Thành tâm gửi mong cầu vào cây ước nguyện đầu xuân

TPO - “Năm mới, con xin gia đình mạnh khỏe, làm ăn thuận lợi, gia đạo bình an”; “cầu cho cha mẹ vui khỏe, sống lâu với con cháu”, “Mong năm mới gặp nhiều may mắn trong công việc, tình duyên”… là những lời mong cầu của người dân viết treo lên cây ước nguyện, trong mùa xuân mới Quý Mão.

Sáng 22/1 (tức mùng Một Tết Quý Mão 2023), hàng nghìn người dân Đắk Lắk đến các địa điểm tâm linh để cầu bình an trong năm mới. Tại Niệm phật đường Quảng Đà (xã Ea Lê, huyện Ea Súp), từ sáng sớm, rất đông người dân, phật tử khắp nơi tề tụ về đi lễ chùa đầu năm.

Sau khi thực hiện nghi lễ cầu nguyện đầu xuân, nhiều người bắt đầu gieo quẻ đầu năm. Trên quẻ có ghi ngắn gọn ý nghĩa để người rút có thể hiểu mà không cần đến thấy đồ dịch. Nhiều người quan niệm, mỗi quẻ gieo được giúp họ dự trắc được vận trình cuộc sống trong một năm tới.

Trong Niệm phật đường Quảng Đà còn có cây ước nguyện. Mỗi người đến đây có thể viết những lời mong cầu của mình treo lên cây ước nguyện, mong một mùa xuân mới thật an yên và may mắn.

Nắn nót từng dòng chữ để treo lên cây ước nguyện, bà Lý Thị Lài (xã Ia Lốp, huyện Ea Súp) mong gia đình mạnh khỏe, phát tài phát lộc, gia đạo bình an.

Cứ thế, cây ước nguyện ken đặc những mẫu giấy trắng, xanh, hồng… chứa đựng những lời mong cầu thành tâm của người dân, phật tử trong dịp đầu năm mới như: “Năm mới, con xin gia đình mạnh khỏe, làm ăn thuận lợi, gia đạo bình an”; “Cầu cho cha mẹ vui khỏe, sống lâu với con cháu”; “Mong năm mới gặp nhiều may mắn trong công việc, tình duyên”…

Tại chùa Sắc tứ Khải Đoan (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), sáng mùng Một cũng đông nghịt người du xuân cầu tài lộc đầu năm.

Chị Nguyễn Thị Phương Thúy chia sẻ, năm ngoái do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, người đi lễ chùa không đông. Năm nay, sáng sớm chị đến chùa đã đông kín người. Gia đình chị Thuý cầu bình an, may mắn. Chị Thúy cho hay, đi lễ chùa vào ngày Tết đầu năm, lòng phải thành, tâm phải thiện.

Chị Hoàng Thị Phương Hoa (TP Buôn Ma Thuột) cho biết, gia đình luôn giữ thói quen đi chùa đầu năm. “Tôi luôn tâm niệm, trước lễ Phật, sau cầu một năm mới an khang, thịnh vượng. Cầu mọi sự an lành cho bản thân mình và gia đình. Với bản thân tôi đi chùa cảm thấy bình an”.

Cứ thế, dòng người từ khắp nơi hướng về các địa điểm tâm linh để cầu may mắn, bình an cho bản thân và gia đình dịp đầu xuân.