Thành phố ngàn hoa được Bộ Công an chọn đăng cai tổ chức hai sự kiện lớn

TPO - Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng được Bộ Công an chọn là nơi tổ chức Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ XI và Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an Nhân dân (CAND) lần thứ VI khu vực 3.