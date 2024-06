THẾ GIỚI 24H: Hội đồng Bảo an thông qua nghị quyết ngừng bắn ở Dải Gaza

TPO - Ngày 10/6, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết về thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas do Tổng thống Mỹ Joe Biden đề xuất. Dự thảo nghị quyết do Mỹ soạn thảo nhận được 14 phiếu thuận từ các thành viên Hội đồng Bảo an, Nga là nước duy nhất bỏ phiếu trắng.

Văn phòng Tổng thống Malawi ngày 10/6 cho biết máy bay chở Phó Tổng thống nước này Saulos Klaus Chilima và 9 người khác đã mất tích.Thông báo cho biết ông Chilima, 51 tuổi, đã ở trên máy bay của Lực lượng Phòng vệ Malawi rời thủ đô Lilongwe lúc 9h17 giờ địa phương (7h17 giờ GMT), đồng thời cho biết các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đang diễn ra. Nổ lớn tại nhà máy quốc phòng sản xuất đạn dược cho Ukraine ở Ba Lan. Theo phương tiện truyền thông, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại nhà máy Mesko của Ba Lan, nơi cung cấp các sản phẩm quốc phòng cho Ukraine. Nhà máy cho biết một nhân viên đã thiệt mạng và một nhân viên khác đã được đưa đến bệnh viện. Theo báo cáo mới nhất, vụ nổ xảy ra tại một xưởng chứa thuốc nổ cho tên lửa và đạn dược. Nhiệm vụ chính của nhà máy Mesko là sản xuất nhiều loại đạn khác nhau, bao gồm cả đạn cho hệ thống tên lửa phóng loạt. Belarus tập trận hạt nhân với Nga. Belarus ngày 10/6 cho biết quân đội nước này đã tham gia giai đoạn 2 cuộc tập trận của Nga với nội dung triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật. Bộ trưởng Quốc phòng Belarus, Trung tướng Viktor Khrenin nêu rõ cuộc tập trận nhằm tăng cường năng lực sử dụng vũ khí, song ông không tiết lộ địa điểm tập trận cũng như loại vũ khí nào được sử dụng. Ông Khrenin khẳng định Belarus là quốc gia hòa bình và cuộc tập trận không nhằm mục đích gây căng thẳng trong vấn đề an ninh khu vực. Quan chức Ukraine biển thủ 490 triệu USD dành cho quân đội. Truyền thông Ukraine dẫn lời ông Mikhail Bondar, một thành viên quốc hội, cho biết, khoảng 490 triệu USD ngân sách cho quân đội đã bị biển thủ. Theo nhiều phương tiện truyền thông, các cơ quan thực thi pháp luật Ukraine đang tiến hành khoảng 30 thủ tục tố tụng hình sự liên quan đến vụ biển thủ 20 tỷ hryvnia (491 triệu USD) ngân sách dành cho quân đội. Nội bộ Israel bất ổn với hàng loạt vụ từ chức. Ngày 9/6, Bộ trưởng Nội các thời chiến Israel Benny Gantz tuyên bố từ chức, cáo buộc Thủ tướng Netanyahu đặt các toan tính chính trị cá nhân lên trên chiến lược thời hậu chiến của Israel tại Dải Gaza, dẫn đến việc “trì hoãn” đưa ra các quyết định quan trọng. Ấn Độ trải qua đợt nắng nóng dài nhất từ trước tới nay. Ngày 10/6, chuyên gia thời tiết hàng đầu của Chính phủ Ấn Độ cho biết nước này đang trải qua đợt nắng nóng kéo dài nhất từ trước đến nay, đồng thời cảnh báo thời tiết sẽ ngày càng ngột ngạt trong thời gian tới. Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh nhiều vùng phía Bắc Ấn Độ đã hứng chịu đợt nắng nóng bắt đầu từ giữa tháng 5, với nhiệt độ lên tới hơn 45 độ C. Israel đẩy mạnh chiến dịch tấn công bí mật tại Syria. Các nguồn tin ngoại giao và quan chức khu vực tiết lộ Israel dường như đang tăng cường các đợt tấn công bí mật nhằm vào các cơ sở vũ khí, tuyến đường hậu cần và các trung tâm chỉ huy được cho là có liên quan tới Iran tại Syria. Được biết, trong nhiều năm, Israel liên tục tấn công các nhóm chiến binh thân Iran tại Syria và tại một số quốc gia Trung Đông khác. Tuy nhiên, chiến dịch bí mật này đã trở nên mạnh mẽ và công khai sau khi cuộc chiến giữa Israel và Hamas nổ ra vào ngày 7/10/2023. Thủ tướng Anh Sunak không tính chuyện từ chức. Thủ tướng Anh Rishi Sunak tuyên bố sẽ chiến đấu cho ngày cuối cùng của chiến dịch vận động tranh cử, sau khi ông bị chỉ trích việc bỏ một phần lễ kỷ niệm sự kiện Normandy. Tại điểm vận động tranh cử ở West Sussex ngày 10/6, Thủ tướng Sunak thể hiện tự tin rằng ông có thể lấy lại sự ủng hộ của cử tri và ông không chấp nhận kết quả bầu cử là điều đã được định trước. Ukraine phóng 12 tên lửa ATACMS vào bán đảo Crimea Ukraine tuyên bố bắn trúng 3 hệ thống phòng không của Nga ở Crimea Thanh Huyền