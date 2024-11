THẾ GIỚI 24H: Moscow cảnh báo hậu quả thảm khốc nếu NATO mở đường cho Ukraine tấn công lãnh thổ Nga

TPO - Quan chức Nga cảnh báo hậu quả thảm khốc nếu Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mở đường cho Ukraine tiến hành các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

"Nếu chính quyền Kiev được phép thực hiện các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, chúng tôi sẽ coi đó tương tự với việc các quốc gia NATO tham gia vào cuộc xung đột vũ trang trực tiếp với Nga.Điều này sẽ thay đổi bản chất của cuộc xung đột. Phản ứng trước việc sử dụng các hệ thống tầm xa của phương Tây để tấn công lãnh thổ của đất nước chúng tôi sẽ là điều không thể tránh khỏi và có hậu quả thảm khốc đối với họ", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố hôm 13/11. Nhắc lại thông tin do truyền thông Anh đăng tải về việc Anh và Pháp có ý định thuyết phục Mỹ cho phép Kiev sử dụng tên lửa Storm Shadow để tấn công sâu vào trong lãnh thổ Nga. "Chúng tôi muốn nhắc nhở Washington, London, Paris và Brussels rằng họ đang đùa với lửa. Tất cả động thái trên một lần nữa chứng minh tầm quan trọng của chiến dịch quân sự đặc biệt, nhằm phi phát xít hóa và phi quân sự hóa Ukraine, loại bỏ mọi mối đe dọa phát sinh từ lãnh thổ của nước này", nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Mỹ khai trương căn cứ tên lửa ở Ba Lan. Ngày 13/11, Mỹ chính thức khai trương căn cứ tên lửa Aegis Ashore mới ở phía Bắc Ba Lan. Căn cứ tên lửa của Mỹ ở Redzikowo, Ba Lan là một phần trong lá chắn tên lửa mở rộng của NATO đủ sức đánh chặn các tên lửa tầm gần và tầm trung. Căn cứ này bắt đầu được xây dựng từ những năm 2000, tại thị trấn Redzikowo gần bờ biển Baltic.

Nga tuyên bố sẽ đáp trả việc Mỹ mở căn cứ phòng không tại Ba Lan. Điện Kremlin ngày 13/11 cho biết căn cứ phòng không mới của Mỹ tại Ba Lan là một phần trong nỗ lực kiềm chế Nga khi di chuyển cơ sở hạ tầng quân sự của Mỹ đến gần biên giới của nước này hơn. Theo tuyên bố từ Điện Kremlin, đây chính là một nỗ lực nhằm kiềm chế tiềm lực quân sự của Nga và điều này sẽ dẫn đến áp dụng các biện pháp thích hợp để đảm bảo bình đẳng. Tuy nhiên, Điện Kremlin không nói cụ thể những biện pháp mà Nga đáp trả là gì.

Hezbollah lần đầu tấn công cơ quan đầu não của quân đội Israel. Theo tuyên bố của Hezbollah, ngày 13/11, các chiến binh của phong trào này lần đầu tiên sử dụng một nhóm UAV cảm tử tấn công căn cứ Hakirya, nơi đặt Bộ Chiến tranh (tức Bộ Quốc phòng Israel) và Bộ Tổng tham mưu cùng sở chỉ huy của lực lượng không quân. Ngoài ra, Hezbollah còn tiến hành một đợt tấn công khác bằng UAV nhằm vào căn cứ hậu cần Amos của quân đội Israel ở thành phố Afula, cách biên giới với Li-băng khoảng 55 km.

Hơn 80 chuyến bay đến và đi từ Bali bị hủy vì tro bụi núi lửa. Ngày 13/11, nhiều hãng hàng không quốc tế đã thông báo hủy các chuyến bay đến và đi từ Bali sau khi núi lửa Lewotobi Laki-Laki phun trào, tạo ra cột tro bụi cao tới 10km và buộc hàng nghìn người phải sơ tán. Núi lửa Lewotobi Laki-laki phun trào lần đầu hôm 4/11 tại tỉnh Đông Nusa Tenggara, cách Bali khoảng 800 km, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và gần 16.000 người phải sơ tán. Sau đó, núi lửa này liên tục phun trào nhiều lần, tạo ra vùng nguy hiểm có bán kính lên tới 9km.

Nhật Bản khởi động lại lò phản ứng hạt nhân từng bị hư hại nghiêm trọng. Ngày 13/11, Công ty Điện lực Tohoku của Nhật Bản đã khởi động lại lò phản ứng hạt nhân số 2 Nhà máy điện hạt nhân Onagawa từng bị hư hại nghiêm trọng trong thảm họa động đất và sóng thần Fukushima năm 2011. Công ty Điện lực Tohoku dự kiến sẽ nối lại sản xuất điện từ ngày 19/11 và bắt đầu hoạt động thương mại đầy đủ vào tháng 12.

Brazil huy động 9.000 binh sĩ bảo đảm an ninh cho G20. Ngày 13/11, Chính phủ Brazil cho biết sẽ huy động 9.000 nhân viên an ninh để đảm bảo an ninh trong suốt thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), dự kiến diễn ra tại Brazil từ ngày 18 - 19/11.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin lần đầu diễn thuyết chính trị sau 18 năm. Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra ngày 13/11 đã lần đầu tiên sau 18 năm có bài diễn thuyết chính trị trước hàng nghìn người ủng hộ Đảng Vì nước Thái ở tỉnh Udon Thani, vùng Đông Bắc Thái Lan. Buổi diễn thuyết được tổ chức nằm trong các hoạt động vận động tranh cử cho ứng cử viên của Đảng Vì nước Thái trong cuộc bầu cử Chủ tịch Tổ chức hành chính cấp tỉnh (PAO) ở tỉnh Udon Thani.

Ngoại trưởng Mỹ cam kết tăng cường hỗ trợ Ukraine. Ngày 13/11, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã gặp Tổng Thư ký Tổ chức Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte tại Brussels (Bỉ), thảo luận về việc tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine và các công việc NATO phải làm để củng cố cơ sở công nghiệp quốc phòng. Tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Mỹ Blinken đã đảm bảo rằng, chính quyền của Tổng thống Joe Biden sẽ tăng cường hỗ trợ cho Ukraine trong vài tháng, trước khi ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden sẽ cố gắng củng cố liên minh NATO trong thời gian đó.

Chính giới Mỹ dậy sóng vì người dẫn chương trình Fox News được chọn làm bộ trưởng Quốc phòng. Việc tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump lựa chọn Pete Hegseth - một cựu binh từng tham chiến tại Iraq, Afghanistan và người dẫn chương trình của Fox News - cho vị trí bộ trưởng Quốc phòng Mỹ gây bất ngờ và nhận nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, hiện đây chỉ mới là đề cử từ tổng thống đắc cử Donald Trump. Ông Hegseth cần có sự phê chuẩn từ Thượng viện để chính thức trở thành bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trước thời điểm ông Trump nhậm chức tổng thống vào ngày 20/1/2025.