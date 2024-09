Thành phố Từ Sơn khoác lên diện mạo mới

TP - Sau 25 năm tái lập, thành phố Từ Sơn (Bắc Ninh) đã có nhiều thay đổi “ngoạn mục” về mọi mặt, trong đó, người dân được hưởng thụ thành quả phát triển.

Phát triển toàn diện

Theo lãnh đạo thành phố Từ Sơn, huyện Từ Sơn (nay là thành phố Từ Sơn) được tái lập trên cơ sở tách huyện Tiên Sơn thành huyện Tiên Du và huyện Từ Sơn theo Nghị định số 68/1999/NĐ-CP ngày 9/8/1999 của Chính phủ. Từ ngày 1/9/1999 huyện Từ Sơn chính thức đi vào hoạt động. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Trung ương, của cả hệ thống chính trị tỉnh Bắc Ninh, các thế hệ lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo Từ Sơn các thời kỳ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát huy những tiềm năng, thế mạnh, phấn đấu khắc phục khó khăn, ra sức thi đua và giành được nhiều thành tựu quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền và phát triển kinh tế - xã hội.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố Từ Sơn luôn duy trì ổn định và phát triển mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức bởi tình hình chung. Thu ngân sách tăng nhanh, thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển đạt kết quả tốt. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước được xây dựng đồng bộ, hiện đại. Công tác chỉnh trang đô thị được quan tâm, diện mạo đô thị có nhiều thay đổi theo hướng sáng- xanh- sạch đẹp.

Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2024, tổng giá trị sản phẩm công nghiệp trên địa bàn thành phố Từ Sơn theo giá so sánh năm 2010 ước tính hơn 69.552 tỷ đồng, bằng 104,7% so cùng kỳ năm 2023. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên 60.857 tỷ đồng bằng 103,8% so cùng kỳ năm 2023. Tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố hơn 1.833 tỷ đồng.

Thành phố Từ Sơn chú trọng xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao, kiểu mẫu. Công tác an sinh xã hội luôn được quan tâm ở mức cao nhất. Tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn mức bình quân của tỉnh Bắc Ninh. Lĩnh vực văn hoá xã hội, xây dựng nếp sống văn minh đô thị từng bước được cải thiện. Người dân thành phố Từ Sơn được thụ hưởng thành quả phát triển kinh tế, xã hội. Sáu tháng đầu năm 2024, chi trả trợ cấp đảm bảo xã hội của thành phố Từ Sơn cho 9.400 lượt đối tượng với tổng số tiền 9,2 tỷ đồng; tiếp nhận và cấp phát 2.673 thẻ bảo hiểm y tế cho người có công, người cao tuổi, người mắc bệnh hiểm nghèo.

Từ những thành quả trên, thành phố Từ Sơn đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận, trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Đến ngày 24/9/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 1/NĐ-CP về việc thành lập thị xã Từ Sơn và các phường thuộc thị xã Từ Sơn. Dấu mốc lịch sử quan trọng nhất là vào ngày 22/9/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 387/NQ-UBTVQH15 thành lập thành phố Từ Sơn thuộc tỉnh Bắc Ninh và có hiệu lực từ ngày 1/11/2021.

Xây dựng thành phố Từ Sơn hiện đại và văn minh

Theo lãnh đạo thành phố Từ Sơn, trong hành trình phát triển mới, thành phố Từ Sơn luôn phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh Bắc Ninh, tận dụng mọi tiềm năng, lợi thế, khắc phục những khó khăn, hạn chế, tập trung nâng cao chất lượng đối với hệ thống tiêu chí đô thị loại II theo hướng hiện đại, bền vững đặt trong mối liên hệ với sự phát triển chung của tỉnh, của vùng Thủ đô Hà Nội và vùng đồng bằng Bắc bộ.

Song hành với phát triển kinh tế, thành phố Từ Sơn tập trung giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội và bảo vệ môi trường; đẩy mạnh chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ - thương mại. Mục tiêu Từ Sơn trở thành trung tâm dịch vụ chất lượng cao cấp vùng, phát huy hiệu quả hoạt động của các khu, cụm công nghiệp, làng nghề truyền thống theo hướng công nghệ cao, công nghệ sạch, tạo ra sản lượng và giá trị kinh tế lớn.

Trong thời gian tới, thành phố Từ Sơn quyết liệt thực hiện cải cách hành chính, xây dựng chính quyền đô thị; tiếp tục đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang kiến trúc, cảnh quan thành phố theo hướng hiện đại, văn minh.

Đồng thời, thành phố Từ Sơn tập trung đầu tư cho văn hoá - xã hội nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thụ hưởng đời sống tinh thần của nhân dân. Thành phố Từ Sơn không ngừng củng cố, nâng cao sức chiến đấu và vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân gắn với nếp sống văn minh đô thị, tạo dựng phong cách văn hóa người Từ Sơn văn minh, thanh lịch.