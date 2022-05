THẾ GIỚI 24H: Chồng của chủ tịch Hạ viện Mỹ bị bắt

TPO - Ngày 28/5, chồng của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi bị bắt và đã phải ngồi tù trước khi được bảo lãnh, theo báo cáo của Mạng lưới Tư pháp Hình sự hạt Napa, California.

Ông Paul Pelosi, 82 tuổi, bị bắt lúc 21h44 ngày 28/5. Ông bị buộc tội lái xe sau khi sử dụng chất kích thích và lái xe với với nồng độ cồn trong máu từ 0,08% trở lên, theo CNN. Ông phải chịu mức tiền bảo lãnh là 5.000 USD và đã được tại ngoại vào sáng 29/5 (giờ địa phương). Hồ sơ nhà tù ở hạt Napa, California cho thấy ông Pelosi đã bị đưa vào nhà giam vào khoảng 4h, và được thả vào khoảng 7h.

Sudan dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc. Ngày 29/5, Hội đồng chủ quyền cầm quyền Sudan cho biết tướng Abdel Fattah al-Burhan đã dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp được áp dụng kể từ cuộc đảo chính quân sự hồi năm ngoái ở quốc gia châu Phi này. Trong một tuyên bố, Hội đồng chủ quyền cho biết ông Burhan "đã ban hành một sắc lệnh dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc." Lệnh này được đưa ra "để chuẩn bị cho một cuộc đối thoại hiệu quả và ý nghĩa, nhằm đạt được sự ổn định cho giai đoạn chuyển tiếp."

Tổng thống Ukraine Zelensky đến tiền tuyến Kharkiv, lần đầu xuất hiện bên ngoài Kiev. Ngày 29/5, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã đến Kharkiv - thành phố lớn thứ hai của Ukraine và tặng quà cho các quân nhân đang chiến đấu ở đây, theo hãng thông tấn Ukrinform. Chánh văn phòng tổng thống Ukraine - ông Andriy Yermak, cho biết ông Zelensky đã kiểm tra tình hình hoạt động trên địa bàn phụ trách của các đơn vị liên quan và sau đó đã đến thăm các tòa nhà dân cư bị phá hủy ở thành phố Kharkiv.

Tổng thống Ukraine sa thải lãnh đạo cơ quan an ninh Kharkiv. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 30/5 thông báo sa thải người đứng đầu cơ quan an ninh ở Kharkiv vì không hoàn thành chức trách bảo vệ thành phố. Ông Zelensky cho biết vị lãnh đạo an ninh bị sa thải "vì không làm việc để bảo vệ thành phố từ những ngày đầu của cuộc chiến mà chỉ nghĩ đến bản thân". Trong khi những người khác nỗ lực "rất hiệu quả", vị lãnh đạo này thì không, theo ông Zelensky.

Thổ Nhĩ Kỳ gửi thông điệp cứng rắn tới Mỹ về chiến dịch ở Syria. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 29/5 khẳng định sẽ không cần Mỹ cho phép khi nước này mở đợt tấn công mới ở Syria, bất chấp cảnh báo từ Washington. Phát biểu với báo giới sau chuyến thăm Azerbaijan, ông Erdogan nói: "Không ai có thể chống lại chủ nghĩa khủng bố khi phải chờ đợi sự cho phép từ bất kỳ ai. Chúng ta sẽ làm gì nếu Mỹ không tham gia vào cuộc chiến chống khủng bố? Chúng ta sẽ phải tự vượt qua".

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 314.114 trường hợp mắc COVID-19 và 441 ca tử vong. Tới nay, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt 531 triệu ca, trong đó trên 6,31 triệu người tử vong vì đại dịch. Ngày 29/5, thế giới có 55 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới và 32 nước có người tử vong vì căn bệnh này, giảm mạnh so với cách đây vài tuần. So với mấy ngày gần đây, số ca mắc mới và tử vong vì đại dịch đang có xu thế tăng trở lại. Trong 24 giờ qua, Triều Tiên tiếp tục là quốc gia ghi nhận số ca mắc mới cao nhất (với trên 89.000 ca), trong khi Đài Loan (Trung Quốc) là nơi có số ca tử vong mới cao nhất thế giới với 145 ca.

Căng thẳng gia tăng tại Jerusalem, ít nhất 30 người Palestine bị thương. Cuộc tuần hành của người Israel qua khu đền thờ khiến nhiều người Palestine tức giận. Ít nhất 30 người Palestine đã bị thương khi đụng độ với quân đội Israel tại Bờ Tây. Palestine và Jordan vừa đồng loạt lên tiếng phản đối việc hàng nghìn người Israel mang theo cờ diễu hành qua khu phố Hồi giáo tại Thành Cổ ở Jerusalem.

Israel và CH Cyprus tập trận chung lớn nhất từ trước đến nay. Ngày 29/5, Israel và CH Cyprus khởi động cuộc tập trận chung được cho là “lớn nhất từ trước đến nay” với sự tham gia của các lực lượng không quân, hải quân và lục quân của hai bên. Bộ Quốc phòng Cyprus cho biết cuộc tập trận có tên “Agapinor 2022” và diễn ra trên lãnh thổ của nước này. Thông báo nhấn mạnh cuộc tập trận là một phần của chương trình Hợp tác Quân sự song phương được ký kết và thể hiện mối quan hệ tốt đẹp của hai nước trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh.