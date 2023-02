THẾ GIỚI 24H: Hãng vũ khí Mỹ chào mời Ukraine mua UAV chiến đấu tiên tiến với giá... 1 USD

TPO - General Atomics, nhà sản xuất máy bay không người lái (UAV) hàng đầu của Mỹ, đã đề nghị bán cho Chính phủ Ukraine hai máy bay không người lái MQ-9 Reaper với giá 1 USD.

Theo bức thư mà tờ Wall Street Journal có được, bên cạnh mức giá tượng trưng 1 USD, thỏa thuận yêu cầu Kiev phải trả khoảng 10 triệu USD để chuẩn bị và triển khai máy bay tới Ukraine, cũng như 8 triệu USD hằng năm để bảo dưỡng và duy trì các mẫu máy bay không người lái cũ hơn. Kế hoạch đề xuất cũng sẽ bao gồm một trạm điều khiển mặt đất cho phép máy bay không người lái hoạt động ở hầu hết mọi nơi.

Ngoại trưởng Nga cảnh báo quốc gia có thể trở thành "Ukraine tiếp theo". Hãng truyền thông RIA Novosti và Rossiya 24 của Nga vừa công bố nội dung cuộc phỏng vấn với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, bao gồm cả nhận định của ông Lavrov về quốc gia châu Âu sẽ đi theo con đường giống như Ukraine và trở thành một nước “chống Nga”. Trước câu hỏi của RIA Novosti và Rossiya 24 ngày 2/2 rằng “theo ý kiến ​​của ông, quốc gia nào có thể đi theo con đường giống như Ukraine và trở thành một nước chống Nga”, ông Lavrov đã đáp lại bằng cách tuyên bố phương Tây “hiện đang xem xét Moldova cho vai trò này”.

Thổ Nhĩ Kỳ triệu đại sứ của 9 nước phương Tây về việc đóng cửa lãnh sự quán. Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu các đại sứ và đại diện của 9 nước phương Tây đến trụ sở Bộ Ngoại giao để phản đối việc hàng loạt các lãnh sự quán tại Istanbul đóng cửa do quan ngại về an ninh. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu các đại sứ của Mỹ, Hà Lan, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Anh, Đức, Bỉ, Pháp và Italy trong ngày 2/2 để trao công hàm chính thức phản đối việc các nước đưa ra cảnh báo an ninh và đóng cửa lãnh sự quán.

Cặp đôi Iran nhận án tù sau khi đăng video khiêu vũ. Một cặp đôi Iran, đều là những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, bị kết án tù sau khi video ghi lại hình ảnh họ khiêu vũ trên quảng trường chính ở thủ đô Tehran gây sốt trên mạng. Trong video được chia sẻ rộng rãi, Astiyazh Haghighi, 21 tuổi, đang khiêu vũ cùng người yêu Amir Mohammad Ahmadi, 22 tuổi, trên quảng trường Azadi mà không đội khăn trùm đầu. Hai người tự đăng video lên mạng. (XEM CHI TIẾT...)

FBI tiếp tục khám nhà cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. Ngày 2/2, Truyền thông Mỹ cho biết, Bộ Tư pháp đang làm việc với nhóm cố vấn pháp lý của cựu Phó Tổng thống Pence về kế hoạch tổ chức khám nhà riêng và văn phòng của ông này trong những ngày tới. Trong khi đó, thông tin từ nhóm cố vấn pháp lý của ông Pence cho biết, họ đã tự mình kiểm tra và không cho rằng vẫn còn tài liệu mật tại nhà ở hoặc văn phòng của ông này.

Pakistan triệu tập cuộc họp tất cả các đảng phái bàn biện pháp thoát khủng hoảng. Chính phủ Pakistan chuẩn bị triệu tập một hội nghị có sự tham gia của tất cả các đảng phái nhằm tìm giải pháp đưa đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng chính trị, kinh tế nghiêm trọng hiện nay. Cuộc họp dự kiến diễn ra tại Thủ đô Islamabad vào ngày 7/2. Ngày 2/2, Thủ tướng nước này Shehbaz Sharif đã gửi lời mời tới Chủ tịch đảng Tehreek-e-Insaf-PTI Imran Khan đảng đối lập lớn nhất trên chính trường Pakistan.

Phát hiện hơn 500 nghìn USD trong ghế sofa ở nhà cựu Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine. Các nhà chức trách Ukraine phát hiện một số tiền lớn trong ghế sofa ở nhà cựu Thứ trưởng Quốc phòng Oleksandr Mironyuk. Đoạn video về cuộc khám xét, diễn ra vào tháng 8/2022, được tờ Ukrayinska Pravda đăng tải vào hôm 2/2. Trong đó cho thấy các điều tra viên đặt từng xấp tiền ra ngoài, không chỉ có đồng hryvnia mà còn có cả ngoại tệ.

EU nhất trí cung cấp gói hỗ trợ quân sự thứ 7 cho Ukraine. Ngày 2/2, Hội đồng châu Âu đã nhất trí cung cấp cho Ukraine gói hỗ trợ quân sự thứ 7 trị giá 500 triệu euro cùng 45 triệu euro cho hoạt động đào tạo của Phái bộ hỗ trợ quân sự của Liên minh châu Âu (EU) tại Ukraine (EUMAM Ukraine).

Israel tiến hành không kích Dải Gaza. Ngày 2/2, Israel đã tiến hành nhiều đợt không kích vào Gaza nhằm đáp trả một vụ phóng tên lửa từ vùng lãnh thổ bị chiếm đóng này của Palestine. Hiện chưa có báo cáo ghi nhận tình hình thương vong sau các đợt không kích.

Lầu Năm Góc nhận định Ukraine không thể sớm giành lại Crimea. Trong một cuộc họp báo mật, bốn quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ nhận định với các nhà lập pháp của Ủy ban Quân vụ Hạ viện rằng các lực lượng Ukraine khó có thể giành lại Crimea từ tay quân đội Nga trong tương lai gần.