên, Trung Quốc. Kênh truyền hình CCTV của Trung Quốc ngày 1/6 đưa tin ít nhất 1 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương sau 2 trận động đất làm rung chuyển khu vực miền Tây Nam nước này cùng ngày. Theo nguồn tin trên, 1 trận động đất có độ lớn 6,1 đã xảy ra ở khu vực thưa dân cư thuộc tỉnh Tứ Xuyên (Sichuan), cách thủ phủ Thành Đô khoảng 100 km về phía Tây. Sau trận động đất này 3 phút, một trận động đất khác có độ lớn 4,5 đã xảy ra gần đó. Hiện nhà chức trách đã huy động hàng trăm nhân viên tìm kiếm cứu hộ đến hiện trường.

Anh kỷ niệm 70 năm Nữ hoàng Elizabeth II lên ngôi. Hàng triệu người dân ở Vương quốc Anh và trên khắp thế giới đã sẵn sàng cho Đại lễ Bạch kim kỷ niệm 70 năm Nữ hoàng Elizabeth II lên ngôi với 200.000 sự kiện địa phương và tiệc đường phố. Đại lễ mở màn vào sáng 2/6 theo giờ địa phương bằng Lễ diễu hành của Quân đội hoàng gia Anh (Trooping the Colour) ở thủ đô London với sự tham gia của 1.450 binh sĩ thuộc Ngự lâm quân và Biệt đội pháo binh hoàng gia Anh, và 400 nhạc công quân đội.