TPO - Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Long Thành được thành lập theo quyết định của Bộ trưởng Công an nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự (ANTT) tại địa bàn triển khai dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Ngày 22/9, Công an tỉnh Đồng Nai công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, trong thời gian xây dựng công trình Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Long Thành thực hiện chức năng nhiệm vụ của Đồn Công an khu công nghiệp, Đồn Công an khu chế xuất... Sau khi công trình Cảng hàng không quốc tế Long Thành hoàn thành đi vào hoạt động, Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Long Thành thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy theo quyết định của Bộ Công an quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Đồn Công an cảng hàng không.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang - Giám đốc Công an Đồng Nai, cho biết, tình hình ANTT, an toàn giao thông tại công trường sân bay Long Thành trong thời gian tới dự báo có nhiều phức tạp. Vì vậy, Đồn Công an được thành lập sẽ giúp Công an Đồng Nai chủ động và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh về an ninh trật tự.

Đồn Công an sân bay Long Thành trực thuộc Công an huyện Long Thành, có tổng cộng 16 cán bộ, trong đó Ban lãnh đạo gồm 1 đồn trưởng và 2 đồn phó. Đồn có tổng cộng 4 tổ công an, gồm: Tổ tổng hợp; Tổ phòng chống tội phạm; Tổ cảnh sát trật tự; Tổ an ninh.