THẾ GIỚI 24H: Mỹ không kích tiêu diệt thủ lĩnh Al Qaeda

TPO - Quan chức Mỹ ngày 1/8 cho hay Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) đã không kích giết chết Ayman al-Zawahiri, thủ lĩnh mạng lưới khủng bố quốc tế Al Qaeda.

Quan chức Mỹ cho biết vụ không kích Zawahiri bằng máy bay không người lái diễn ra ở thủ đô Kabul của Afghanistan hôm 31/7. Zawahiri, bác sĩ người Ai Cập, được cho là đứng sau vụ tấn công khủng bố vào Mỹ ngày 11/9/2001 khiến gần 3.000 người thiệt mạng. Sau vụ khủng bố, Zawahiri đã lẩn trốn và tiếp quản quyền lãnh đạo Al-Qaeda sau cái chết của trùm khủng bố Osama bin Laden. Mỹ đã treo thưởng 25 triệu USD cho ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ hoặc tiêu diệt tên này.

Tây Ban Nha ngừng cấp visa cho hộ chiếu mới của Việt Nam. Chiều 1/8, Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam thông báo sẽ không thể tiếp nhận đơn xin thị thực Schengen đối với mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam không có thông tin nơi sinh. Việc ngừng tiếp nhận đơn xin thị thực sẽ kéo dài cho tới khi cơ quan có thẩm quyền trong khối Schengen ra quyết định trong vấn đề có tiếp nhận mẫu hộ chiếu mới mang bìa màu xanh tím than của Việt Nam hay không, thông báo cho biết.

Zambia hủy khoản vay 1,6 tỷ USD của Trung Quốc. Zambia đã hủy khoản vay trị giá 1,6 tỷ USD đến từ Trung Quốc nhưng chưa được giải ngân. Phần lớn các khoản vay do Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc và Ngân hàng Thương mại Trung Quốc cung cấp, South China Morning Post đưa tin ngày 1/8.

Bị phạt gần 2.000 USD vì mang bánh từ Bali sang Australia. Một hành khách trở về từ đảo Bali, Indonesia hồi tuần trước đã bị nhân viên an ninh sân bay Darwin, Australia giữ lại và yêu cầu kiểm tra hành lý sau khi chó nghiệp vụ đánh hơi được mùi lạ, Guardian đưa tin ngày 1/8. Sau đó, họ phát hiện có hai chiếc bánh McMuffins xúc xích bò và một bánh croissant trong hành lý xách tay của người này. Vì sự bất cẩn trên, hành khách trên đã bị lập biên bản và phải nộp phạt 2.664 AUD (gần 2.000 USD) do vi phạm quy định an toàn sinh học và không khai báo về hành vi của mình.

Tổng thống Putin tuyên bố không thể chấp nhận nổ ra chiến tranh hạt nhân. Ngày 1/8, phát biểu gửi tới Hội nghị lần thứ 10 nhằm rà soát Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, không bao giờ được phép xảy ra chiến tranh hạt nhân. Theo Tổng thống Putin “không có người chiến thắng trong cuộc chiến tranh hạt nhân và cuộc chiến này không bao giờ được phép nổ ra”. Nga ủng hộ an ninh bình đẳng và không chia cắt cho tất cả các thành viên của cộng đồng thế giới.

Ukraine nhận thêm khí tài. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov hôm 1/8 cho biết, nước này đã nhận thêm bốn Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS). “Thêm 4 hệ thống M142 HIMARS nữa đã tới Ukraine. Tôi rất biết ơn Tổng thống Mỹ Joe Biden, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và người dân Mỹ vì đã tăng cường sức mạnh cho quân đội Ukraine. Chúng tôi đã chứng tỏ bản thân là những người sử dụng loại khí tài này một cách thông minh”, hãng tin The Guardian dẫn bài đăng của ông Reznikov trên Twitter.

Kiev tuyên bố giành lại nhiều nơi ở Kherson. Giới chức Ukraine hôm 1/8 cho biết, họ đã giành quyền kiểm soát hàng chục khu dân cư ở tỉnh Kherson. “Hôm nay, 46 khu dân cư ở tỉnh Kherson đã được chúng tôi giải phóng. Một số nơi trở lại dưới sự kiểm soát của Ukraine sau khi bị phá hủy tới 90% công trình”, tỉnh trưởng Kherson Dmytro Butriy nói với The Guardian.

Nga mở rộng danh sách trừng phạt công dân Anh. Ngày 1/8, thông báo của Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này đã mở rộng danh sách trừng phạt công dân Anh, khi đưa thêm 39 chính trị gia, doanh nhân và nhà báo vào danh sách. Thông báo nêu rõ danh sách trừng phạt mở rộng gồm một số chính trị gia, doanh nhân và nhà báo Anh, những người mà Nga cho là liên quan đến chính sách thù địch của London đối với Moskva.

Máy bay Thái Lan chở 170 người trượt khỏi đường băng do mưa lớn. Một chiếc Boeing 737-800 của hãng hàng không Nok Air đã trượt khỏi đường băng sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Mae Fah Luang ở tỉnh Chiang Rai trong cơn mưa lớn. Trong khi hạ cánh, máy bay trượt khỏi đường băng và lao ra bãi cỏ do trời mưa lớn nhưng phi công đã kịp thời xử lý đưa máy bay dừng lại một cách an toàn.

Nổ xe bồn tại Libya, ít nhất 6 người chết và hàng chục người bị thương. Ngày 1/8, ít nhất 6 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương khi một xe bồn chở nhiên liệu phát nổ tại miền Tây Nam Libya. Vụ nổ xảy ra khi một đám đông vây quanh xe bồn tại thời điểm phương tiện này đang di chuyển tới một trạm xăng ở huyện Bent Bayyah. Theo các hình ảnh được đăng tải trên mạng Internet, một vụ giẫm đạp đã xảy ra trước vụ nổ. Vụ việc này không chỉ gây thiệt hại về người mà còn thiêu rụi nhiều ôtô gần đó.

Châu Á ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì đậu mùa khỉ. Ấn Độ ngày 1/8 xác nhận một bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ đã tử vong, Reuters đưa tin. Bệnh nhân là nam giới, năm nay 22 tuổi, tử vong hôm 30/7 tại bang Kerala. Nhà chức trách Ấn Độ đã cách ly 21 người có tiếp xúc gần với bệnh nhân.