THẾ GIỚI 24H: Iran lên danh sách mục tiêu tấn công vào Israel

TPO - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), ngày 6/10, tuyên bố lực lượng này đã sẵn sàng phương án tiến hành cuộc tấn công trả đũa tiếp theo vào Israel, nếu đối phương có hành động gây hấn.

Hãng Tasnim dẫn nguồn tin từ lực lượng vũ trang Iran cho biết: "Iran đã chuẩn bị đầy đủ cho kế hoạch đáp trả cần thiết đối với hành động có thể xảy đến từ người Israel". Hãng Tasnim nêu rõ: "Nếu Israel có hành động, chắc chắn Iran sẽ phản công." Iran khẳng định "có danh sách nhiều mục tiêu của Israel" và "có thể san phẳng bất kỳ nơi nào mà chúng tôi muốn". Căng thẳng leo thang sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) phóng 200 tên lửa vào Israel hôm 1/10 để trả đũa sau khi các thủ lĩnh Hezbollah (nhóm đồng minh với Tehran) bị sát hại trong các cuộc tấn công.

Khởi động tuần lễ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 tại Lào. Các hoạt động mở đầu cho tuần lễ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 và các Hội nghị cấp cao liên quan sẽ bắt đầu từ ngày 6/10 tại thủ đô Vientiane, Lào với hơn 20 hoạt động. Đây là chuỗi hoạt động cấp cao quan trọng nhất của ASEAN trong năm, với sự tham dự của Lãnh đạo các nước ASEAN, Timor-Leste và 10 đối tác của ASEAN, cùng nhiều khách mời là đại diện các tổ chức quốc tế và khu vực.

Israel thông báo đánh chặn nhiều thiết bị bay không người lái từ Li-băng. Quân đội Israel ngày 6/10 cho biết Lực lượng Không quân nước này (IAF) đã đánh chặn nhiều thiết bị bay không người lái (UAV) gắn thuốc nổ được phóng từ Li-băng vào lãnh thổ Israel. Theo quân đội Israel, IAF cũng đã đánh chặn 2 tên lửa đất đối đất được phóng từ Li-băng về phía khu vực Carmel và thành phố Haifa ở miền Bắc Israel và hầu hết trong số 25 quả rocket được phóng từ Li-băng vào khu vực Tây Galilee.

Liên minh châu Âucó kế hoạch ngừng sử dụng Quỹ Hòa bình châu Âu hỗ trợ Ukraine. EU đặt mục tiêu ngừng sử dụng Quỹ Hòa bình châu Âu làm nguồn tài trợ chính cho Ukraine nhằm tránh sự phủ quyết liên tục của Hungary đối với các gói viện trợ từ Quỹ này. Dự kiến, trong tuần tới các đại sứ EU sẽ đạt được một thỏa thuận chính trị về các quy tắc cung cấp viện trợ cho Ukraine đối với số tiền 50 tỷ euro thu được từ lãi suất của các tài sản bị phong tỏa của Nga.

Thế giới biểu tình phản đối căng thẳng leo thang. Hàng nghìn người ở nhiều nơi trên thế giới đã xuống đường biểu tình kêu gọi ngừng đổ máu ở Dải Gaza và các khu vực khác ở Trung Đông vào trước thềm ngày 7/10, tròn một năm xung đột Israel-Hamas.

Xả súng ở Israel khiến nhiều người thương vong. Ngày 6/10, ít nhất 1 người đã thiệt mạng và 10 người khác bị thương trong vụ xả súng ở Beer Sheva, miền Nam Israel. Cảnh sát và lực lượng ứng phó khẩn cấp Israel cho biết các nhân viên y tế đã xác nhận 1 phụ nữ 25 tuổi tử vong và đang đưa 10 người bị thương đến bệnh viện.

Nổ gần sân bay Karachi của Pakistan, ít nhất 11 người thương vong. Truyền thông Pakistan đưa tin, ít nhất 11 người thương vong trong vụ nổ gần sân bay quốc tế Karachi, miền Nam Pakistan, vào đêm 6/10 theo giờ địa phương. Hình ảnh ghi lại từ hiện trường cho thấy, nhiều phương tiện đã bốc cháy và nhân viên cứu hộ hỗ trợ những người bị thương rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Tàu hải quân New Zealand chìm ở Thái Bình Dương. Lực lượng Phòng vệ New Zealand (NZDF) cho biết, một tàu hải quân của nước này đã lật úp và bị chìm ở Thái Bình Dương sau khi đâm vào một rạn san hô. Theo thông cáo ngày 6/10 của NZDF, tàu khảo sát thủy văn và hỗ trợ lặn HMNZS Manawanui của Hải quân New Zealand đã mắc cạn gần bờ biển phía nam đảo Upolu thuộc Samoa vào tối 5/10 khi đang làm nhiệm vụ.

Nhiều người thương vong sau triển lãm hàng không ở Ấn Độ. Triển lãm hàng không của Không quân Ấn Độ (IAF) trên bãi biển Marina, thuộc thủ phủ Chennai, bang Tamil Nadu ngày 6/10 được coi là một sự kiện thành công ngoạn mục với sự tham gia, chứng kiến của khoảng 1,5 triệu người. Tuy nhiên, điều đáng tiếc xảy ra là có ít nhất 5 người chết và khoảng 40 người đang phải điều trị ở nhiều bệnh viện khác nhau sau khi xem biểu diễn. Ngoài ra, còn có hơn 150 người đã được sơ cứu trong các bệnh viện. Theo cảnh sát địa phương, thời tiết nắng nóng như thiêu đốt là nguyên nhân dẫn tới những vụ việc đáng tiếc nói trên.