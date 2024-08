Đèn lồng thắp sáng ước mơ ở Bắc Ninh

TP - Những ngày này, đoàn viên, thanh niên huyện Yên Phong (Bắc Ninh) đang làm những chiếc đèn lồng từ vật liệu đã qua sử dựng để tặng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Vào ngày cuối tuần, nhưng hàng chục đoàn viên thôn Yên Từ, xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong vẫn hăng hái làm đèn lồng để tặng thiếu nhi khó khăn.

Chị Nguyễn Thị Kim Anh - Bí thư Chi Đoàn thôn Yên Từ chia sẻ, với mong muốn các em thiếu nhi địa phương có đèn lồng đón Trung thu, đoàn viên trong thôn đã triển khai chương trình đèn lồng thắp sáng ước mơ của Huyện Đoàn Yên Phong. Theo đó, để có nguyên liệu làm đèn lồng, đoàn viên, thanh niên trong thôn Yên Từ thực hiện ngày Chủ nhật xanh dọn dẹp vệ sinh đường làng, nơi công cộng thu gom và tích cóp lại chai nhựa, giấy qua sử dụng. Đến nay, Chi Đoàn thôn Yên Từ đã làm được 210 chiếc đèn lồng và lời chúc để tặng các em thiếu nhi trong thôn. Đến lúc tổ chức Trung thu cho thiếu nhi, Chi Đoàn thôn Yên Từ làm khoảng 300 chiếc đèn lồng. “Chúng tôi dự kiến tổ chức Trung thu cho thiếu nhi vào tháng 9. Việc làm đèn lồng là dịp để đoàn viên gắn kết với nhau và món quà có ý nghĩa dành tặng thiếu nhi”, chị Anh cho hay.

Tương tự, chị Lê Thị Sáu - Bí thư Chi Đoàn trường Mầm non Yên Phụ, xã Yên Phụ, huyện Yên Phong cho biết, từ ngày 5/8, đoàn viên và cô giáo trong trường bắt đầu làm đèn lồng để tặng các em thiếu nhi dịp Trung thu. Đến nay, Chi Đoàn trường Mầm non Yên Phụ đã làm hơn 100 chiếc đèn lồng. Từ nay đến lúc tổ chức Trung thu, Chi Đoàn trường Mầm non Yên Phụ làm 150 đèn lồng để tặng các em học sinh trong trường. Đoàn viên và cô giáo nhà trường xin vỏ chai, cốc nước, đũa ở quán nước và nhà hàng. Sau đó, mỗi đoàn viên làm một việc. Người quấn giấy màu vào đũa để làm que cầm đèn lồng, người cắt giấy màu, người vẽ hình con vật như thỏ, ếch, cá. “Chúng tôi rất vui khi làm đèn lồng tặng các em thiếu nhi. Món quà nhỏ nhưng là tình cảm của đoàn viên, cô giáo trong trường dành tặng các em và góp phần bảo vệ môi trường”, chị Sáu chia sẻ.

Theo Huyện Đoàn Yên Phong, chương trình đèn lông thắp sáng ước mơ được triển khai trên toàn huyện với mong muốn chia sẻ tình yêu thương, niềm vui đến các em thiếu nhi, nhất là các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Trung thu. Đến nay, các cơ sở Đoàn trong huyện Yên Phong đã làm được hơn 1.500 chiếc đèn lồng tặng các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Nguyễn Bảo Đại - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh cho biết, chương trình đèn lồng thắp sáng ước mơ của Huyện Đoàn Yên Phong là hoạt động có ý nghĩa và món quà thiết thực tặng các em thiếu nhi dịp Trung thu. Đây cũng là hoạt động để quy tụ đoàn viên, thanh niên. Mỗi chiếc đèn lồng đều là tình cảm của tuổi trẻ huyện Yên Phong và tỉnh Bắc Ninh gửi gắm, trao yêu thương, mong các em thiếu nhi có một Trung thu thật ấm áp, ý nghĩa.